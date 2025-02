CYKEN GmbH präsentiert innovative Cybersicherheitslösungen auf MWC 2025

Die CYKEN GmbH stellt auf dem Mobile World Congress 2025 in Barcelona ihre fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen vor, um Unternehmen in verschiedenen Branchen dabei zu unterstützen, ihre Daten vor Cyberangriffen zu schützen. Als weltweit führende Veranstaltung in der Mobilfunk- und Kommunikationsbranche spielt der MWC Kongress eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Sicherheit im digitalen Zeitalter. Besucher haben die Möglichkeit, sich am Stand CS318 mit den Experten von CYKEN auszutauschen und von deren Fachwissen zu profitieren.



CYKEN GmbH betont Wichtigkeit der IT-Sicherheit im Zeitalter der Digitalisierung

In einer zunehmend digitalisierten Welt, in der Telekommunikationstechnologien rasant fortschreiten, eröffnen sich Unternehmen viele neue Möglichkeiten. Allerdings steigt auch das Risiko von Cyberattacken und Datenlecks, denen sie und kritische Infrastrukturen ausgesetzt sind. Insbesondere durch Gen AI-basierte Täuschungen wie Deepfakes im Social Engineering oder betrügerische Support-Anrufe können schwerwiegende Folgen entstehen. Die CYKEN GmbH legt deshalb besonderen Wert auf die Bedeutung der IT-Sicherheit, insbesondere im Kontext von 5G, 6G und IoT-Lösungen.

Die CYKEN GmbH gewährleistet die Sicherheit in einer vernetzten Welt durch den Einsatz kontinuierlicher Prozesse und Security-by-Design-Prinzipien. Dies hat zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Volkswagen AG, Bosch, Continental und Vaillant Deutschland geführt. Besonders im Bereich des autonomen Fahrens hat CYKEN bereits erfolgreich Projekte umgesetzt, was ihre Expertise und Erfahrung unterstreicht.

Die CYKEN GmbH zeigt auf dem Mobile World Congress 2025 in Barcelona ihre umfassenden Sicherheitslösungen für verschiedene Branchen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bereiche 5G/6G, moderne Fertigung und Industrie 4.0 sowie Automobil- und Transportsektor gelegt. Besucher des Kongresses haben die Gelegenheit, am Stand CS318 im Hall Congress Square mit den Experten von CYKEN in Kontakt zu treten und neue Perspektiven für zuverlässige und zukunftsfähige Sicherheitskonzepte kennenzulernen.

Die CYKEN GmbH ist ein führendes Unternehmen in der Cybersicherheitsbranche und präsentiert auf dem MWC Kongress 2025 in Barcelona ihre innovativen Lösungen zum Schutz von Unternehmen vor Cyberattacken. Dank ihrer umfangreichen Expertise und ihrer innovativen Ansätze leistet die CYKEN GmbH einen wichtigen Beitrag zur Gewährleistung von Sicherheit in einer zunehmend vernetzten Welt. Besuchen Sie den Stand CS318, um sich von den Fachleuten der CYKEN GmbH beraten zu lassen und neue Perspektiven für Ihre Sicherheitsstrategie zu entdecken.