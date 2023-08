Digitale Kundeninformationen und mehr: Darum brauchen Unternehmen eine eigene Homepage

Nicht mehr nur die jüngeren Verbraucher nutzen das Internet zum Einkaufen oder um sich über bestimmte Themen zu informieren. Auch dank Corona sind viele ältere Menschen fit im Umgang mit dem Internet, was die erreichbare Zielgruppe für Unternehmen verschiedener Branchen deutlich erweitert. Jemand braucht einen Handwerker? Dann wird flugs im Internet geschaut: Wer ist in der Nähe, wer hat gute Bewertungen bei Google und wer liefert schon auf der Homepage Informationen zu Preisen und Leistungen?

Diejenigen, die mit Informationen knausern oder gar keine Internetpräsenz haben, gehen dabei unter. Allein die Arbeit über mündliche Empfehlungen ist heute kaum noch gewinnbringend, denn Verbraucher informieren sich vielseitig. Oma empfiehlt einen Heizungsinstallateur, doch dieser ist telefonisch nicht erreichbar und kann auch nicht per E-Mail angeschrieben werden? Pech für den Handwerker, seine Leistung wird jemand erledigen, der einfach und auf kurzem Weg erreichbar ist.

Mittlerweile sind es rund 84 Prozent der Deutschen, die online nach den gewünschten Informationen suchen. Wen wundert es da noch, dass Firmen, die keine Internetpräsenz haben, still und leise in der Versenkung verschwinden? Gleichzeitig ist es verwunderlich, dass so viele Firmen den Sprung immer noch nicht gewagt und bisher auf die Präsenz im World Wide Web verzichtet haben. Sie nehmen sich damit selbst die Chance, Kunden auf neue Wege zu führen, ihnen andere Trends und Alternativen aufzuzeigen und sich selbst als ernst zu nehmenden Anbieter zu präsentieren.

Wenn Kunden nicht wissen, dass es dieses Unternehmen gibt, können sie dort auch nichts kaufen oder beauftragen. Insofern ist die Internetseite als digitales Schaufenster zu sehen, über das Kaufentscheidungen aktiv zu beeinflussen sind.