Low-Code-Plattform für E-Government: Erfolgsfaktor für moderne Verwaltung

Die Low-Code-Plattform cit intelliForm hat sich als entscheidender Erfolgsfaktor für die digitale Verwaltung in München, Hamburg, Nürnberg und Dresden erwiesen. Dies wird durch das hervorragende Abschneiden dieser Städte im Smart City Index 2023 des Bitkom Digitalverbands deutlich. Die Verwendung dieser Plattform ermöglicht eine schnelle und parallele Digitalisierung verschiedener Verfahren und bietet den Nutzern die Möglichkeit, auch ohne spezifische IT-Kenntnisse an der Digitalisierung teilzunehmen. München und Nürnberg konnten ihre Spitzenpositionen in den Kategorien „Verwaltung“ und „IT und Kommunikation“ behaupten.



Low-Code-Plattform revolutioniert E-Government in Metropolen

Die Verwendung einer Low-Code-Plattform für E-Government ist äußerst vorteilhaft, da sie den Städten München, Hamburg, Nürnberg und Dresden ermöglicht, digitale Anträge und Bürgerservices schnell und parallel zu digitalisieren. Durch die Wiederverwendbarkeit vieler Komponenten können Verfahren effizient umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass auch Personen ohne spezifische IT-Kenntnisse an der Digitalisierung teilnehmen können. Die Nutzung von Modellierung und die Übernahme bestehender Modelle beschleunigen den Prozess zusätzlich.

Die erfolgreiche Platzierung von München, Hamburg, Nürnberg und Dresden im Smart City 2023 Ranking ist das Ergebnis ihrer langjährigen und konsequenten Digitalisierungsstrategie. Die Plattform cit intelliForm hat einen Anteil an diesem Erfolg, da sie den Städten eine effiziente Umsetzung digitaler Bürgerservices ermöglicht. Der Low-Code-Ansatz und die Nachnutzung von Bausteinen tragen zur Geschwindigkeit und Effizienz bei der Umsetzung bei.

Der Smart City Index ist ein Ranking, das von Bitkom Research erstellt wurde und die digitale Entwicklung deutscher Großstädte bewertet. Dabei wurden insgesamt 12.717 Datenpunkte in fünf Themenbereichen erfasst, überprüft und qualifiziert. Das Ranking berücksichtigt verschiedene Aspekte wie Online-Bürger-Services, Sharing-Angebote für Mobilität, intelligente Ampelanlagen und die Breitbandverfügbarkeit. Es dient als wichtige Informationsquelle für Städte, um ihre digitale Transformation voranzutreiben und innovative Lösungen für ihre Bürger anzubieten.

Die Low-Code-Plattform für E-Government ermöglicht den Städten München, Hamburg, Nürnberg und Dresden eine effiziente Digitalisierung ihrer Verwaltungsprozesse. Durch ihre Flexibilität und Nutzerfreundlichkeit können verschiedene Verfahren schnell und parallel digitalisiert werden. Die eigenständige Beteiligung ohne spezifische IT-Kenntnisse macht sie zu einer wertvollen Ressource. Die erfolgreiche Platzierung im Bitkom Smart City Index bestätigt den Erfolg der Strategie und zeigt, dass die Low-Code-Plattform cit intelliForm einen bedeutenden Beitrag zur digitalen Transformation der Verwaltung leistet.