Gaia-X Datenraum treibt Produktion an: ARENA2036 und SmartFactoryKL kooperieren

Die Symbiose aus ARENA2036 und SmartFactoryKL ebnet den Weg für wegweisende Entwicklungen in der Produktionstechnologie. Durch ihre jüngste Kooperation wird eine Plattform geschaffen, die die Produktionslandschaft mit innovativen Impulsen bereichert. Die Partnerschaft eröffnet neue Horizonte für die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Praxis, um bahnbrechende Fortschritte in der Fertigung zu ermöglichen.



Innovatives Bündnis: ARENA2036 und SmartFactoryKL vereinen Stärken

Diese Kooperation hat die Tür zu einem wegweisenden Meilensteinprojekt geöffnet, das die Produktionstechnologie von Grund auf umgestaltet. Gaia-X bietet dabei die Schirmherrschaft für dieses Projekt, das eine datengetriebene und sichere Kooperation in den Mittelpunkt stellt. Die Partnerschaft eröffnet die Möglichkeit, die Art und Weise, wie Produktion gestaltet wird, neu zu definieren und innovative Lösungen in einer hoch vernetzten Umgebung zu erkunden.

Innovation im Fokus: PILZ-Modul treibt Zukunft an

Das entscheidende Element für den Erfolg dieses Vorhabens ist ein wegweisendes Handhabungsmodul, das von PILZ konzipiert wurde. Im Verlauf des Monats Juni erfolgte die Lieferung dieses Moduls an die ARENA2036, welches nun nahtlos in den Gaia-X-Datenraum der SmartFactoryKL eingegliedert wird. Auf diese Weise wird das Modul zu einem fundamentalen Bestandteil des Production Level 4-Ökosystems, das die Realisierung innovativer und automatisierter Fertigungsprozesse vorantreibt.

Einblick in die Produktionsabläufe: Fokus auf Effizienz

Die SmartFactoryKL realisiert derzeit eine Shared Production an drei Standorten für Modell-LKWs. Die nahtlose Integration des PILZ-Moduls in Stuttgart optimiert die Produktionsarchitektur. Besonders hervorzuheben ist die Auswahlmöglichkeit „Gelbes Führerhaus“ im LKW-Konfigurator, die die Produktion in der ARENA2036 auslöst. Das Modul gewährleistet effiziente Fertigung in den PILZ-Firmenfarben. Automatisierte Qualitätskontrolle mittels Roboterarm und Kamera, unterstützt von einem KI-Algorithmus, sichert die Produktqualität vor dem Transport nach Kaiserslautern zur endgültigen Montage.

Robuste Zusammenarbeit durch sicheren Datenraum ermöglicht Innovationen

Der sichere Datenraum bildet eine essenzielle Basis für die wegweisende Kooperation. Er gewährleistet nicht nur die geschützte Übertragung und Speicherung von Daten, sondern fördert auch die gemeinsame Evolution und Einbindung von Technologien. Susanne Kunschert von Pilz betont die Bedeutung: „Datenräume sind das wertvolle Fundament für digitale Kollaboration. Sie verknüpfen sich und aggregieren Wissen aus diversen Produktionsumgebungen.

Kollaborative Innovation schafft visionäre Einblicke in Technologie

Johannes Diemer von der Innovationsplattform ARENA2036 unterstreicht die erfolgreiche Synergie der Datenräume und betont ihre essenzielle Rolle für wegweisende Innovationen. Die effektive Vernetzung und der Wissensaustausch zwischen vielfältigen Akteuren sowie die Normierungen in Initiativen wie Gaia-X und Catena-X schaffen ein Umfeld, in dem wegweisende Durchbrüche aktiv erforscht und realisiert werden können.

Produktionslandschaft im Wandel: Neue Ära der Technologie

Prof. Martin Ruskowski, Vorstandsvorsitzender der SmartFactoryKL, hebt hervor, wie die Verlagerung von Fertigungsprozessen, Abstimmungen und sicheren Datenaustausch in Datenräume eine völlig neue Ära der Produktion einläutet. Die Partnerschaft mit ARENA2036 illustriert eindrucksvoll, wie eine kooperative Produktion zukünftig gestaltet werden kann. Die technische Umsetzung präsentiert vielfältige Szenarien, alle basierend auf sicheren Datenräumen, die als Fundament für hocheffiziente und wegweisende Produktionsabläufe dienen.

Meilenstein erreicht: Produktion betritt neue innovative Ära

Die enge Zusammenarbeit von ARENA2036 und SmartFactoryKL, verstärkt durch das innovative PILZ-Modul, markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Produktionslandschaft. Durch die nahtlose Integration sicherer Datenräume und die koordinierte Zusammenarbeit verschiedener Akteure entstehen wegweisende Standards für Effizienz und Innovation. Dieser wegweisende Schritt formt die gegenwärtige Produktionsrealität und weist den Weg in eine vielversprechende Zukunft der Fertigungstechnologie.