Mitmach-Ausstellung zeigt Schülern vielfältige Berufsmöglichkeiten in der Industrie

Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY bringt das Bildungsprogramm COACHING4FUTURE für fünf Tage nach Leinfelden-Echterdingen, um Schülerinnen und Schülern bei der beruflichen Orientierung zu helfen.



Einblicke in die Digitalisierung: Schüler experimentieren mit Technologien

In der Mitmach-Ausstellung haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, Technologien wie 3D-Scan, Robotik und Virtual Reality praktisch zu erleben und dabei zu erfahren, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt beeinflusst. Dieses Angebot wird von der Baden-Württemberg Stiftung, dem Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL und der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit unterstützt, um den Fachkräftenachwuchs zu fördern.

Die Industrie 4.0 eröffnet engagierten und zukunftsorientierten Menschen faszinierende berufliche Möglichkeiten. Baden-Württemberg, ein führender Wirtschaftsstandort in Deutschland, setzt auf Technik, Digitalisierung und IT, um auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben. Daher werden junge Menschen gesucht, die sich für diese Bereiche begeistern und darin ihre berufliche Zukunft sehen.

Stefan Küpper, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands SÜDWESTMETALL, betont die Bedeutung einer führenden Rolle Deutschlands als Hightech-Land in Zukunftsthemen. Er lobt den Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY als hervorragende Möglichkeit, Jugendliche für diese Themen zu begeistern und ihnen die vielfältigen beruflichen Perspektiven in der Industrie aufzuzeigen.

In der Zeit vom 26. Februar bis 1. März 2024 wird der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY auf dem Schulhof des Gymnasiums in Leinfelden-Echterdingen Station machen. Die mobile Mitmachausstellung richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler der Immanuel-Kant-Realschule als auch des Gymnasiums und ermöglicht ihnen spannende Einblicke in die moderne Industrie.

Schüler entdecken im Truck die Aufgaben der modernen Industrie

Im Erlebnis-Lern-Truck haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Coaching-Team verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten der modernen Industrie kennenzulernen. Das Team besteht aus einer Ingenieurin, einem Chemielaboranten und einem Biologen. Die Schülerinnen und Schüler schlüpfen dabei in die Rolle von Gründerinnen und Gründern, die ein neues Produkt entwickeln möchten. An insgesamt fünf interaktiven Arbeitsstationen mit Tablets erfahren sie, welche Schritte dafür notwendig sind und welche Aufgaben die moderne Industrie bereithält.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen einen 3D-Scanner, um Objekte einzuscannen und daraus digitale CAD-Daten zu erstellen. Anschließend können sie mit einem Computer Werkstücke und Materialien genauer betrachten und analysieren. Zudem besteht die Möglichkeit, mit einem 3D-Drucker Testobjekte herzustellen und somit die Funktionalität und Qualität des Designs zu überprüfen.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler die vorherigen Stationen erfolgreich gemeistert haben, haben sie die Gelegenheit, die Grundlagen der Industrierobotik zu erlernen. Sie werden erfahren, wie man einen Industrieroboter programmiert und ihn für spezifische Aufgaben einsetzt. Zusätzlich wird ihnen anhand einer smarten Abfüllanlage gezeigt, wie Maschinen und Produkte in der vernetzten Industrie 4.0 miteinander kommunizieren. Abschließend können sie mit einer VR-Brille in einem virtuellen Lager die Intralogistik kennenlernen und nach Bauteilen für einen Motorblock suchen.

Hightech-Selbstversuch: Schüler probieren Augmented Reality in Ausstellung aus

Im Anschluss an die Erkundungstour durch die Ausstellung können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen durch praktische Erfahrungen erweitern. Durch den Einsatz von Augmented Reality (AR) haben sie die Möglichkeit, virtuell eine Motorsäge zu warten. Darüber hinaus können sie mithilfe einer Datenbrille eine digitale Werkerführung durchführen und somit Einblicke in modernste Technologien gewinnen.

In den vertiefenden Workshops im Obergeschoss des Trucks haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr Wissen in den Bereichen Programmierung und Konstruktion zu erweitern. Sie können unter Anleitung der Coaches ein Brettspiel konstruieren, eine eigene Handy-App entwickeln oder mehr über das spannende Feld der Bionik erfahren, bei dem Naturprinzipien in technischen Innovationen umgesetzt werden. Darüber hinaus erhalten sie wertvolle Informationen über Karrierechancen und mögliche berufliche Wege in technische Berufe.

Baden-Württemberg fördert Fachkräftenachwuchs in den MINT-Disziplinen

COACHING4FUTURE ist ein kostenfreies Programm, das von der Baden-Württemberg Stiftung, dem Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL und der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufen wurde. Es hat das Ziel, qualifizierten Fachkräftenachwuchs in den MINT-Disziplinen zu fördern. Jährlich informiert das Programm über 35.000 Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Karrierewege in diesem Bereich. Seit 2008 zeigen Coaching-Teams aus zwei Jungakademikern an Schulen und Messen, welche vielseitigen Berufsbilder sich hinter technischen Innovationen verbergen.

Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY ist seit 2015 unterwegs und gibt einen Einblick in die Aufgaben, die Ingenieurinnen und Ingenieure in der Industrie bewältigen. Dabei wird deutlich, wie viel Mathematik und Physik in unseren Alltagsprodukten steckt. Seit 2019 informiert die mobile Digitalisierungswelt expedition d darüber, wie die Digitalisierung die Berufswelt verändert und wie junge Menschen daran mitarbeiten können. Die Plattform www.expedition.digital ermöglicht es den Benutzern, das Expeditionsmobil in 360° zu erleben und zu sehen, wie die Digitalisierung bereits Berufe verändert hat.

Das Bildungsprogramm COACHING4FUTURE stellt den Lehrkräften passende Lehr- und Lernmaterialien zur Verfügung. Über die Plattform www.coaching4future.de können sie 14 Arbeitspakete herunterladen und im Unterricht individuell einsetzen. Zusätzlich bietet die Plattform weiterführende Informationen rund um MINT-Ausbildung und -Studium sowie einen MINT-Karrierenavigator. Die Coaches von COACHING4FUTURE sind ebenfalls auf der Plattform aufgelistet und stehen den Lehrkräften als Ansprechpartner zur Verfügung.

Baden-Württemberg Stiftung fördert Spitzenforschung und Bildungsmaßnahmen

Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine renommierte Stiftung, die sich für die Förderung von Spitzenforschung und Bildungsmaßnahmen einsetzt. Als eine der größten operativen Stiftungen in Deutschland investiert sie in die Zukunft des Bundeslandes und seiner Bürger. Mit ihrem Fokus auf ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg trägt die Stiftung dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu stärken und den verantwortungsbewussten Umgang miteinander zu fördern. Weitere Informationen sind unter www.bwstiftung.de verfügbar.

SÜDWESTMETALL stärkt MINT-Bildung in der Industrie

Der Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL ist eine bedeutende Institution für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg. Er vertritt eine große Anzahl von tarifgebundenen Betrieben, die zusammen mehr als eine halbe Million Mitarbeiter beschäftigen. Der Verband legt großen Wert auf Bildung und engagiert sich intensiv für die Förderung von MINT-Bildung. Durch Projekte in frühkindlicher Bildung, Schulen, Hochschulen und Lehrkräftefortbildung trägt SÜDWESTMETALL zur Sicherung qualifizierter Fachkräfte und zur Wettbewerbsfähigkeit der M+E-Industrie bei.

Bundesagentur für Arbeit unterstützt Bürger, Unternehmen und Institutionen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) ist eine staatliche Einrichtung, die umfassende Dienstleistungsaufgaben im Bereich des Arbeits- und Ausbildungsmarktes erfüllt. Sie stellt Bürgern, Unternehmen und Institutionen umfassende Unterstützung zur Verfügung. Mit einem flächendeckenden Netz von Arbeitsagenturen und Geschäftsstellen ist sie bundesweit präsent. Zu den Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit zählen unter anderem die Berufsorientierung, die Berufsberatung und die Vermittlung von Ausbildungs- und Arbeitsstellen. Als zentrale Anlaufstelle bietet sie Informationen, Beratung und Unterstützung für Menschen, die auf der Suche nach einer passenden beruflichen Perspektive sind.

COACHING4FUTURE ermöglicht Schülern Einblicke in die Industrie

