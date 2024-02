Citizen Systems Europe stellt den CL-S700III vor – ein Meilenstein in der Etikettendruck-Technologie

Der CL-S700III von Citizen Systems Europe eröffnet ein neues Kapitel in der Etikettendruck-Technologie. Mit herausragender Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität setzt er neue Maßstäbe in der Branche. Der Drucker bietet zahlreiche Extras, die den Druckprozess vereinfachen und beschleunigen. Anwender können ihre individuellen Anforderungen anpassen und maßgeschneiderte Druckprozesse und -ergebnisse erstellen. Der CL-S700III ist die ideale Lösung für Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Logistik und Lagerhaltung, um ihre Etikettenprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.



Neuer CL-S700III: Bedienerfreundlichkeit und Funktionalität auf neuem Level

Das neue LCD-Touch-Farbdisplay des CL-S700III bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Anzeige von Druckvorschauen, das Hinzufügen von Shortcuts und die Verwendung von Standalone-Formularen. Dies eröffnet eine neue Dimension für den Etikettendruck. Der Setup-Assistent des Displays zeigt bebilderte Installationsanweisungen an, die ideal für die Schulung neuer Mitarbeiter und als Erinnerungshilfe für bestehende Mitarbeiter sind. Zudem erleichtert er die Fehlersuche, indem er Lösungsmöglichkeiten anzeigt.

Standalone-Formulare für individuelle Etiketten ohne Desktop-Computer

Der CL-S700III ermöglicht die Verwendung von Standalone-Formularen, wodurch speziell formatierte Etiketten mit variablen Daten gedruckt werden können. Diese Daten können über den USB-Host-Anschluss an den Drucker übertragen werden, ohne dass eine Verbindung zu einem Desktop-Computer erforderlich ist. Dadurch sparen Benutzer Platz und vermeiden Kabelsalat, während sie gleichzeitig kabelloses Drucken ermöglichen. Diese Funktion bietet maximale Flexibilität bei der Erstellung individueller Etiketten nach den Wünschen des Benutzers.

Flexibilität bei Anschlussmöglichkeiten: Der CL-S700III im Einsatz

Der CL-S700III bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter USB, LAN und einen Schnittstellenkartensteckplatz, um eine reibungslose Integration in vorhandene Systeme in Lagern, Logistikzentren und Produktionslinien zu ermöglichen.

Neue Druckermodelle der CL-S700III-Serie für individuelle Anforderungen

Die CL-S700III-Serie von Citizen Systems Europe umfasst eine Vielzahl von Modellen, die den individuellen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden. Sie können zwischen Modellen mit einer Druckauflösung von 203 oder 300 dpi wählen und optional Aufwickler und Peelern hinzufügen. Die 203-dpi-Versionen bieten eine beeindruckende Druckgeschwindigkeit von 300 mm pro Sekunde, während die 300-dpi-Versionen bis zu 250 mm pro Sekunde drucken können. Mit dieser Serie können Sie sicher sein, dass Sie die richtige Wahl für Ihre Etikettendruckanforderungen treffen.

Neue Maßstäbe in der Etikettendruck-Technologie: Der CL-S700III im Fokus

Der CL-S700III ist ein innovativer Etikettendrucker, der durch seine Benutzerfreundlichkeit, vielfältige Funktionen und Extras sowie flexible Anschlussmöglichkeiten neue Standards in der Branche setzt. Unternehmen können mit diesem Drucker ihre eigenen personalisierten Etiketten erstellen und sich dabei auf die bewährte Zuverlässigkeit der CL-S700-Serie verlassen. Vor allem in den Bereichen Fertigung, Logistik und Lagerhaltung ist der CL-S700III die ideale Wahl, um Etikettenprozesse zu optimieren und effizienter zu gestalten.