Nachhaltige Lösung für effiziente Compoundierung von Rezyklaten

Das Dosiersystem CLOOPMIX(R) von OPM Mechatronic in Kombination mit den Flüssigfarben von ROWASOL GmbH stellt eine innovative Lösung dar, um den Anforderungen der modernen Kunststoffindustrie nachhaltige und effizientere Produktlösungen anzubieten. Insbesondere für die Compoundierung von Rezyklaten ist dieses System zukunftsweisend. Durch präzise Dosierung und Kontrolle der Farben ermöglicht es eine hochwertige Verarbeitung von Recyclingmaterialien mit minimalen Ressourceneinsatz und stabiler Farbqualität.



Präzise Dosierung und Farbkontrolle für optimale Ergebnisse

Das CLOOPMIX-System besteht aus intelligenten Kolbendosierern, einer präzisen Rezepturverwaltung und einer kontinuierlichen Farbkontrolle. Es ermöglicht die genaue Dosierung von Flüssigfarben, unabhängig vom Druckaufbau im System. Die Kolbendosierer arbeiten nahezu ohne Pulsationen, sodass exakte Ergebnisse erzielt werden. Das System passt sich kontinuierlich an, um auch bei Schwankungen in der Materialzusammensetzung eine präzise Dosierung zu gewährleisten.

Präzise Farbkontrolle für optimale Ergebnisse in der Kunststoffindustrie

Das innovative GranuTrack-System ermöglicht eine präzise Farbkontrolle in der Kunststoffindustrie. Durch das Schubladensystem wird das Granulat direkt aus dem Produktionsprozess entnommen und in einem geschützten Bereich gemessen, um äußere Einflüsse zu vermeiden. Ein Spektralfarbsensor überwacht dabei genau die Farbwerte des Materials. Bei Abweichungen vom Sollwert sendet die zentrale Steuerung Korrekturbefehle an die Dosierstationen. Mit Hilfe des CIELAB-Farbraums können die Farben entlang der Helligkeit, Rot-Grün und Blau-Gelb Achsen präzise angepasst werden, um sogar kleinste Farbänderungen zu erkennen und zu korrigieren.

CLOOPMIX-System überzeugt im Praxistest: konstante Einfärbung trotz Farbvariationen

Das CLOOPMIX-System von OPM Mechatronic und ROWASOL GmbH wurde erfolgreich an einer Leistritz-Compoundieranlage bei ROMIRA in Pinneberg getestet. Trotz natürlicher Farbvariationen des Rezyklats blieb die Einfärbung konstant und das System reagierte schnell auf Materialveränderungen. Die präzise Messung ermöglichte eine Farbabweichung von weniger als ?E 1. Dies zeigt, wie genau das Zusammenspiel von Flüssigfarben, Steuerung und Dosierung funktioniert und belegt die Leistungsfähigkeit des CLOOPMIX-Systems.

CLOOPMIX-System ermöglicht hochwertige Verarbeitung von Recyclingmaterialien

Der erfolgreiche Testlauf demonstriert die hohe Effektivität der Partnerschaft zwischen ROWASOL und OPM Mechatronic. Mit dem innovativen CLOOPMIX(R)-System haben sie eine wegweisende Lösung für die Automatisierung der Rezyklat-Compoundierung entwickelt. Das System ermöglicht eine ressourcenschonende Verarbeitung anspruchsvoller Recyclingmaterialien bei gleichbleibend hoher Farbqualität. Durch die präzise Dosierung von Flüssigfarben, die intelligente Steuerung und die Echtzeit-Farbmessung bleibt die Einfärbung auch bei Materialschwankungen stabil. Dieses Projekt markiert einen weiteren Meilenstein in der nachhaltigen Kunststoffverarbeitung und zeigt, dass Effizienz, Präzision und Umweltschutz Hand in Hand gehen können.

Das CLOOPMIX-System von OPM Mechatronic und ROWASOL GmbH ist eine innovative Lösung für die Compoundierung von Rezyklaten in der Kunststoffindustrie. Durch präzise Dosierung und Farbkontrolle ermöglicht das System eine effiziente Verarbeitung von Recyclingmaterialien mit hoher Farbqualität. Der erfolgreiche Praxistest bestätigt die Leistungsfähigkeit des Systems und zeigt, dass Effizienz, Präzision und Umweltschutz in der modernen Kunststoffverarbeitung Hand in Hand gehen können. Das CLOOPMIX-System ist somit eine nachhaltige Lösung für die Kunststoffindustrie.