Innovative Ventilkappensensoren optimieren Reifenzustand und sparen Zeit

Die neue Einstiegslösung von Continental ermöglicht es Ihnen, Zeit zu sparen und den Zustand Ihrer Reifen zu optimieren. Mit dem innovativen Ventilkappensensor erhalten Sie unabhängig vom Hersteller Daten zum Zustand Ihrer Reifen. Dadurch können Sie Ihre Flotte optimal einstellen und von einer höheren Kraftstoffeffizienz sowie einer längeren Reifenlebensdauer profitieren. Zusätzlich unterstützt der Sensor das „Lowest Overall Driving Costs“ (LODC)-Konzept von Continental.



Einfache Installation und kompatible Sensorlösung für Nutzfahrzeuge

Der Ventilkappensensor von Continental ist eine einfache Lösung zur Überwachung des Reifendrucks von Bussen, Lkw und Anhängern. Er wird direkt auf das Reifenventil geschraubt und misst den Reifendruck in Echtzeit. Der Sensor ist mit Reifen aller gängigen Hersteller kompatibel und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Datenübertragung per Plug-and-play mit ContiConnect-Empfängereinheiten.

Effizientes Reifenmanagement mit der ContiConnect Plattform

Die ContiConnect Reifenmanagement-Plattform erfasst Abweichungen vom Soll-Zustand der Reifen und leitet diese Informationen an die Nutzer weiter. Dank des QR-Codes auf dem Ventilkappensensor können die Reifenpositionen einfach zugewiesen werden, ohne dass spezielle Lesegeräte erforderlich sind. Die Positionsbestimmung erfolgt bequem über ein Mobilgerät mit Hilfe der ContiConnect On-Site App. Flottenbetreiber können die Wartungsintervalle ihrer Fahrzeuge optimieren und die Betriebszeiten verlängern, indem sie die aufbereiteten Informationen in der Plattform nutzen.

Datenübertragung per Yard-Reader oder Telematik-Einheit: Flexibilität für Flottenbetreiber

Die gesammelten Daten des Ventilkappensensors werden entweder über eine Yard-Reader-Station oder eine Telematik-Einheit in Echtzeit übertragen. Die Yard-Reader-Lösung ist ideal für stark frequentierte Bereiche wie Waschanlagen, Tankstellen oder Kontrollpunkte auf dem Betriebshof. Während die Fahrzeuge vorbeifahren, werden die Daten der Reifensensoren von der Auslesestation erfasst und an die Continental IoT-Plattform gesendet. Bei der Live-Lösung ist eine Empfängereinheit in der Zugmaschine oder im Anhänger erforderlich, um die Daten in Echtzeit an die IoT-Plattform zu übermitteln.

Zeit sparen und Kosten senken: Digitales Reifenmanagement von Continental

Die neue Einstiegslösung von Continental ermöglicht Flottenbetreibern einen einfachen Einstieg in das digitale Reifenmanagement. Der Ventilkappensensor kann ohne Demontage der Reifen installiert werden und liefert Echtzeitdaten zum Zustand der Reifen. Die Informationen werden in der Reifenmanagement-Plattform aufbereitet und ermöglichen eine optimierte Wartungsplanung sowie eine Verlängerung der Betriebszeiten. Die flexible Datenübertragung per Yard-Reader oder Telematik-Einheit bietet individuelle Lösungen für jeden Betriebshof. Zeit- und Kostenersparnis sind die Resultate der Nutzung der Einstiegslösung von Continental.