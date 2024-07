Dana Neu-Ulm setzt neue Maßstäbe für Dichtungsqualität und Umweltschutz

Dana Neu-Ulm (REINZ-Dichtungs-GmbH) hat auf der ACHEMA 2024 in Frankfurt mit AFM 80 und AFM 34/2 innovative Dichtungsmaterialien präsentiert. AFM 80 bietet verbesserte Leistungsmerkmale für anspruchsvolle Abdichtungen in der Industrie und ist zudem PFAS-frei, was Umweltschutz und Gesundheit fördert. Das speziell für den Trinkwasserbereich entwickelte Material AFM 34/2 erfüllt bereits jetzt die strengen Anforderungen der ab März 2025 geltenden Trinkwasserverordnung. Dana setzt damit neue Maßstäbe in Dichtungsqualität und Nachhaltigkeit.



AFM 80: Hochleistungsdichtungen für anspruchsvolle Industrieanwendungen

AFM 80 ist ein hochwertiges Dichtungsmaterial, das speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Prozessindustrie entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Erdgas- und Wasserstoffanwendungen, Kälte- und Druckluftkompressoren sowie Getriebe, Pumpen und Armaturen. Durch seine hohe Anpassungsfähigkeit, Festigkeit und Gasdichtheit gewährleistet AFM 80 eine zuverlässige Abdichtung auch unter extremen Belastungen wie Druck und Vibrationen. Darüber hinaus erfüllt AFM 80 die Anforderungen der Kunden nach Umweltschutz, da es frei von toxischen PFAS ist, die zu weitreichenden Umweltverschmutzungen führen können.

AFM 34/2: Der bewährte Dichtungsklassiker für Trinkwasserhygiene

Das Dichtungsmaterial AFM 34/2 von Dana ist ein langjährig bewährtes Produkt für den Trinkwasserbereich. Es erfüllt bereits jetzt die Freigaben gemäß der Trinkwasserverordnung und wird ab März 2025 den verschärften Anforderungen zur Trinkwasserhygiene gerecht. Kunden, die Dichtungen aus AFM 34/2 verwenden, können sich darauf verlassen, dass das Material gemäß der ab März 2025 gültigen KTW-BWGL der TrinkwV zertifiziert ist. Diese Zertifizierung gilt für alle Temperaturbereiche des Trinkwassers.

Dana präsentiert innovative Dichtungsmaterialien auf der ACHEMA 2024

Dana war nach einer pandemiebedingten Pause wieder auf der ACHEMA in Frankfurt vertreten. Die Messe, die als weltweites Forum für chemische Technik, Verfahrenstechnik und Biotechnologie gilt, zog Aussteller aus 56 Nationen an. Insgesamt besuchten über 100.000 Teilnehmer aus 141 Ländern das Messegelände, um sich über innovative Verfahren in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie zu informieren. Die Präsentation der Innovationen für AFM 80 und AFM 34/2 sorgte an allen Messetagen für einen vollen Messestand von Dana.

Dana Neu-Ulm setzt neue Maßstäbe in Dichtungsqualität und Umweltschutz

Dana Neu-Ulm (REINZ-Dichtungs-GmbH) hat auf der ACHEMA 2024 in Frankfurt mit den Dichtungsmaterialien AFM 80 und AFM 34/2 neue Maßstäbe in Dichtungsqualität, Umweltschutz und Gesundheit gesetzt. Durch den Verzicht auf PFAS in AFM 80 trägt das Unternehmen zur Verringerung von Umweltverschmutzung und Gesundheitsrisiken bei. Das Material AFM 34/2 erfüllt bereits jetzt die strengen Anforderungen der ab März 2025 gültigen Trinkwasserverordnung. Mit diesen Innovationen stärkt Dana seine Position als zuverlässiger Partner für die Industrie und unterstreicht sein Engagement für Nachhaltigkeit und Qualität. Weitere Informationen zu den industriellen Dichtungslösungen von Dana finden Sie unter www.reinz-industrial.com.