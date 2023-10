Effiziente Wartung: Deutsche Bahn setzt auf digitale Technologien für ICE-Züge

Die Deutsche Bahn hat erkannt, dass die Instandhaltung der immer größer werdenden ICE-Flotte effizienter gestaltet werden muss. Daher setzt sie nun auf den Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz (KI). Das Verfahren, genannt E-Check, ermöglicht eine umfassende Inspektion der Züge und eine automatisierte Wasserver- und -entsorgung. Mit einer Investition von 55 Millionen Euro wurde das erste mit dieser Technik ausgestattete ICE-Werk in Köln-Nippes eröffnet, weitere Standorte in Berlin, Dortmund, Hamburg und München sollen folgen.



Effizientere Wartung: Deutsche Bahn revolutioniert ICE-Instandhaltung mit E-Check

Der E-Check ermöglicht der Deutschen Bahn durch den Einsatz digitaler Technik eine effiziente und schnelle Inspektion ihrer ICE-Züge. Dadurch kann die Kapazität eines kompletten ICE-Werks virtuell geschaffen werden, was bedeutet, dass die Züge schneller für den Fahrgastbetrieb bereitstehen. Diese innovative Technologie hilft der Deutschen Bahn, den Herausforderungen einer wachsenden Flotte und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Der Bundesminister für Digitales und Verkehr, Dr. Volker Wissing, unterstützt das Projekt zur Einführung des E-Checks in der ICE-Wartung und unterstreicht die Bedeutung der Kombination aus digitaler Technologie und menschlicher Expertise. Durch den Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz werden die Mitarbeiter entlastet und die Wartungskapazität des Standorts um 25 Prozent gesteigert. Angesichts der rasch wachsenden ICE-Flotte der Deutschen Bahn ist dies unerlässlich, um den steigenden Bedarf effizient zu bewältigen und die Pünktlichkeit und Verfügbarkeit der Züge sicherzustellen.

Der E-Check ist ein Inspektionsverfahren für ICE-Züge, das aus verschiedenen Komponenten besteht. Dabei wird mithilfe eines Kamerators und optional eines mobilen Unterflurgeräts der Zug rundum inspiziert. Eine Künstliche Intelligenz wertet die aufgenommenen Bilder aus und zeigt dem Techniker im Werk eventuelle Abweichungen vom Sollzustand an. Es liegt dann in der Verantwortung des Menschen, das Bild zu überprüfen und zu entscheiden, ob tatsächlich ein Fehler vorliegt.

Sobald eine Abweichung vom Sollzustand des ICE-Zuges erkannt wird, generiert die Technologie automatisch einen Arbeitsauftrag auf dem Tablet des Werkstattpersonals. Dies ermöglicht eine effiziente und schnelle Reaktion auf kleinste Abweichungen wie eine lose Schraube oder Reparaturbedarf sowie auf ästhetische Mängel wie beschädigte Piktogramme am äußeren Zugbereich.

Die Versorgung der ICE-Züge mit Frischwasser und das Abpumpen des Abwassers erfolgen jetzt mithilfe von Cobots, also kollaborierenden Robotern. Diese intelligenten Maschinen erkennen automatisch die Position der Anschlüsse an den verschiedenen Zugtypen. Sie navigieren entlang des Zuges, öffnen die Klappe über den Anschlüssen und bringen den passenden Anschlussstutzen an. Nach dem Abschluss der Ver- oder Entsorgung entfernt der Cobot eigenständig die Stutzen, schließt die Klappe und wechselt zum nächsten Wagen.

Der E-Check ermöglicht es den Fachleuten in den Werken, ihre Zeit sinnvoller zu nutzen, da sie von einfachen Standardtätigkeiten entlastet werden. Dadurch können sie ihre Fähigkeiten und ihr Fachwissen auf anspruchsvollere Aufgaben wie Reparaturen konzentrieren. Die Effizienz des E-Checks ist beeindruckend: Die Inspektion eines 374 Meter langen XXL-ICE mit 13 Wagen dauert nur etwa fünf Minuten, während der gesamte E-Check-Vorgang, einschließlich der Wasserver- und -entsorgung, nur eineinhalb Stunden dauert. Dies ist deutlich schneller als bei der manuellen Durchführung durch Menschen.

Die Einführung digitaler Technologien in der Instandhaltung der ICE-Züge ermöglicht es, dass diese schneller wieder einsatzbereit sind. Durch den Einsatz von Robotern und künstlicher Intelligenz werden die Fachkräfte entlastet und können sich auf wichtige Reparaturaufgaben konzentrieren. Die Effizienz wird dadurch enorm gesteigert, was angesichts der wachsenden ICE-Flotte der Deutschen Bahn von großer Bedeutung ist. Es wird deutlich, dass innovative Technologien in großem Umfang eingesetzt werden müssen, um die ambitionierten Ziele unserer Gesellschaft zu erreichen. Die Deutsche Bahn setzt mit dem E-Check ein gutes Beispiel dafür, wie dies erfolgreich umgesetzt werden kann.