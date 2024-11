CITEL-Geräte übertreffen normative Vorgaben für Überspannungsableiter deutlich

CITEL, der französische Experte für Blitz- und Überspannungsschutz, hat im Oktober in seinem Forschungs- und Entwicklungslabor in Reims umfangreiche Tests an 60 Überspannungsableitern für Solarstromanlagen durchgeführt. Dabei wurden die Geräte namhafter Hersteller gemäß den strengen Anforderungen der IEC 61643-31-Norm untersucht. Die Ergebnisse waren beeindruckend, denn nur die Geräte der neuen DPVN-Serie von CITEL erfüllten nicht nur alle normativen Vorgaben, sondern übertrafen sie sogar. Dank ihrer patentierten Trenntechnologie bleiben die DPVN-Ableiter während des Ableitvorgangs deutlich kühler und gewährleisten somit einen sicheren Betrieb der Solarstromanlagen.



CITEL DPVN-Geräte übertreffen Normen: Signifikant kühler und sicherer

Die DPVN-Geräte von CITEL erfüllen die Anforderungen der IEC-Norm für Überspannungsableiter und übertreffen sie sogar. Während des Ableitvorgangs erwärmen sich die Geräte nur minimal, auf maximal 38 Grad Celsius, was einer Erhöhung von lediglich 15 bis 16 Kelvin über Raumtemperatur entspricht. Damit bleiben sie deutlich kühler als andere PV-Ableiter auf dem Markt. Die Sicherheit der Geräte wird dadurch gewährleistet, dass sie den Stromfluss unterbrechen, das Gehäuse intakt bleibt und kein Feuer fängt.

CITEL revolutioniert den Überspannungsschutz mit innovativer Trenntechnologie

Die DPVN-Serie von CITEL basiert auf der innovativen CTC-Trenntechnologie, die einen herausragenden Erfolg erzielt hat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ableitern verwendet CITEL eine einzige thermosensitive Solotrennstelle im Zentrum der Metalloxid-Varistoren (MOV). Dadurch werden kurze Sicherungspfade geschaffen, was zu einer schnelleren Auslösetemperatur für die Trennung führt. Bei Überlastung oder am Ende ihrer Lebensdauer trennen sich die DPVN-Ableiter schnell vom Netz. Zusätzlich verhindert die isolierende Barriere zwischen den Polen effektiv Lichtbögen. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Anwendungsbereichen, wie Aufdachanlagen und PV-Freiflächensystemen.

CITEL präsentiert auf Solar Solutions innovative Überspannungsschutz-Technologie

CITEL präsentiert auf der Fachmesse Solar Solutions in Düsseldorf die neue XS-Serie, die mit der innovativen CTC-Technologie ausgestattet ist. Durch die Integration dieser Technologie in Anschlusskästen hebt CITEL den Überspannungsschutz auf ein neues Level. Die Ergebnisse der Tests werden erstmals am 27. und 28. November vorgestellt. Dort können Besucher auch die DPVN-Serie, die neuen Generatoranschlusskästen und die DACN1-25CVGS-Ableiterserie begutachten. Ein besonderes Highlight ist der weltweit erste PV-Kombiableiter DPVN T1+2+3 mit CTC-Technologie, der auf dem Innovation Boulevard ausgestellt wird.

