Innovationen der Intralogistik live erleben: Besuchen Sie Dematic!

Dematic, der führende Anbieter für intelligente Automatisierungstechnik, präsentiert auf der LOGISTICS & AUTOMATION in Bern seine innovativen Lösungen für die Logistikbranche. Besucher haben die Möglichkeit, den Autonomen Mobilen Roboter (AMR) und das bewährte Multishuttle-System in Aktion zu erleben. Gemeinsam mit KION-Konzernschwester STILL zeigt Dematic am Messestand C41 die Leistungsfähigkeit seiner Systeme, einschließlich beeindruckender 3D-Simulationen. Die Fachmesse bietet eine ideale Plattform, um die neuesten Entwicklungen und Lösungen in der Intralogistik zu präsentieren und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Logistikprozesse zu optimieren.



Dematic präsentiert die Zukunft der Intralogistik auf der Messe

Der führende Anbieter für intelligente Automatisierungstechnik, Dematic, präsentiert auf der LOGISTICS & AUTOMATION in Bern unter dem Motto „Engaging The Future“ eine spannende Reise in die Zukunft der Intralogistik. Besucher haben die Möglichkeit, die neuesten Entwicklungen und Lösungen der Branche kennenzulernen und zu erfahren, wie die Logistik von morgen ihr Unternehmen beschleunigen kann. Im Fokus stehen dabei die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung intralogistischer Geschäftsprozesse, die auf der Messe praktisch präsentiert werden.

Realistische 3D-Simulationen für effizienten Warentransport in virtueller Umgebung

Die Besucherinnen und Besucher der Dematic-Präsentation können sich auf realistische 3D-Simulationen freuen. Diese bieten die einzigartige Möglichkeit, palettierte Güter in einem virtuellen Lager mithilfe von AMRs und anderen automatisierten Lösungen zu transportieren. Während der Simulation können die Besucherinnen und Besucher in Echtzeit logistische Informationen abrufen und die virtuelle Umgebung selbstständig navigieren. Zusätzlich wird auch der Einsatz von Multishuttle-Systemen am Messestand präsentiert.

Dematic gestaltet den Wandel der Märkte in der Intralogistik

Dematic ist ein aktiver Gestalter des rasanten Wandels auf den Märkten der Intralogistik. Mit ganzheitlichen End-to-End-Lösungen, die über Einzellösungen hinausgehen, unterstützt das Unternehmen Kunden dabei, ihren Betrieb nachhaltig und effizient zu beschleunigen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

