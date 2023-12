KHS: Der führende Anbieter für Getränkedosen-Abfüllung in Nordamerika

Die fortschrittliche Produktionstechnologie von KHS ermöglicht es Getränkeherstellern, die heutige Vielfalt von Getränkedosen zu produzieren. Mit langjähriger Erfahrung und maßgeschneiderten Lösungen unterstützt KHS Kunden aus verschiedenen Bereichen dabei, ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und ihre Wachstumsziele zu erreichen. AriZona Beverages, Black Fly Beverage Company und Flying Monkeys Craft Brewery sind nur einige der Kunden, die auf die Qualität und Zuverlässigkeit von KHS vertrauen.



Nordamerikanischer Markt für Getränkedosen bleibt weiterhin beliebt

Der nordamerikanische Markt für Getränkedosen ist nach wie vor sehr gefragt und wird voraussichtlich in den kommenden Jahren ein leichtes Wachstum verzeichnen. Laut aktuellen Marktforschungsdaten wird erwartet, dass die Nachfrage nach Bier, alkoholhaltigen Mixgetränken und Ready-to-Drink-Tees zwischen 2023 und 2027 um 1,57 Prozent steigen wird. Diese Entwicklung führt zu einer erhöhten Kapazitätssteigerung und Modernisierung der Anlagen bei Getränkeproduzenten in Nordamerika.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Getränkedosen investieren immer mehr Getränkeproduzenten in die Erweiterung ihrer Kapazitäten und die Modernisierung ihrer Anlagen. In diesem Bereich ist KHS der führende Anbieter, insbesondere durch seine Tochtergesellschaft KHS Inc., die bereits seit 1971 erfolgreich tätig ist. Das Unternehmen profitiert von der gestiegenen Nachfrage und verzeichnet eine hohe Auftragslage. AriZona Beverages, Black Fly Beverage Company und Flying Monkeys Craft Brewery sind nur einige der jüngsten Kunden, die auf die Lösungen von KHS vertrauen.

AriZona Beverages investiert in zweiten Hochleistungsmaschine von KHS

AriZona Beverages hat nach der Installation des ersten KHS-Füllers Innofill Can DVD im Jahr 2018 eine zweite Hochleistungsmaschine für ein Greenfield-Projekt in New Jersey bestellt. Die Maschine hat eine beeindruckende Leistung von bis zu 73.000 Dosen pro Stunde und ist derzeit erfolgreich im Einsatz.

AriZona Beverages schätzt die langjährige Partnerschaft mit KHS und vertraut auf deren Expertise. Neben der flexiblen und hygienischen Fülltechnologie war auch das Projektmanagement von KHS ausschlaggebend für die erneute Investition. Die Maschine konnte sogar vor dem Zeitplan in Betrieb genommen werden. Der Abfüller ist hochzufrieden und kann dank KHS eine optimale Produktqualität bieten. Gleichzeitig konnten die Gesamtbetriebskosten gesenkt und die Anlageneffektivität erhöht werden.

Black Fly Beverage Company steigert Umsatz und senkt Kosten mit KHS-Lösungen

Die Black Fly Beverage Company, die erste Mikro-Distellerie in Ontario, hat durch die Zusammenarbeit mit KHS erheblich profitiert. Dank der innovativen Lösungen von KHS konnte das Unternehmen Alkopops in Getränkedosen unterschiedlicher Größen abfüllen. Diese Investition ermöglichte es Black Fly Beverage Company, sich von einem kleinen regionalen Anbieter zu einem der größten Co-Packer in Kanada zu entwickeln. Der Umsatz wurde um das Fünffache gesteigert und die Kosten pro Karton gesenkt. Die enge Partnerschaft mit KHS und die hohe Qualität und Langlebigkeit der Maschinen haben das Unternehmen beeindruckt. Black Fly Beverage Company plant, weiter mit KHS zu wachsen.

Flying Monkeys Craft Brewery setzt auf Qualität beim Dosenabfüllen

Flying Monkeys Craft Brewery, ein Vorreiter in der Craft-Bier-Branche, hat sich für den Innofill Can C von KHS entschieden, um ihre Getränkedosen effizient und präzise abzufüllen. Die Maschine überzeugte das Unternehmen sofort mit ihrer hohen Qualität und Verarbeitung. Durch den volumetrischen Füller wird eine gleichmäßige Befüllung der Dosen gewährleistet und die Sauerstoffaufnahme minimiert, was zu einer optimalen Produktqualität der Biere führt. Flying Monkeys Craft Brewery ist äußerst zufrieden mit der Leistung und dem ansprechenden Design der Maschine.

KHS bietet ganzheitliche Lösungen für Getränkeproduzenten in Nordamerika

KHS ist ein renommierter Anbieter von maßgeschneiderten Lösungen für die Abfüllung von Getränkedosen. Die langjährige Erfahrung und das Fachwissen von KHS ermöglichen es den Kunden, ihre ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen. Die Maschinen von KHS zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, Flexibilität und Langlebigkeit aus. Mit Hilfe der innovativen Technologie von KHS können Getränkeproduzenten nicht nur eine optimale Produktqualität bieten, sondern auch ihre Betriebskosten senken und die Effizienz ihrer Anlagen steigern.