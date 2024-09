Doosan Lentjes baut wegweisendes Holz-Energiezentrum zur Klimaneutralität

Das Unternehmen Doosan Lentjes erhielt den Auftrag, die Feuerungsanlage, den Kessel und die Rauchgasreinigung der Altholzverbrennungsanlage in Dinslaken zu errichten. Mit einer beeindruckenden Kapazität von jährlich 190.000 Tonnen Altholz kann die Anlage über 125.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Dieser maßgebliche Beitrag zur Reduzierung fossiler Brennstoffe unterstützt das Ziel der Stadt Dinslaken, bis 2045 klimaneutral zu sein.



Effiziente Kraft-Wärme-Kopplung für nachhaltige Energie aus Altholz

Der wassergekühlte Vorschubrost ist das zentrale Element der Anlage, das speziell für die Verbrennung von Biomasse optimiert wurde. Mit einer hohen Feuerungswärmeleistung von 49,5 MW pro Linie und Dampfparametern von 405°C und 42 bar kann die Anlage einen erheblichen Beitrag zur Energieproduktion leisten. Durch die Nutzung von Altholz als erneuerbare Energiequelle wird eine nahezu klimaneutrale Erzeugung von 380 GWh Wärme und 100 GWh Strom pro Jahr in Kraft-Wärme-Kopplung ermöglicht.

Effektive Rauchgasreinigung und Emissionsreduktion: Referenzanlage erfüllt europäische Standards

Das Dinslakener Holz-Energiezentrum setzt mit dem integrierten Circoclean(R)-System zur Rauchgasreinigung und der selektiven katalytischen Reduktion (SCR) neue Maßstäbe im Umwelt- und Klimaschutz. Als erste Anlage ihrer Art erfüllt sie die strengen europäischen BVT-Emissionsanforderungen vollständig und dient somit als Referenzanlage für zukünftige Projekte in diesem Bereich.

Erfolgreiche Inbetriebnahme des Dinslakener Holz-Energiezentrums markiert wichtigen Meilenstein

Am 6. September 2024 wurde das Dinslakener Holz-Energiezentrum offiziell eröffnet. An diesem bedeutsamen Ereignis nahmen hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft teil, darunter auch Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Holz-Energiezentrum markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Energiezukunft und verdeutlicht den Fortschritt in Richtung einer nachhaltigen Energieversorgung.

Doosan Lentjes präsentiert Fortschritt beim Dinslakener Holz-Energiezentrum auf BKAWE

Der Vortrag von Doosan Lentjes und dem DHE auf der Berliner Konferenz Abfallwirtschaft und Energie 2025 (BKAWE) beleuchtet das Konzept und die Leistungsfähigkeit des Dinslakener Holz-Energiezentrums. Dabei werden auch erste Betriebserfahrungen geteilt. Diese Präsentation würdigt nicht nur den innovativen Charakter der Anlage, sondern zeigt auch auf, wie wir den Weg zu einer CO2-freien Energieversorgung einschlagen können.

Effektive Altholzverwertung für nachhaltige Energiegewinnung in Dinslaken

Die 360°-Baudokumentation des Dinslakener Holz-Energiezentrums von Doosan Lentjes bietet Interessierten eine umfassende und detaillierte Übersicht über den Fortschritt des Bauprojekts. Dabei können alle Aspekte des Projekts aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden, um einen vollständigen Einblick in den Baufortschritt zu erhalten. Weitere Informationen und Zugang zur Dokumentation finden Sie unter dem angegebenen Link.

Das Dinslakener Holz-Energiezentrum von Doosan Lentjes ist ein wegweisendes Projekt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Durch die effektive Nutzung von Altholz als klimafreundlicher Energiequelle trägt die Anlage maßgeblich zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei. Sie demonstriert, wie ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und die Gewinnung von Energie Hand in Hand gehen können. Mit modernster Technologie und der Einhaltung strenger Emissionsvorgaben setzt das Energiezentrum neue Maßstäbe für Umweltschutz und Klimaschutz.