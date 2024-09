Saarländische Stadtwerke setzen auf TENTAC U/P für effizientere Energieversorgung

Die INTENSE AG hat erfolgreich mit der Implementierung der neuen ERP-Plattform TENTAC bei drei kommunalen Energieversorgern im Saarland begonnen. Die KEW Kommunale Energie und Wasserversorgung AG Neunkirchen, die Stadtwerke Völklingen Holding GmbH und die Stadtwerke Saarlouis GmbH haben sich dafür entschieden, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Die TENTAC Utilities Plattform, basierend auf SAP S/4HANA Utilities, bietet diesen Stadtwerken eine leistungsstarke Lösung, um ihre Abläufe zu optimieren, automatisieren und effizienter zu gestalten.



Effizientere Energieversorgung im Saarland durch TENTAC Utilities Plattform

Die TENTAC Utilities Plattform bietet den Stadtwerken im Saarland eine umfassende Lösung zur Optimierung ihrer Energieversorgung. Sie vereint alle Anforderungen und Rollen, die für deutsche Stadtwerke relevant sind, und deckt wichtige energiewirtschaftliche Prozesse wie die Abrechnung von Versorgungsleistungen, das Energiedaten-Management und den Kundenservice ab. Die Plattform basiert auf SAP-Cloud-Technologie und ist die erste SaaS-Lösung für deutsche Stadtwerke. Durch Unterstützungssysteme wie Outputmanagement und Archivierung sowie Mehrwert-Apps wie epilot Professional können die Stadtwerke ihre Abläufe automatisieren und ihre Marktstellung stärken.

ERP-Systeme als Schlüssel zur Optimierung von Geschäftsprozessen für Energieversorger

Ein Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) unterstützt die saarländischen Stadtwerke bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Insbesondere im Bereich der Energieversorgung sind Kundenmanagement, Netzbetrieb und Energievertrieb von großer Bedeutung. Die TENTAC U/P-Plattform gewährleistet, dass die IT-Systeme der Stadtwerke im Saarland den Anforderungen der modernen Energiewirtschaft gerecht werden und eine solide Grundlage für zukünftige Innovationen bieten. Mit Hilfe dieses ERP-Systems können die Stadtwerke ihre Abläufe effizienter gestalten und ihre Marktstellung stärken.

Stadtwerke im Saarland kooperieren für stärkere Marktstellung und Effizienzsteigerung

Die Stadtwerke Saarlouis, Völklingen und Neunkirchen haben beschlossen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern, indem sie ihre Ressourcen bündeln. Durch die gemeinsame Nutzung der ERP-Plattform TENTAC U/P stärken sie ihre Position auf dem Markt und können besser mit großen Energiekonzernen konkurrieren. Diese wegweisende Zusammenarbeit steht auch anderen regionalen Energieversorgern offen, um sich diesem Modellprojekt anzuschließen.

Effiziente Digitalisierung und Integration von Geschäftsprozessen für Stadtwerke

Die TENTAC U/P-Plattform bietet den saarländischen Stadtwerken eine effiziente Lösung zur Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse und zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen. Sie ermöglicht eine maßgeschneiderte Integration von energiewirtschaftlichen Kernprozessen, wodurch die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke im Saarland gesichert wird.

Neue ERP-Plattform: Stadtwerke setzen auf effiziente Prozesse

Die INTENSE AG plant die schrittweise Implementierung einer neuen ERP-Plattform in den kommenden Monaten. In enger Zusammenarbeit mit den drei Stadtwerken werden die Standards des ERP-Systems als Plattformlösung entwickelt und umgesetzt. Diese Maßnahme zielt darauf ab, eine verbesserte Kundenbetreuung, verkürzte Bearbeitungszeiten und eine verstärkte Ausrichtung auf wertschöpfende Prozesse zu ermöglichen. Durch diese Effizienzsteigerung können die Unternehmen schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren und sich erfolgreich in einem wettbewerbsintensiven Markt behaupten.

Stadtwerke im Saarland profitieren von TENTAC U/P-Plattform

Die Einführung der TENTAC U/P-Plattform führt zu einer deutlichen Verbesserung der Geschäftsabläufe bei den saarländischen Stadtwerken. Durch die Automatisierung und Verschlankung der Prozesse können sie effizienter arbeiten und ihre Ressourcen optimal nutzen. Zusätzlich unterstützt die Plattform die Stadtwerke bei der Erfüllung regulatorischer Anforderungen und sorgt für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit gegenüber großen Energiekonzernen. Die Zukunft der Energieversorgung im Saarland wird somit durch die innovative ERP-Technologie von TENTAC U/P gesichert.