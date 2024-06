Die Vorteile der Nutzung von Google: Ein Überblick

Die digitale Transformation hat den Austausch von Waren und Dienstleistungen grundlegend verändert. Statt reale Treffpunkte zu besuchen, finden Anbieter und Konsumenten heutzutage hauptsächlich virtuell auf digitalen Plattformen zusammen. An der Spitze dieser Plattformen steht zweifellos Google. Alexander Stolte, ein Doktorand am Center for Digital Transformation am TUM Campus Heilbronn, hat untersucht, welche Vorteile die Nutzung von Google für die Nutzer bietet und wie die Struktur der Plattformen deren Erfahrung beeinflusst.



Alexander Stolte erforscht digitale Plattformen am TUM Campus Heilbronn

Alexander Stolte entdeckte seine Begeisterung für digitale Plattformen während seines Studiums der Volkswirtschaftslehre und seines Masterstudiums in Economics. Er strebte danach, digitale Innovationen zu erforschen und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen zu verstehen. Das Center for Digital Transformation am TUM Campus Heilbronn bot ihm die ideale Umgebung, um seine Ziele zu erreichen. Mit seiner Forschung im Bereich digitaler Plattformen trägt Stolte dazu bei, das Verständnis dieser Technologien zu erweitern und deren Auswirkungen auf eine breite Bevölkerungsschicht zu erfassen. Dank der hervorragenden Infrastruktur und Ausstattung des Campus kann er seine Forschung optimal durchführen.

Google ist eine Plattform, die sich durch ihre beeindruckende Macht auszeichnet. Als einer der größten Informationsbeschaffer im Internet verfügt Google über eine Fülle von Daten. Durch die Rankings beeinflusst das Unternehmen die Anbieter von Webseiten. Google verdient Geld, indem gesponserte Suchergebnisse angezeigt werden und das Unternehmen erst dann Geld erhält, wenn Nutzer auf diese Links klicken.

Die ausgeklügelte Choice Architecture von Google ermöglicht es den Nutzern, ein individuelles Angebot an Suchergebnissen zu erhalten, was einen weiteren Vorteil der Plattform darstellt. Die Frage, wie viele Suchergebnisse angezeigt werden sollten, wird durch das Konzept des Unendlichen Scrollens beantwortet, bei dem die Suchergebnisse dynamisch nachgeladen werden. Dies ist besonders vorteilhaft für gezielte Suchintentionen, bei denen der Nutzer bereits genau weiß, wonach er sucht.

Google bietet mit den Snippets eine Funktion, bei der direkte Antworten auf Nutzerfragen gegeben werden und eine Vorschau auf Webseiteninhalte geboten wird. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell und effizient die gewünschten Informationen zu erhalten, ohne weitere Klicks vornehmen zu müssen. Die Plattform behält dabei die Wertschöpfung, da die Informationen direkt auf Google präsentiert werden. Dies führt zu einer enormen Reduzierung der Suchkosten und einer verbesserten Benutzererfahrung.

Trotz der marktbeherrschenden Position von Google gibt es auch starke Konkurrenten wie Microsoft mit seiner Plattform Bing. Die zahlreichen Kartellverfahren gegen Google könnten das Unternehmen gefährden und zu einer möglichen Zerschlagung oder Abspaltung von Geschäftseinheiten führen. Zudem könnte jede bedeutende Innovation den Suchmaschinenmarkt erschüttern. In vielen Nischen bieten kleinere Anbieter oft spezialisiertere Suchmaschinen an, was respektable Wettbewerber ermöglicht.

Large Language Models (LLMs) wie ChatGPT sind eine bahnbrechende Entwicklung im Bereich der Sprachverarbeitung. Sie ermöglichen individuellere und zielgerichtetere Antworten auf Fragen und Anfragen. Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich der inhaltlichen Präzision und des Begriffsverständnisses dieser Modelle, da sie möglicherweise nicht immer die genauesten Informationen liefern können. Im Gegensatz dazu basiert das Google-Suchsystem auf der Indexierung des Internets und der Bereitstellung von Quellen und Links zu jedem Suchergebnis, was eine größere Verlässlichkeit und Transparenz bietet.

Die mangelnde Transparenz im Bereich der digitalen Plattformen stellt ein Problem dar, da es schwierig ist herauszufinden, wie die Algorithmen Entscheidungen treffen.

Im Rahmen des Digital Markets Act hat die Europäische Union Maßnahmen ergriffen, um die Machtposition der Gatekeeper, zu denen auch Google gehört, einzudämmen. Eine der wirksamsten Maßnahmen besteht darin, Google das bevorzugte Anzeigen eigener Dienste vor Drittanbietern oder anderen Websites in den Suchergebnissen zu verbieten.

Alexander Stoltes zukünftiges Forschungsziel könnte darin bestehen, eine klare Definition für den Beginn und das Ende des Ökosystems einer Plattform zu finden. Im Vergleich zu Anbietern wie Apple, bei denen diese Grenzen klar und produktbezogen sind, ist Google wie eine Krake im Internet, der Nutzer nicht entkommen können, da sie Google die Macht über ihr Suchverhalten geben.

Die Nutzung von Google als digitale Plattform bietet den Nutzern eine Vielzahl von Vorteilen, darunter individuelle Suchergebnisse, niedrigere Suchkosten und ein unbegrenztes Informationsangebot. Allerdings müssen auch die potenziellen Herausforderungen und Bedenken in Bezug auf die Macht und Transparenz von Plattformen wie Google berücksichtigt werden. Die Regulierung dieser Plattformen ist ein wichtiger Schritt, um fairen Wettbewerb und den Schutz der Nutzerinteressen zu gewährleisten. Die Zukunft der digitalen Plattformlandschaft verspricht spannende Entwicklungen.