Regionalwirtschaftliche Effekte durch CISPA-Ausgründungen vorhergesagt

Im Jahr 2023 erzielte das CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit bemerkenswerte Erfolge beim Aufbau seines Innovationsökosystems. Der CISPA-Inkubator unterstützte eine Rekordzahl von neuen Startups, von denen mehrere trotz einer schwierigen Marktlage erfolgreich Finanzierungsrunden abschließen und Fördergelder in Millionenhöhe einwerben konnten. Diese Erfolge verdeutlichen den nachhaltigen gesellschaftlichen Einfluss, den das CISPA erzeugen möchte, und seine maßgebliche Rolle beim Strukturwandel im Saarland.



CISPA Founders Fellowship ermöglicht ein Jahr Fokus auf Geschäftsideenentwicklung

Das CISPA Founders Fellowship wurde ins Leben gerufen, um Forscher am CISPA dazu zu ermutigen, das Gründen als attraktiven und sicheren Karrierepfad zu wählen. Doktoranden und Postdocs haben die Möglichkeit, ein ganzes Jahr lang als CISPA-Angestellte an der Entwicklung ihrer eigenen Geschäftsidee zu arbeiten. Das Fellowship ist Teil des neu geschaffenen Career Tracks „Entrepreneurship“ und ergänzt die bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten.

Privatwirtschaftliches Kapital für CISPA-Startups: Venture Capital Fonds gestartet

Mit dem offiziellen Start des CISPA Venture Capital Fonds wurden bereits sieben Startups vor einer Jury präsentiert. In Zusammenarbeit mit der internationalen Investmentgesellschaft Sustainable & Invest GmbH werden ausgewählte Startups im Frühjahr 2024 eine erste Beteiligung erhalten. Dieses privatwirtschaftliche Kapital ermöglicht es den CISPA-Startups, ihre innovativen Ideen voranzutreiben und die exzellente Forschung des CISPA erfolgreich in Industrie und Gesellschaft zu übertragen.

77 Ausgründungen mit 2.150 Mitarbeitern bis 2030 erwartet

Die Ergebnisse einer kürzlich veröffentlichten Studie der IHK zeigen, dass die Ausgründungen aus dem CISPA erhebliche Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft haben werden. Ab dem Jahr 2030 werden jährlich Effekte von 133,4 Millionen Euro erwartet, die ausschließlich den CISPA-Startups zugeschrieben werden können. Die Prognosen besagen, dass bis zum Jahr 2030 etwa 77 Ausgründungen mit etwa 2.150 Mitarbeitern in der Region ansässig sein werden. Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen die Leistungsfähigkeit des Innovationsökosystems des CISPA und das enorme Potenzial der Startups.

Das CISPA – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit kann auf beeindruckende Erfolge beim Aufbau seines Innovationsökosystems zurückblicken. Der CISPA-Inkubator hat eine Rekordzahl an Startups unterstützt, von denen mehrere trotz einer schwierigen Marktlage erfolgreich Finanzierungsrunden abschließen und Fördergelder in Millionenhöhe einwerben konnten. Das neu aufgelegte CISPA Founders Fellowship soll Doktoranden und Postdocs am CISPA ermutigen, das Gründen als attraktiven Karrierepfad zu wählen.

Der CISPA Venture Capital Fonds spielt eine bedeutende Rolle bei der Förderung ausgewählter Startups, indem er ihnen die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt, um ihre Visionen und innovativen Ideen voranzutreiben. Die prognostizierten regionalwirtschaftlichen Effekte zeigen, dass das CISPA nicht nur ein führendes Gründungszentrum für Cybersicherheit und sichere KI in Europa werden möchte, sondern auch einen nachhaltigen gesellschaftlichen Einfluss erzeugt und den Strukturwandel im Saarland maßgeblich mitgestaltet. Durch die Unterstützung des Fonds können die Startups ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich auf den Markt bringen und somit zur Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen.