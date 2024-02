Erfolgreiche Transformation durch intelligenten Produktmix und nachhaltige Prozesse

Die Automobil- und Zulieferindustrie in Europa befindet sich an der Schwelle einer neuen Ära, die als „High-Performance-Ära“ bezeichnet wird. In dieser Ära vollzieht sich ein rascher technologischer Wandel in allen Bereichen der Prozess- und Strukturgestaltung, begleitet von einer kontinuierlichen Umstellung auf nachhaltige Mobilität. Um im Wettbewerb mit neuen chinesischen Herstellern erfolgreich zu sein, müssen die etablierten OEMs und Zulieferer ihre Position stärken und weiter ausbauen. Das BMW-Werk in Hams Hall ist ein Beispiel dafür, wie durch interne Wertschöpfungsprozesse und eine nachhaltige Lieferkette neue Erfolge erzielt werden können.



Erfolgreiche Transformation durch intelligenten Produktmix und effiziente Prozesse

Die erfolgreiche Transformation der Automobilindustrie erfordert eine intelligente Gestaltung des Produktmixes sowie eine effiziente Umsetzung in den Fabrik- und Beschaffungsprozessen. Ein herausragendes Beispiel ist der BMW-Antriebsbaukasten, der eine breite Palette an Antriebsoptionen ermöglicht, von Verbrennungsmotoren über Plug-in-Hybride bis hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen. Durch die Abstimmung der Produktbausteine mit den Prozessbausteinen werden Flexibilität und Effizienz gewährleistet, um den sich schnell wandelnden Marktbedürfnissen gerecht zu werden.

Das BMW-Werk Hams Hall zeichnet sich durch eine High-Performance-Ausrichtung aus, die sich in verschiedenen Bereichen manifestiert. Ein starker Fokus auf Qualität ermöglicht es dem Werk, neue Benchmark-Qualitätsstandards zu setzen. Das flussorientierte Layout des Werks ermöglicht eine nahtlose Integration zukünftiger Produkte. Automatisierung und Autonomisierung spielen eine zentrale Rolle, um externe Herausforderungen wie den Brexit zu bewältigen. Die fortschreitende Digitalisierung treibt die Effizienz der Produktionsprozesse voran. Die Unternehmenskultur und eine enge Einbindung der Mitarbeiter sind entscheidend für den Erfolg des Werks.

Das BMW-Werk Hams Hall hat einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gemacht, indem es seine CO2-Emissionen drastisch reduziert hat. Mit einer CO2-neutralen Produktion von etwa 90% setzt das Werk neue Maßstäbe in Sachen Umweltschutz. Dieses Engagement verdeutlicht die zentrale Rolle, die Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie spielt. Durch die Anwendung innovativer Methoden und Technologien trägt das Werk aktiv zum Schutz der Umwelt bei und zeigt, dass eine nachhaltige Produktion möglich ist. Dieser Fortschritt ist ein inspirierendes Beispiel für andere Unternehmen in der Branche.

Die Transformation des BMW-Werks Hams Hall demonstriert eindrucksvoll den Wandel in der Automobilindustrie hin zu innovativen Mobilitätslösungen. Durch die geschickte Kombination von Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit wird gezeigt, wie traditionelle Produktionsstandorte erfolgreich in das Zeitalter der Elektromobilität und digitalen Fertigung überführt werden können. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung zukunftsweisender Technologien und Prozesse, die eine nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ermöglichen.

Der BMW-Antriebsbaukasten ist eine innovative Lösung, die es BMW ermöglicht, flexibel auf die unterschiedlichen Anforderungen der globalen Märkte zu reagieren. Dabei bleiben Verbrennungsmotoren weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Portfolios, während gleichzeitig die Entwicklung von Plug-in-Hybriden und batterieelektrischen Fahrzeugen vorangetrieben wird. Durch diese Strategie strebt BMW eine führende Rolle im Bereich der Elektromobilität an und positioniert sich als Vorreiter für nachhaltige Mobilitätslösungen.

Der AKJ-Jahreskongress ist eine bedeutende Veranstaltung, die es Unternehmen aus der Automobilbranche ermöglicht, sich über die aktuellen Transformationen und zukünftigen Entwicklungen auszutauschen. Namhafte Unternehmen wie abat+, BMW, Bosch und viele andere sind auf diesem Kongress vertreten. In den verschiedenen Beiträgen und Diskussionen werden wichtige Themen wie Batterielogistik/Produktion, CO?-Rechnung und Logistik behandelt. Darüber hinaus bietet der Kongress den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit anderen Fachleuten zu vernetzen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Der AKJ-Jahreskongress bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich über Erfahrungen auszutauschen und in Diskussionen die Herausforderungen der High-Performance-Ära in der Automobilindustrie zu beleuchten. Dabei wird deutlich, dass der erfolgreiche Umgang mit diesen Herausforderungen durch Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit geprägt ist. Traditionelle Produktionsstandorte können durch den Wandel zu zukunftsweisenden Mobilitätslösungen eine entscheidende Rolle in der globalen Automobilbranche spielen.