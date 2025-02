DPD und hey circle: Nachhaltige Partnerschaft für umweltfreundlichen Paketversand

DPD Deutschland hat eine Partnerschaft mit hey circle eingegangen, um den Paketversand umweltfreundlicher zu machen. Die innovative Versandlösung von hey circle bietet sowohl für Kunden als auch für die Umwelt zahlreiche Vorteile. Durch die Verwendung von Mehrwegverpackungen können Abfälle reduziert und Ressourcen geschont werden.



Nachhaltige Alternative: Wiederverwendbare Versandboxen reduzieren Abfall im Versand

Die Versandboxen von hey circle sind eine nachhaltige Lösung für den Paketversand. Sie sind umweltfreundlich und bieten eine stabile Alternative zu Einwegverpackungen. Mit ihrer Langlebigkeit reduzieren sie deutlich den Abfall. Die Mehrwegboxen und -taschen können bis zu 50 Mal wiederverwendet werden, was im Vergleich zu herkömmlichen Einwegverpackungen eine kostengünstige und umweltfreundliche Option darstellt.

Nachhaltige Alternative: Kosten sparen durch Mehrwegverpackungen

Die Nutzung von Mehrwegverpackungen ermöglicht Unternehmen eine erhebliche Kostenersparnis, da sie nicht regelmäßig neue Verpackungen kaufen müssen. Insbesondere Unternehmen mit geschlossenen Kreisläufen und Händler mit hohen Retourenquoten können von dieser nachhaltigen Lösung profitieren. DPD fungiert als Vermittler zwischen hey circle und seinen Geschäftskunden, um eine reibungslose Integration der Mehrwegverpackungen in bestehende Logistikprozesse zu gewährleisten.

DPD Deutschland und hey circle: Nachhaltiger Paketversand in Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen DPD Deutschland und hey circle ist ein bedeutender Schritt hin zu einem nachhaltigeren Paketversand. Dank der Mehrwegversandtaschen von hey circle kann DPD seinen Kunden innovative und umweltfreundliche Lösungen anbieten, die nahtlos in den Versandprozess integriert werden können. Diese Kooperation ist ein starkes Signal für eine nachhaltigere Logistik.

DPD und hey circle: Mehrwegversand als Zukunft des Handels

DPD Deutschland und hey circle sind sich einig, dass der Mehrwegversand die Zukunft des Handels ist. Dank der Partnerschaft können Unternehmen auf bewährte Logistikprozesse zurückgreifen und mit innovativen Verpackungen einen Beitrag zu einem abfallfreien Versand leisten. Im Rahmen eines erfolgreichen Tests mit dem Bekleidungshersteller Trigema wurde gezeigt, dass die faltbaren Verpackungen aus recycelbarem Kunststoff nahtlos in die Logistikabläufe integriert werden können und Abfall reduzieren sowie Kosten sparen.

Nachhaltiger Versand: Mehrwegverpackungen als Alternative zu Einwegkartons

Der Versand mit hey circle erfolgt ähnlich wie mit herkömmlichen Kartons. Unternehmen erwerben Mehrwegboxen und -taschen, packen die Waren und verschließen die Verpackung mithilfe eines Reißverschlusses und einer Sicherheitsplombe. Um die Mehrweg-Option im Checkout für den Versand an Privatkunden sichtbar zu machen, bietet hey circle ein Plugin an. Um eine Rechnung zu vermeiden, muss die Verpackung zurückerstattet werden. Dies kann entweder direkt an den DPD-Boten übergeben oder zu einer Abgabestelle gebracht werden. Im Lager wird die Verpackung geprüft und auf den nächsten Versand vorbereitet.

Partnerschaft für umweltfreundlichen Versand: DPD und hey circle kooperieren

Die Zusammenarbeit zwischen DPD Deutschland und hey circle stellt eine umweltfreundliche und effiziente Lösung für den Versand dar, die die Verwendung von Einwegverpackungen überflüssig macht. Kunden können von stabilen und wiederverwendbaren Verpackungen profitieren, während Unternehmen Kosten einsparen und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Logistik leisten können. Diese Partnerschaft zeigt, dass der Mehrwegversand die Zukunft des Handels ist und setzt ein wichtiges Signal für einen umweltfreundlichen Versand.