SMC Deutschland GmbH erweitert ctrlX AUTOMATION mit Pneumatiklösungen

SMC Deutschland GmbH erweitert ctrlX AUTOMATION-Angebot in ctrlX World

Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION von Bosch Rexroth bietet eine umfassende Palette an Bausteinen für Automatisierungslösungen. Es umfasst Steuerungen, I/Os, IPCs, HMIs, Antriebe, Sicherheitslösungen sowie Motion-, PLC- und IoT-Funktionalitäten. Durch die Integration von SMC pneumatischen und elektrischen Automatisierungslösungen eröffnen sich neue Möglichkeiten für Anwender. Die Partnerwelt ctrlX World erweitert kontinuierlich den Lösungsraum durch Hardware und Apps.

Die SMC Deutschland GmbH bietet eine einfache und schnelle Einbindung von Sensoren und Aktoren in die ctrlX AUTOMATION-Umgebung per IO-Link oder EtherCAT. Dadurch können Unternehmen in der Automobil-, Verpackungs- und Prozessindustrie relevante Daten aus dem Shopfloor erfassen und nutzen. Die Sensoren und Aktoren von SMC sorgen für eine effiziente und zuverlässige Steuerung der Pneumatik. Torsten Wöhler, Senior Vice President of Sales & Product Marketing bei SMC Deutschland, betont die hohe Funktionalität und Flexibilität dieser Lösung.

Die Anbindung der Ventilinsel EX260 und des Controllers JXC von SMC über EtherCAT ermöglicht eine einfache Steuerung der Luftflüsse in und an der Maschine. Gleichzeitig können elektrische Antriebsfunktionen kompakt integriert und eingebunden werden. Durch das Linux-basierte Betriebssystem ctrlX OS ist eine nahtlose Integration in das Gesamtmaschinenkonzept möglich.

Die Anbindung des elektrischen Antriebs von SMC an ctrlX OS-Geräte ermöglicht eine nahtlose Integration und bietet den Anwendern zahlreiche Vorteile. Durch die Integration des Controllers (JXC) über EtherCAT erhalten die Anwender alle aktuellen Informationen des Antriebs (LE) in Echtzeit. Zudem können sie die neuen Positionen direkt von einem ctrlX OS-Gerät einrichten, was eine effiziente und einfache Steuerung der Antriebe ermöglicht.

Kontinuierliches Wachstum der Partnerwelt für industrielle Automatisierung

Die Partnerwelt rund um den Automatisierungsbaukasten von Bosch Rexroth wächst stetig und hat bereits 100 Partnerunternehmen aus verschiedenen Bereichen angezogen. Das gemeinsame Ziel besteht darin, die industriellen Automatisierungsprozesse zu vereinfachen und zu verbessern. Dies umfasst Apps zur Integration von Robotern, KI-Lösungen und Tools für das Energiemanagement. Dank unserer Plattform und der Partnerwelt sind wir in der Lage, sämtliche Herausforderungen zu bewältigen, unabhängig davon, ob sie einfach oder komplex sind.

Bosch Rexroth präsentiert Partnerlösungen auf der Hannover Messe

Auf der Hannover Messe präsentiert Bosch Rexroth in Halle 6 am Stand D26 eine Vielzahl von Partnern aus der ctrlX World. Darunter befinden sich namhafte Unternehmen wie Arduino Pro by Arduino s.r.l., GEFAZ mbH, Intel Deutschland GmbH und VMware by Broadcom, VEIL Energy BCorp sowie XITASO GmbH. Zusätzlich stellt der ctrlX OS OEM Partner Dell Technologies seine Lösungen am Rexroth-Stand vor. Diese breite Palette an Partnern zeigt die Vielfalt und Innovationskraft der ctrlX World.

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Unternehmen im Bereich Technologie und Dienstleistungen. Mit rund 428.000 Mitarbeitern weltweit erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 91,6 Milliarden Euro. Die Aktivitäten von Bosch sind in die Bereiche Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods und Energy and Building Technology unterteilt. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility. Das Unternehmen verfolgt das Ziel einer nachhaltigen, sicheren und begeisternden Mobilität.

Mit umfassender Expertise in den Bereichen Sensorik, Software und Services sowie einer eigenen IoT-Cloud ist Bosch in der Lage, seinen Kunden vernetzte Lösungen anzubieten, die verschiedene Bereiche miteinander verbinden. Das strategische Ziel des Unternehmens besteht darin, Produkte und Lösungen für das vernetzte Leben zu entwickeln, die entweder über künstliche Intelligenz verfügen oder mithilfe dieser Technologie entwickelt oder hergestellt werden. Durch innovative Produkte und Dienstleistungen trägt Bosch weltweit zur Verbesserung der Lebensqualität bei und bietet Technologie für ein besseres Leben.

Die Bosch-Gruppe ist ein weltweit agierendes Unternehmen mit mehr als 470 Tochter- und Regionalgesellschaften in über 60 Ländern. Mit einem umfassenden Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsnetzwerk ist Bosch in der Lage, innovative Lösungen für verschiedenste Branchen anzubieten. Die Innovationskraft des Unternehmens bildet die Grundlage für zukünftiges Wachstum. Mit rund 90.000 Mitarbeitern weltweit, darunter etwa 48.000 Software-Entwickler, investiert Bosch in Forschung und Entwicklung an 136 Standorten, um technologische Fortschritte voranzutreiben.

