Fachforum: Digitale Verpackung – Innovationen für die Intralogistik

Im Rahmen der LogiMAT 2024, einer internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, finden zwei Fachforen statt. Das erste Fachforum „Digitale Verpackung: Wenn das Paket mitdenkt“ beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Verpackungswirtschaft und -logistik. Es bietet die Möglichkeit, über den Einsatz von IT-basierten Technologien und AutoID-Anwendungen zur Verbesserung der Qualitätssicherung in Verpackungsprozessen zu diskutieren. Zudem werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie durch Algorithmen und Bildgebungsverfahren der Nachhaltigkeitsgedanke im Verpackungsbereich umgesetzt werden kann.



Digitalisierung und Technologien verbessern Qualitätssicherung in Verpackungsprozessen

Die Digitalisierung und der Einsatz von Technologien wie Machine Learning und künstlicher Intelligenz haben einen positiven Einfluss auf die Verpackungswirtschaft und -logistik. Durch den Einsatz von IT-basierten Technologien und AutoID-Anwendungen können Verpackungsprozesse effizienter gestaltet und die Qualitätssicherung verbessert werden. Fehler können frühzeitig erkannt und korrigiert werden, was zu einer reibungslosen Intralogistik und einer funktionierenden Supply Chain beiträgt.

Durch den Einsatz von Algorithmen, Laservermessung und Bildgebungsverfahren wird im Verpackungsbereich der Nachhaltigkeitsgedanke vorangetrieben. Diese Technologien ermöglichen es, Pakete passgenauer zu befüllen und somit Material einzusparen. Zudem können durch den Einsatz von RFID-Tags, Beacons und Sensoren Packstücke und Ladungsträger entlang der gesamten Lieferkette verfolgt und auf spezifische Zustandsmerkmale überprüft werden. Dadurch wird eine verbesserte Qualitätssicherung und eine effizientere Logistik gewährleistet.

Das Fachforum „Digitale Verpackung: Wenn das Paket mitdenkt“ bietet Unternehmen eine Plattform, um den digitalen Wandel in der Verpackungsindustrie und Logistik voranzutreiben. Experten aus Wissenschaft und Praxis diskutieren über Möglichkeiten und Herausforderungen und liefern wertvolle Einblicke. Zudem wird der aktuelle Stand der digitalen Verpackung in Deutschland beleuchtet. Das Fachforum findet am 19. März von 13:00 bis 13:50 Uhr im Atrium am Eingang Ost des Messegeländes in Stuttgart statt.

Beim Fachforum „Digitale Verpackung: Wenn das Paket mitdenkt“ auf der LogiMAT 2024 werden verschiedene Experten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse teilen. Dr. Volker Lange, Abteilungsleiter Verpackungs- und Handelslogistik am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, Eduard Wagner, Geschäftsführer und CIO der TUP GmbH & Co. KG, sowie Philipp Teßnow, Business Project Manager Digital bei der Thimm Group GmbH, werden als Referenten auftreten. Durch die Moderation von Sandra Lehmann, Redakteurin bei LOGISTIK HEUTE, wird eine informative und interaktive Diskussion gewährleistet.

Das zweite Fachforum auf der LogiMAT-Messe konzentriert sich auf die Trends und Entwicklungen in der Intralogistik. Führende Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren die aktuellen Themen und erörtern die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Das Forum bietet eine Plattform für den Austausch von Ideen und Best Practices, um effiziente Prozesse in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen zu fördern.

Die Diskussionsrunde auf der LogiMAT 2024 besteht aus hochkarätigen Vertretern der Intralogistik-Branche. Christian Erlach, Mitglied des Vorstands für Sales bei Jungheinrich AG, Dr. Florian Heydenreich, Executive Vice President Sales & Service bei Still EMEA, Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics Division Deutschland bei ABB AG, Prof. Dr. Thorsten Schmidt, Inhaber der Professur für Technische Logistik an der Technischen Universität Dresden, und Jos de Vuyst, CEO der Stow Group, werden zusammen mit Matthias Pieringer, Chefredakteur von LOGISTIK HEUTE, über aktuelle Trends und Entwicklungen in der Intralogistik diskutieren.

Die LogiMAT 2024 ist eine Fachmesse, die Unternehmen die Möglichkeit bietet, sich über die Vorteile der digitalen Verpackung und die aktuellen Trends in der Intralogistik zu informieren. Experten aus Wissenschaft und Praxis teilen wertvolle Einblicke und zeigen auf, wie Unternehmen den digitalen Wandel erfolgreich umsetzen können. Durch die Teilnahme an den Fachforen erhalten die Besucher die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Branche auf dem Laufenden zu halten und von renommierten Fachleuten zu lernen.