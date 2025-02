Innovative Logistiklösungen: DB Schenker auf der LogiMAT 2025

DB Schenker präsentiert auf der LogiMAT 2025 in Stuttgart sein umfangreiches Angebot an innovativen Logistiklösungen. Besucher haben die Möglichkeit, sich über die Expertise des Unternehmens in den Bereichen Landverkehr, See- und Luftfracht sowie Kontraktlogistik zu informieren. Zudem bietet DB Schenker europac Beratung zu nachhaltiger Verpackung und Ladungshilfsmitteln. Das Motto „On the way to tomorrow“ spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, innovative Lösungen zu entwickeln, die Mensch, Umwelt und Technologie in Einklang bringen.



Innovative Logistiklösungen für optimierte Lieferketten auf der LogiMAT 2025

DB Schenker präsentiert auf der LogiMAT 2025 eine breite Palette von Produkten und Lösungen, die darauf abzielen, Lieferketten zu optimieren. Besucher haben die Möglichkeit, sich über umweltfreundliche Transportoptionen zu informieren, die zur Reduzierung von Emissionen beitragen. Darüber hinaus werden digitale Prozessoptimierung und ergonomische Arbeitsbedingungen im Lager vorgestellt, um die Effizienz und den Komfort der Mitarbeiter zu verbessern. Vertreter aus verschiedenen Produktbereichen stehen zur Verfügung, um individuelle Lösungen für effiziente Transportwege, nachhaltige Lieferketten und smarte Lagerautomatisierung zu präsentieren.

Nachhaltige Verpackungslösungen: Effizient und ressourcenschonend auf der LogiMAT präsentiert

Innovative Logistiklösungen: DB Schenker revolutioniert die Planung und Steuerung

DB Schenker präsentiert innovative Logistiklösungen auf der LogiMAT 2025

Innovative Logistiklösungen: DB Schenker präsentiert sein umfangreiches Angebot

