Concept Reply und MULTIVAC kooperieren, um Smart Services zur automatisierten Überwachung von Maschinen zu entwickeln. Im Rahmen der Open Industry 4.0 Alliance streben sie gemeinsame Standards für das Industrial Internet of Things an. Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine effiziente Verwaltung von Maschinen, sowohl vor Ort als auch aus der Ferne, was zu einer erhöhten Transparenz, Effizienz und Produktivität führt.



Concept Reply und MULTIVAC entwickeln Smart Services für die Überwachung von Maschinen

Concept Reply bringt seine umfangreiche Erfahrung und Kompetenz im Bereich des Internet der Dinge in die Zusammenarbeit mit der Open Industry 4.0 Alliance ein. Gemeinsam mit MULTIVAC arbeitet Concept Reply an dem Projekt „Smart Services“, das darauf abzielt, Maschinen sowohl lokal als auch remote digital zu verwalten. Durch die Implementierung dieser intelligenten Lösungen werden die Prozesse transparenter gestaltet und die Effizienz sowie die Produktivität der Anlagen deutlich gesteigert.

Die entwickelte Cloud-IoT-Plattform von MULTIVAC fungiert als zentrale Instanz zur Überwachung und Verwaltung von Maschinendaten. Sie verarbeitet diese Daten und stellt sie den Anwendern in anpassbaren Dashboards als Smart Services zur Verfügung. Dank der Nutzung einer Microfrontend-Architektur auf Azure Cloud und moderner Webtechnologien können zukünftig KI-basierte Assistenten eingesetzt werden, was zu neuen Geschäftsmodellen und einer ressourceneffizienten Smart Factory führt.

Durch die Kombination von Cloud- und Edge-Computing wird die Verzögerungszeit von der Erfassung der Daten über die Sensoren bis zur Steuerung der Aktoren minimiert. Dies ermöglicht eine Echtzeit-Datenverarbeitung, schützt vor Cyberangriffen und ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen Maschinen.

In Zusammenarbeit mit MULTIVAC plant Concept Reply weitere Projekte, um die Intelligente Digitalisierung der Produktion voranzutreiben und die Zukunft von Industrie 4.0 aktiv mitzugestalten. Diese Projekte zielen darauf ab, Industriestandards auszubauen und innovative Lösungen für die vernetzte Produktion zu entwickeln.

Die Open Industry 4.0 Alliance ist eine Initiative, die sich auf die Entwicklung herstellerübergreifender Lösungen und Services für die Industrie 4.0 konzentriert. Ihr Ziel ist es, automatisierte Produktionsanlagen und Lager durch den Einsatz offener technischer Ökosysteme zu vernetzen. Dadurch können Maschinen und Anwendungen verschiedener Anbieter miteinander verbunden werden, um Daten sicher entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu transportieren.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Concept Reply und MULTIVAC basiert auf ihren gemeinsamen Zielen und ihrem Verständnis für Industrie 4.0. Als Mitglieder der Open Industry 4.0 Alliance haben sie ein gemeinsames Architekturverständnis entwickelt, das es ihnen ermöglicht, Industriestandards voranzutreiben und aktiv an der Gestaltung der Zukunft von Industrie 4.0 mitzuwirken.