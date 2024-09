Neues Gerät ermöglicht schnelle und präzise 3D-Bildgebung von Zellen

Das CYTOQUBE Light-Sheet Microplate Cytometer ermöglicht eine hochmoderne Analyse lebender Zellen durch den Einsatz von Bildgebungstechnologie. Es basiert auf umfangreichem Wissen in den Bereichen Ingenieurwesen und Life Sciences, um eine genaue und schnelle Bildgebung von Multiwell-Zellkulturplatten zu ermöglichen. Dieses Gerät ist von entscheidender Bedeutung für die wissenschaftliche Forschung, insbesondere in der Arzneimittelforschung, da es neue Möglichkeiten für die Untersuchung von Größe, Form, Anzahl und Intensität von Zellen oder Zellpopulationen eröffnet.



Revolutionäre 3D-Bildgebung von lebenden Zellen mit CYTOQUBE

Das CYTOQUBE Light-Sheet Microplate Cytometer zeichnet sich durch sein optisches Light-Sheet-System aus, das eine vereinfachte 3D-Bildgebung ermöglicht. Durch die Kombination mit den innovativen Zyncscan-Bildverarbeitungsalgorithmen ist der CYTOQUBE in der Lage, in kürzester Zeit 3D-Fluoreszenzbilder von jeder Mulde in einer kompletten Mikrotiterplatte zu erfassen. Die gesammelten Bilddaten ermöglichen schnelle Untersuchungen von Größe, Form, Anzahl und Intensität von Zellen oder Zellpopulationen, was für die wissenschaftliche Forschung, insbesondere in der Arzneimittelforschung, von großer Bedeutung ist.

CYTOQUBE: Revolutionäre Lösung für effiziente Arzneimittelforschung und zelluläre Assays

Der CYTOQUBE revolutioniert die Arzneimittelforschung durch seine vielfältigen Vorteile. Der gesamte Entwicklungsprozess eines Medikaments, angefangen bei der Identifizierung des Zielmoleküls, kann mehrere Jahre dauern. Klassische 2D-Zellkultur Screening Tests sind zwar weit verbreitet, aber sie sind für den In-vivo-Bereich nicht relevant. Die zunehmende Verwendung von 3D-Kulturen ermöglicht eine bessere Nachbildung der in-vivo-Bedingungen, erfordert jedoch zeitaufwändige Bildgebungstechniken. Der CYTOQUBE hingegen ermöglicht ein schnelles Erfassen von Fluoreszenzbilddaten und steigert somit die Effizienz des Wirkstoffscreenings.

CYTOQUBE präsentiert sich auf internationalen Konferenzen

Der CYTOQUBE Light-Sheet Microplate Cytometer wird im September 2024 auf der renommierten 83. Jahrestagung der Japanese Cancer Association ausgestellt. Diese Veranstaltung bietet eine ideale Plattform, um die innovativen Funktionen und die revolutionäre 3D-Bildgebungstechnologie des CYTOQUBE einer breiten Zielgruppe vorzustellen. Im kommenden Jahr wird das Gerät auch auf weiteren hochkarätigen Konferenzen in den Vereinigten Staaten und Europa präsentiert, um weltweit Interesse und Aufmerksamkeit zu generieren.

Revolutionäre 3D-Bildgebung von Zellen mit dem CYTOQUBE

Der CYTOQUBE nutzt eine Light-Sheet-Anregung, um die Zellen in der Mikrotiterplatte von unten zu beleuchten. Eine CMOS-Kamera nimmt dabei XZ-Tomografiebilder auf. Durch die kontinuierliche Aufnahme von XZ-Tomographiebildern während der Bewegung der Mikroplatte entsteht ein vollständiges 3D-Fluoreszenzbild in einem einzigen Scan. Die CYTOQUBE-Software entfernt unerwünschte Hintergrundfluoreszenz in Echtzeit.

Der CYTOQUBE Light-Sheet Microplate Cytometer ermöglicht eine bahnbrechende 3D-Bildgebung von lebenden Zellen. Dank seiner fortschrittlichen Funktionen und der Echtzeit-Erfassung von Fluoreszenzbilddaten hat der CYTOQUBE das Potenzial, die Effizienz der Arzneimittelforschung zu steigern und neue Möglichkeiten für zelluläre Assays zu eröffnen. Mit diesem innovativen Gerät können Forscher schnell und präzise Informationen über Größe, Form, Anzahl und Intensität von Zellen oder Zellpopulationen gewinnen.