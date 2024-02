CustomCells eröffnet neue Unternehmenszentrale für Premium-Batteriezellen in Itzehoe

CustomCells hat heute seine neue Unternehmenszentrale in Itzehoe eröffnet. Das Unternehmen plant, mit einer innovativen Forschungseinrichtung maßgeschneiderte Batteriezellen zu entwickeln und dadurch die globale Energie- und Mobilitätswende zu unterstützen. Die Premium-Batteriezelltechnologie soll nicht nur international Standards setzen, sondern auch die Region nachhaltig stärken. CustomCells betrachtet dies als eine einmalige Chance, sich als deutscher Batteriepionier zu etablieren.



Die neue Unternehmenszentrale von CustomCells in Itzehoe dient nicht nur als Hauptsitz des Unternehmens, sondern auch als modernes Forschungslabor. Hier werden innovative Lösungen und Technologien für Batteriezellen entwickelt, um den Anspruch als Premium-Hersteller zu untermauern und auszubauen. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung sollen dazu führen, dass CustomCells seine Position als Treiber der globalen Energie- und Mobilitätswende weiter stärkt und den Track Record bei Patentanmeldungen signifikant erhöht.

Die neue Unternehmenszentrale von CustomCells in Itzehoe ist ein modernes Gebäude, das mit vier Stockwerken aus Holz errichtet wurde. Die Bauweise ist besonders ressourcenschonend und nachhaltig. Der Standort wird komplett mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt und verfügt über E-Ladesäulen auf dem Werksgelände für Elektrofahrzeuge. Das Gebäude bietet auf einer Fläche von über 10.000 Quadratmetern eine anpassbare Raumaufteilung, die flexible Arbeitskonzepte ermöglicht. Es bietet Raum für Begegnungen, Dialog und Austausch zwischen den Mitarbeitern.

CustomCells: Investitionen in den Standort Itzehoe noch nicht abgeschlossen

CustomCells hat noch nicht alle Investitionen am Standort Itzehoe abgeschlossen. Neben der bereits bestellten hochmodernen Extruder-Maschine für die Batteriefertigung sind weitere Ausbaustufen in Planung. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, das erworbene Grundstück in den kommenden fünf Jahren um weitere 5.749 m² zu erweitern.

Forschungszentrum stärkt Energieküste und setzt technologische Leuchttürme

Das Forschungszentrum von CustomCells in Itzehoe trägt maßgeblich zur Stärkung der Energieküste bei. Durch die Zusammenarbeit mit den Nachbarn vor Ort setzt das Unternehmen technologische Leuchttürme, die den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland mit nachhaltiger Energie versorgen. Dr. Dirk Abendroth betont die Bedeutung leistungsfähiger Batterien für eine erfolgreiche Energiewende und appelliert an die Politik, Unternehmen in der Region zu unterstützen.

CustomCells ist ein führendes Unternehmen in der modernen Batterietechnologie und hat das Potenzial, die globale Energie- und Mobilitätswende voranzutreiben. Mit einer Erfahrung von zwölf Jahren und über 2000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten für mehr als 500 Kunden hat das Unternehmen bewiesen, dass es in der Lage ist, innovative Batteriezellen zu entwickeln und herzustellen, die die Energie- und Leistungsdichte im Vergleich zu herkömmlichen Batterien um mehr als das Zehnfache erhöhen.

CustomCells ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion leistungsfähiger Batterien spezialisiert hat. Mit dem Ziel, zu einem global führenden Schlüsselunternehmen im Batteriemarkt aufzusteigen, investiert das Unternehmen verstärkt in Forschung und Entwicklung. Die Eröffnung des neuen Gebäudes in Itzehoe markiert einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg. Mit maßgeschneiderten Batterien möchte CustomCells einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätswende leisten und die Zukunft der Energie- und Mobilitätsbranche nachhaltig beeinflussen.

