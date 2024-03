BayWa r.e. und Ampt implementieren einzigartiges System zur Direktkopplung von Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher

Das innovative System, das von BayWa r.e. und Ampt implementiert wurde, ermöglicht die direkte Verbindung von Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher innerhalb eines Microgrids. Durch die Kombination dieser Technologien wird eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht und trägt zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei.



Steigerung der Grünstrom-Nutzung durch neue Solaranlagen und Batterie

BayWa r.e. hat auf dem Campus des Fraunhofer-Instituts für Chemische Technologie ICT in Pfinztal drei neue PV-Dachanlagen und eine Freiflächenanlage installiert, um die Nutzung von Grünstrom vor Ort zu steigern. Die Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 690 kWp sind direkt mit dem Stromnetz verbunden und ergänzen die bestehende 2 MW-Windenergieanlage. Durch den Einsatz einer 10 MWh-Redox-Flow-Batterie wird das Gesamtsystem komplettiert.

Ampt String Optimizer ermöglichen effiziente Integration von Technologien

Durch die Verwendung der Ampt String Optimizer wurden die verschiedenen Technologien innerhalb eines gemeinsamen Gleichstromkreises integriert. Dies ermöglicht es, jeden PV-Strang in seinem optimalen Arbeitspunkt zu betreiben. Die unterschiedlichen Modulfelder sind bei einer konstant hohen Spannung miteinander verbunden, um die Effizienz des Systems zu steigern.

Erfolgreiche Integration von Solaranlagen und Energiespeichern vereinfacht komplexe Projekte

Durch den Einsatz der Technologie von Ampt konnte BayWa r.e. das komplexe Vorhaben der Integration von Solaranlagen in ein bestehendes Windenergie- und Batteriespeichersystem erfolgreich vereinfachen. Dies ermöglichte es dem Unternehmen, seine Expertise und Fähigkeiten auf diesem Gebiet weiter auszubauen.

BayWa r.e. und Ampt unterstützen klimaneutralen Betrieb des Fraunhofer-Instituts

Der Hauptcampus des Fraunhofer-Instituts ICT in Pfinztal ist ein wichtiger Standort für Forschung und Entwicklung mit über 100 Laboratorien. Um den Betrieb des Campus klimaneutral zu gestalten, hat das Fraunhofer-Institut in Zusammenarbeit mit BayWa r.e. und Ampt ein wegweisendes Projekt gestartet. Durch die Implementierung eines einzigartigen Systems zur Direktkopplung von Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher wird das Institut einen wertvollen Beitrag zur Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele leisten. Dieses Projekt zeigt das enorme Potenzial erneuerbarer Energien in der Energiewende auf.

Ampt String Optimizer: Effizienzsteigerung und Energieverlustminimierung

Die Ampt String Optimizer sind spezielle Gleichstromwandler, die das Maximum Power Point Tracking (MPPT) durchführen, um Energieverluste aufgrund von Spannungs- und Technologieunterschieden zu vermeiden. Durch individuelles String-MPPT können die Optimizer die Energieverluste, die durch Schatten von umliegenden Gebäuden entstehen, minimieren. Zusätzlich sind die Optimizer programmierbar und liefern Daten auf Strang-Ebene, was die Systemfunktion, Betriebs- und Wartungsfähigkeit verbessert.

CEO von Ampt sieht Potenzial der Wandlertechnologie bei Partnerschaft mit BayWa r.e

Levent Gun, CEO von Ampt, freut sich auf eine weiterführende Partnerschaft mit BayWa r.e. und hebt hervor, dass die Wandlertechnologie von Ampt in der Lage ist, die Steuerung der verschiedenen Systeme auf dem Fraunhofer-ICT-Campus zu vereinfachen. Die Technologie wird weiterhin eingesetzt, um die Herausforderungen im Bereich Solarenergie und Energiespeicherung zu bewältigen.

Solarenergie als Schlüssel zur Nachhaltigkeit auf dem Fraunhofer-Campus

Die Wichtigkeit der Solarenergie für den klimaneutralen Betrieb des Fraunhofer ICT-Campus wird von Institutsdirektor Dr. Frank Henning betont. Durch die intelligente Kombination von Wind- und Solarenergie sowie Energiespeicherung kann das Institut seine Nachhaltigkeitsziele erreichen und einen verantwortungsbewussten Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Einzigartiges System verbindet Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher

Das innovative System zur Direktkopplung von Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher auf dem Fraunhofer-Campus ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Stromversorgung. Durch die optimale Integration der verschiedenen Technologien und die Verwendung der Ampt String Optimizer wird die Energieeffizienz erheblich gesteigert. Das Projekt stellt einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der klimaneutralen Ziele des Fraunhofer-Instituts dar und verdeutlicht das immense Potenzial erneuerbarer Energien in der Energiewende.