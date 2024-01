Skyranger 30: Revolutionäre Lösung für die mobile Flugabwehr

Der Skyranger 30 ist ein bahnbrechendes Flugabwehrsystem, das die drastisch veränderte Bedrohung aus der Luft effektiv bekämpft. Neben klassischen Kampfflugzeugen erfasst und neutralisiert das System auch Drohnen, die eine ernsthafte Gefahr darstellen. Mit seiner modernen Technologie schließt der Skyranger 30 eine bisher bestehende Lücke in der mobilen Flugabwehr und ermöglicht es den Bodentruppen, sich auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig einen effektiven Schutz vor Luftangriffen zu gewährleisten.



Skyranger 30 A3: Hohe Feuerkraft und Präzision im Test

Der Skyranger 30 A3 ist ein hochmodernes Flugabwehrsystem, das mit seiner leistungsstarken 30mmx173 KCE Revolverkanone eine immense Feuerkraft und Präzision bietet. In zahlreichen Testkampagnen hat das System seine herausragende Leistungsfähigkeit unter extremen Wetterbedingungen eindrucksvoll bewiesen. Der Skyranger 30 A3 ist somit ein zuverlässiger Schutz vor Luftangriffen und ermöglicht es den Bodentruppen, sich effektiv zu verteidigen.

Der Skyranger 30 zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Flexibilität aus. Durch den Entwicklungsträger Skyranger 30 A1 können verschiedene Kundenvarianten mit unterschiedlichen Radaren und Effektoren effizient getestet und optimiert werden. Diese Anpassungsfähigkeit ist von großer Bedeutung, da der Skyranger 30 in verschiedenen europäischen Nutzernationen eingesetzt werden soll. Die Möglichkeit, das System an individuelle Anforderungen anzupassen, ist von unschätzbarem Wert und ermöglicht eine optimale Integration in die jeweiligen Einsatzszenarien.

Erfolg des Skyranger 30 in europäischen Beschaffungsplänen bestätigt

Der Skyranger 30 hat bereits in mehreren europäischen Ländern großen Erfolg erzielt und wird in deren Beschaffungspläne aufgenommen. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Ungarn, das Rheinmetall beauftragt hat, den Skyranger 30-Turm für die Flugabwehrvariante des Lynx KF41 zu entwickeln. Auch Dänemark und Deutschland planen die Integration des Skyranger 30 auf verschiedenen Radpanzern. Dies zeigt, dass das Flugabwehrsystem als effektive Lösung für den Schutz vor Luftangriffen angesehen wird.

Der Skyranger 30 zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus, die es ermöglicht, das System auf verschiedenen bemannten und unbemannten Plattformen zu integrieren. Dadurch eröffnen sich den Nutzern vielfältige Einsatzmöglichkeiten und die Flexibilität in der Anwendung wird erhöht. Die kompakte Bauweise des Skyranger 30 ermöglicht es, das Flugabwehrsystem auf verschiedensten Fahrzeugen und Drohnen zu installieren, was eine effiziente Nutzung und Anpassung an individuelle Anforderungen gewährleistet.

Skyranger 30: Erfolgreicher Abschluss der Test- und Schießkampagne

Der Skyranger 30 hat seine Fähigkeiten in einer umfangreichen Testkampagne unter Beweis gestellt und den erfolgreichen Abschluss erreicht. Die Konfiguration A1 wurde im Erprobungszentrum Ochsenboden/Schweiz getestet und hat gezeigt, dass das Flugabwehrsystem den aktuellen und zukünftigen Bedrohungen aus der Luft effektiv entgegentreten kann. Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Serienreife des Skyranger 30 und bestätigt seine Leistungsfähigkeit.

Der Skyranger 30 ist eine wegweisende Lösung für europäische Nutzernationen, um die akute Fähigkeitslücke in der mobilen Flugabwehr zu schließen. Mit seiner immensen Feuerkraft, Präzision und Flexibilität bietet er den Bodentruppen den notwendigen Schutz vor Luftangriffen. Die erfolgreiche Test- und Schießkampagne sowie die Integration auf verschiedenen Plattformen zeigen den vielversprechenden Weg zur Serienreife des Skyranger 30 auf.