Schwimmende Windkraftanlage in Betrieb genommen

Schwimmende Windkraftanlagen haben einen bedeutenden Fortschritt erzielt: Das DemoSATH-Projekt ist erfolgreich in Betrieb gegangen. Diese wegweisende Technologie wurde vom spanischen Ingenieurbüro Saitec Offshore Technologies in Zusammenarbeit mit RWE und dem japanischen Unternehmen Kansai Electric Power (KEPCO) entwickelt. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Projekts wird die Nutzung der schwimmenden Windenergie vorangetrieben und eröffnet neue Möglichkeiten für die effiziente Erzeugung von erneuerbarem Strom. Die Zusammenarbeit der Partner ermöglichte die Realisierung dieser innovativen Lösung und stellt einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Energieversorgung dar.



Schwimmendes Fundament mit Turbine vor baskischer Küste installiert

Im August wurde das schwimmende Fundament mit Turbine vor der baskischen Küste installiert. Das Testgelände der Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) diente als Standort für die Installation. Um die Plattform ans Stromnetz anzuschließen, wurde ein spezielles dynamisches Kabel verwendet, das Bewegungen der Plattform besser abfedert. Der erzeugte Strom wird über das BiMEP-Umspannwerk ins spanische Netz eingespeist.

Die schwimmende Windturbine auf dem DemoSATH-Fundament verfügt über eine beeindruckende Leistung von zwei Megawatt (MW). Dies entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von rund 2.000 spanischen Haushalten. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des DemoSATH-Projekts wird die schwimmende Windkraft erstmals in den spanischen Energiemix integriert. Diese innovative Technologie ermöglicht eine nachhaltige Stromerzeugung und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei.

Im Rahmen des Projekts wird die SATH-Technologie von Saitec Offshore Technologies über einen Zeitraum von zwei Jahren getestet, um Daten über ihr Verhalten zu sammeln. Hierfür wurden spezielle Überwachungssysteme implementiert, um die Leistung der Technologie zu erfassen und zu analysieren.

Im Rahmen des DemoSATH-Projekts werden spezielle Instrumente eingesetzt, um die Interaktion der schwimmenden Plattform mit dem Ökosystem zu untersuchen. Dabei liegt der Fokus auf der Identifizierung von Vögeln, Fledermäusen und anderen Arten. Das Ziel besteht darin, das Verhalten dieser Tiere im Umfeld der Windturbine zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, um die Artenvielfalt in schwimmenden Offshore-Windparks zu fördern.

Das DemoSATH-Projekt ist ein bedeutender Meilenstein für die Entwicklung der schwimmenden Offshore-Windkraft. Als erste Anlage ihrer Art in Spanien, die erfolgreich ans Stromnetz angeschlossen wurde, zeigt sie das Potenzial dieser Technologie im Land auf. Zudem ist sie die fünfte schwimmende Technologie in Europa mit einer Turbine von über 1 MW Leistung, was ihre Effizienz und Leistungsfähigkeit unterstreicht. Das Projekt ist auch das dritte betonbasierte Konzept, das diesen Entwicklungsstand erreicht hat, und trägt somit zur Weiterentwicklung der Branche bei.

Die erfolgreiche Inbetriebnahme der schwimmenden Windkraftanlage im Rahmen des DemoSATH-Projekts wird von den beteiligten Unternehmen als bedeutender Meilenstein für die Weiterentwicklung der schwimmenden Windkraft angesehen. Saitec Offshore Technologies hat die DemoSATH-Plattform als Testfeld entwickelt, um praxisbezogene Erkenntnisse zu gewinnen, die in zukünftigen größeren Projekten genutzt werden können.

RWE betrachtet die erfolgreiche Inbetriebnahme der schwimmenden Windkraftanlage als einen weiteren Schritt auf dem Weg, das Potenzial der schwimmenden Windenergie weltweit zu nutzen. Das Unternehmen strebt an, führend in diesem Bereich zu werden und Projekte sicher und kostengünstig zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. RWE sieht darin eine Möglichkeit, erneuerbare Energien auszubauen und zur globalen Energiewende beizutragen. Die Inbetriebnahme der Anlage zeigt das Engagement von RWE für innovative Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien.

Das DemoSATH-Projekt dient als wichtige Grundlage für zukünftige kommerzielle Projekte im Bereich der schwimmenden Windkraft. Durch die einzigartige Betonplattform und die Konstruktion mit nur einem Verankerungspunkt werden neue Erkenntnisse über innovative Konzepte gewonnen.

Dank der Zusammenarbeit der beteiligten Partner und der Unterstützung verschiedener Regierungsorganisationen konnte die schwimmende Windkraftanlage erfolgreich in Betrieb genommen werden. Durch die Erzeugung von Grünstrom leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Förderung einer kohlenstofffreien Gesellschaft. Die Realisierung der Anlage verdeutlicht zudem das große Potenzial der schwimmenden Windenergie für zukünftige Energieprojekte.

Die schwimmende Windkrafttechnologie ermöglicht eine effiziente Nutzung der Offshore-Windressourcen in Gebieten mit tieferen Küstengewässern, was zuvor nicht möglich war. Dies eröffnet neue Perspektiven für Länder wie die USA, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien, die nun von den Vorteilen der Offshore-Windenergie profitieren können. Gleichzeitig trägt die schwimmende Windkraft zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und unterstützt den Übergang zu einer nachhaltigen und kohlenstoffarmen Energieversorgung.

Durch umfangreiche Forschung zur Interaktion mit dem maritimen Ökosystem werden wichtige Erkenntnisse gewonnen, um die Auswirkungen von schwimmenden Windkraftanlagen auf die Umwelt zu minimieren. Das DemoSATH-Projekt hat gezeigt, dass diese Technologie einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende leisten kann. Die erfolgreiche Implementierung dieses Projekts bestätigt die Machbarkeit und Effizienz schwimmender Windkraftanlagen. Zukünftige Entwicklungen können auf den gewonnenen Erkenntnissen aufbauen, um innovative Lösungen zu entwickeln und die Nachhaltigkeit der Energieerzeugung weiter zu verbessern.