Delinea übernimmt Authomize und erweitert seine PAM-Lösungen

Delinea, ein etablierter Anbieter von Privileged Access Management (PAM) Lösungen, hat kürzlich die Übernahme von Authomize, einem innovativen Unternehmen für die Erkennung und Beseitigung von identitätsbasierten Bedrohungen in der Cloud, angekündigt. Diese Akquisition wird die Reichweite der Delinea-Plattform erweitern und dazu beitragen, Unternehmen vor Kontoübernahmen, Insider-Bedrohungen und Lateral Movement zu schützen.



Delinea erweitert Reichweite der PAM-Plattform durch Übernahme von Authomize

Die Integration der Erkennungs- und Sichtbarkeitsfunktionen von Authomize in die SaaS-Lösungen von Delinea für PAM erweitert die Reichweite der Delinea-Plattform. Dadurch können umfassende Kontrollen für privilegierten Zugriff in der Cloud bereitgestellt werden, um den Schutz vor identitätsbasierten Angriffen wie Kontoübernahmen, Insider-Bedrohungen und lateralem Bewegung zu stärken.

CIEM und ITDR-Funktionen auf der Cloud-native Delinea-Plattform vereint

Die CIEM- und ITDR-Funktionen sind integraler Bestandteil der Cloud-native Delinea-Plattform und ermöglichen es Unternehmen, ihre Privileged Access Management (PAM) Vision auf das gesamte moderne Unternehmen auszudehnen. Mit der Übernahme von Authomize stärkt Delinea seine Forschungs- und Entwicklungskapazitäten durch die Einrichtung eines neuen Zentrums in Israel. Diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, die PAM-Lösungen von Delinea weiter zu verbessern und den Kunden eine umfassende und sichere Cloud-Nutzung zu ermöglichen.

Mehrere Clouds erhöhen Bedrohungslage: CIEM minimiert Risiko

Eine Studie von Osterman hat ergeben, dass der Einsatz von mehreren Clouds in Unternehmen mittlerweile bei 80 Prozent liegt. Gleichzeitig fehlt jedoch 76 Prozent der Unternehmen ein umfassender Einblick in Zugriffsrichtlinien und Anwendungen über die verschiedenen Clouds hinweg. Dies führt zu einer erhöhten Bedrohungslage. Um das Risiko von überprivilegierten Cloud-Identitäten zu minimieren, erweitert CIEM die Kontrollen auf SaaS-Anwendungen und öffentliche Cloud-Infrastrukturen.

Laut dem Bericht der Identity Defined Security Alliance waren im vergangenen Jahr 84 Prozent der Unternehmen von identitätsbezogenen Sicherheitsverstößen betroffen. Eine beeindruckende Zahl, die zeigt, wie wichtig es ist, identitätsorientierte Maßnahmen zu ergreifen. Mit der identitätsübergreifenden Arbeit von ITDR können Bedrohungen erkannt und Risiken durch verbesserte Transparenz und Abhilfemaßnahmen minimiert werden. Dieser Bericht unterstreicht die Notwendigkeit, proaktiv zu handeln und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Identitätsbedrohungen zu verhindern.

Authomize CIEM erweitert Least-Privilege-Kontrollen für Cloud-Sicherheit

Authomize CIEM ermöglicht Unternehmen, ihre Least-Privilege-Kontrollen auf ihre Cloud-Umgebungen auszuweiten. Durch die kontinuierliche Überwachung von Zugriffsrechten, Nutzungsänderungen und Verbindungen zwischen Cloud-Diensten, SaaS-Anwendungen und IAM-Lösungen können Unternehmen die Sicherheit erhöhen. Authomize ITDR bietet einen umfassenden Schutz vor Bedrohungen, indem Missbrauch erkannt und auf Angriffe reagiert wird.

Effektiver Schutz von Assets und Daten durch Delinea-Plattform

Die Delinea-Plattform bietet eine umfassende Lösung zur Identifizierung und Behebung von Sicherheitsrisiken in der Cloud. Sie erkennt und behebt veraltete Konten, überprivilegierte Identitäten und Pfade zur Eskalation von Privilegien. Dadurch wird die Sicherheit in der Cloud erheblich verbessert und die Betriebskontinuität gewährleistet. Durch proaktives Erkennen und Abschwächen von Bedrohungen werden Assets und Daten effektiv geschützt und das Risiko reduziert, ohne dass die Komplexität zunimmt.

Delinea-Plattform erfüllt moderne PAM-Anforderungen und bietet Transparenz in Multi-Cloud-Umgebungen

Durch die Integration von ITDR- und CIEM-Funktionen verbessert die Delinea-Plattform ihre Fähigkeit, den Anforderungen des modernen Privileged Access Management gerecht zu werden. Sie ermöglicht eine umfassende Transparenz der Berechtigungen in Multi-Cloud-Umgebungen und gewährleistet eine kontinuierliche Überwachung und den Schutz aller Identitäten. Darüber hinaus optimiert und beschleunigt die Plattform Sicherheits- und Compliance-Audits, um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten.

Zusammenarbeit von Delinea und Authomize verbessert Unternehmenssicherheit signifikant

Die Zusammenarbeit zwischen Delinea und Authomize wird die Sicherheit von Privilegien im gesamten Unternehmen deutlich erhöhen. Dank dieser Partnerschaft können identitätsbasierte Bedrohungen effektiv bekämpft werden, was zu einem verbesserten Schutz führt. Durch die Errichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Israel wird die Präsenz von Delinea in der Region gestärkt und Authomize kann weiterhin seine Mission verfolgen, identitätsbasierte Risiken in der Cloud zu erkennen und zu eliminieren.

Verbesserte Cloud-Sicherheit: Delinea übernimmt Authomize und erweitert Plattform

Die Übernahme von Authomize durch Delinea bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Die erweiterte Cloud-native Delinea-Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihr Privileged Access Management nahtlos zu erweitern. Dadurch können identitätsbasierte Bedrohungen in der Cloud effektiv erkannt und beseitigt werden. Durch die Integration von CIEM und ITDR Funktionen werden die Kontrollen auf SaaS-Anwendungen und öffentliche Cloud-Infrastrukturen erweitert, um das Risiko von überprivilegierten Cloud-Identitäten zu minimieren.

Die erweiterten Funktionen der Delinea-Plattform stellen eine bedeutende Verbesserung der Cloud-Sicherheit dar, indem sie proaktiv Bedrohungen erkennen und abmildern und somit das Risiko reduzieren. Durch die Integration von ITDR- und CIEM-Funktionen erweitert die Delinea-Plattform ihre Fähigkeit, den Anforderungen des modernen Privileged Access Managements gerecht zu werden. Dies ermöglicht eine erhöhte Transparenz, kontinuierliche Überwachung und automatisierte Richtlinien für Sicherheits- und Compliance-Audits. Insgesamt wird die Sicherheit von Privilegien im gesamten Unternehmen erheblich gestärkt und verbessert.