Tech & Trends – Smart Automation Day“ bietet innovative Lösungen für die Automatisierung

Der Smart Automation Day von Dematic am 22. Mai 2025 bietet Unternehmen die Möglichkeit, die neuesten intelligenten Automatisierungslösungen kennenzulernen und nachhaltigen Mehrwert zu schaffen. Die Veranstaltung präsentiert zukunftsweisende Technologien wie AutoStore(R)-Lösungen, Paletten-Shuttles, Autonome Mobile Roboter (AMRs) und automatisierte Flurförderzeuge. Darüber hinaus wird das umfangreiche Software- und Serviceportfolio von Dematic vorgestellt, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Prozesse einfacher, effizienter und agiler zu gestalten.



Smart Automation Day: Intelligente Technologien für effiziente Prozesse

Der Vertriebsleiter bei Dematic betont, dass Smart Automation nicht nur Künstliche Intelligenz, Software oder Robotik umfasst, sondern auch intelligente Technologien, die Unternehmen auf ihrer gesamten Automatisierungsreise unterstützen.

Live-Erlebnis: Modernste Automatisierungstechnologien im Einsatz

Die Teilnehmer des Smart Automation Day haben die Möglichkeit, das Dematic Imagination- und TechCenter zu besichtigen. Dabei können sie hautnah die neuesten Automatisierungstechnologien erleben, darunter leistungsstarke Multishuttle- und Miniload-Systeme, robotergestützte Kommissionierung, automatisierte Palettenlager und vollautomatische Mischpalettierung. Zudem werden KI-gesteuerte Drohnenanwendungen und flexible Autonome Mobile Roboter (AMRs) präsentiert. Auch kompakte AutoStore(R)-Systeme und intelligente Softwareintegrationen, die die Transparenz und Effizienz in der Intralogistik erhöhen, sind zu sehen. Live-Demonstrationen zeigen, wie nahtlos und zukunftssicher diese Technologien in bestehende Prozesse integriert werden können.

Fokus auf Partnerschaft zwischen Dematic und AutoStore(R)

Im Rahmen des Smart Automation Day liegt ein besonderer Fokus auf der langjährigen Partnerschaft zwischen Dematic und AutoStore(R). Bei dieser Veranstaltung werden zahlreiche realisierte Anlagen präsentiert, darunter die neueste AutoStore(R)-Installation bei Trelleborg. Alexander Stapf, Logistics Director Global SCM bei Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH, und Stefan Unkrig von der TMG Consultants GmbH werden diese Anlage vorstellen. Zusätzlich präsentiert Dematic Software-Experte Michael Kreutzmeier innovative Ansätze für maßgeschneiderte Software- und Integrationslösungen.

Fachprogramm mit Vorträgen und Praxisberichten aufgewertet

Das Fachprogramm des Smart Automation Day umfasst eine breite Palette an Vorträgen und Praxisberichten, die den Teilnehmern Einblicke in die Automatisierung zeitintensiver manueller Prozesse geben. Peter Boersting von der KION Group wird speziell über den Einsatz von Generativer KI sprechen. Neben den informativen Vorträgen haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, sich in den Networking-Pausen intensiv auszutauschen und die begleitende Ausstellung mit Technologiepartnern zu besuchen.

Entdecken Sie innovative Technologien und Lösungen für Prozessautomatisierung

Der Smart Automation Day von Dematic ist eine einzigartige Veranstaltung, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, innovative Technologien und Lösungen für die Automatisierung ihrer Prozesse zu entdecken. Von AutoStore(R)-Lösungen über Autonome Mobile Roboter (AMRs) bis hin zu intelligenten Softwareintegrationen werden eine Vielzahl von Lösungen präsentiert, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Prozesse einfacher, effizienter und agiler zu gestalten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, aber aufgrund begrenzter Plätze sollten Interessierte sich vorab unter bit.ly/smart-automation-day anmelden.

