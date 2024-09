Destaco und Stabilus: Gemeinsame Lösungen für die Automatisierung

Durch die Integration von Destaco in die Stabilus Gruppe profitieren Industriekunden seit April 2024 von einer Vielzahl an Vorteilen im Bereich der Automatisierung. Die Zusammenarbeit ermöglicht eine umfassende Produktpalette und innovative Lösungen aus einer Hand. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern und ihre Fertigungslinien nachhaltig zu modernisieren und zu optimieren. Dies führt zu effizienteren Abläufen und einer verbesserten Wettbewerbsfähigkeit.



Effizientes automatisiertes Schweißen und Befestigen in der Automobilindustrie

Bei der Karosseriemontage in der Automobilindustrie werden die Komponenten von ACE und Destaco in verschiedenen Phasen des Herstellungsprozesses erfolgreich eingesetzt. Destaco bietet eine breite Palette an manuellen, pneumatischen, hydraulischen und elektrischen Spannern sowie Greifern und Indexern, um das automatisierte Schweißen und Befestigen von Fahrzeugteilen effizient und qualitativ hochwertig zu gestalten. Gleichzeitig sorgen die Industriestoßdämpfer von ACE für präzise Verbindungen, indem sie die kinetische Energie der Roboterbewegungen absorbieren. Dies führt zu kürzeren Taktzeiten, reduziertem Verschleiß und niedrigeren Energiekosten.

Effiziente und hochwertige Lösungen für den Maschinen- und Anlagenbau

Die Kombination der Klemm-, Greif- und Positionierungssysteme von Destaco mit den Technologien und Dienstleistungen von ACE ermöglicht hochwertige und effiziente Lösungen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus. Kunden der Stabilus Gruppe profitieren nicht nur in der Automobilindustrie von reduzierten Ausschussraten, weniger Schäden und einer höheren Produktionszuverlässigkeit. Darüber hinaus haben sie Zugang zu einem umfassenden Portfolio an Dämpfungs- und Automatisierungslösungen aus einer Hand.

Synergien nutzen: Umfassendes Angebot an Dämpfungs- und Automatisierungslösungen weltweit

Die Zusammenarbeit zwischen ACE und Destaco ermöglicht ein breites Spektrum an hochwertigen Dämpfungs- und Automatisierungslösungen. Zusätzlich bieten die Expertenmarken der Stabilus Gruppe, wie Hahn Gasfeder GmbH und Fabreeka, qualitativ hochwertige Produkte und Flexibilität in ihren jeweiligen Fachgebieten. Kunden weltweit profitieren von einem globalen Service und individuellen Dienstleistungen, wie persönlichen Kontaktpersonen, Berechnungssoftware und Konfigurationstools sowie telefonischem Kundensupport. Die Bündelung der Kompetenzen ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu erhalten und ihre Automatisierungsprozesse zu optimieren.

Stabilus und Expertenmarken: Weltweit vertreten und auf Industriemessen präsent

Kunden und Interessenten haben die Gelegenheit, das umfangreiche Angebot von Stabilus und seinen Expertenmarken persönlich kennenzulernen. Dabei können sie nicht nur die Vorteile der integrierten Lösungen erleben, sondern auch ihre individuellen Anforderungen auf den Prüfstand stellen. Stabilus ist weltweit präsent und bietet seinen Kunden verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren und auszutauschen. Dazu gehören eigene Vertriebsorganisationen, Distributoren und die Teilnahme an renommierten Industriemessen wie der Assembly Show in Chicago, der FMB in Bad Salzuflen, der China International Industry Fair in Shanghai und der Precisiebeurs in s-Hertogenbosch.

Destaco und Stabilus: Synergien für erfolgreiche Automatisierungslösungen

Die Kooperation zwischen dem Industrial-Automation-Spezialisten Destaco und der Stabilus Gruppe eröffnet Industriekunden zahlreiche Vorteile im Bereich der Automatisierung. Durch die Verknüpfung der Produktportfolios und Dienstleistungen beider Unternehmen haben Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern und ihre Fertigungslinien nachhaltig zu optimieren. Das integrierte Angebot ermöglicht zukunftssichere Montagelinien und hochwertige Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau. Zudem profitieren Kunden von einem umfassenden Serviceangebot, das persönliche Kontaktpersonen, Berechnungssoftware und telefonischen Kundensupport umfasst. Die Zusammenarbeit von Destaco und Stabilus stellt somit eine ideale Lösung für Unternehmen dar, die ihre Automatisierungskompetenz verbessern möchten.