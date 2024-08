DRESSLEHAUS präsentiert auf der SchraubTec Bochum sein DIREKT RFID Kanban System

DRESSLEHAUS präsentiert auf der SchraubTec in Bochum sein DIREKT RFID Kanban System. Das System ermöglicht eine effiziente Intralogistik und besteht aus leistungsstarken Modulen. Besucher der Messe können sich außerdem über das erweiterte Produktangebot von DRESSLEHAUS im Bereich Werkzeug & Technik informieren. Passend zur Messe wurde der neue Katalog 2025 veröffentlicht, der einen umfassenden Überblick über das gesamte Sortiment bietet.



Effiziente Lösungen für die Produktionsversorgung in Zeiten der Digitalisierung

Die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung haben die Logistik grundlegend verändert. DRESSLEHAUS reagiert auf diese Veränderungen, indem das Unternehmen effizientere Lösungen in der Produktionsversorgung anbietet. Ziel ist es, Prozesse einfacher, sicherer und kostengünstiger zu gestalten. Das Unternehmen konzentriert sich dabei insbesondere auf das Beschaffungswesen von C-Teilen, das Kerngeschäft von DRESSLEHAUS. Durch innovative Technologien und optimierte Abläufe werden die Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich gemeistert.

Das DIREKT RFID Kanban System von DRESSLEHAUS bietet eine effiziente Lösung für die Anforderungen in der Intralogistik und Materialversorgung. Durch die Kombination des bewährten Kanban-Prinzips mit innovativer RFID-Technologie können viele Prozesse automatisiert werden. Das System ist flexibel anpassbar, modular aufgebaut und überzeugt durch seine hohe Effizienz. Es gehört zu den führenden Lösungen auf dem Markt und wird kontinuierlich um neue Module erweitert, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Auf der SchraubTec Bochum stellt DRESSLEHAUS an Stand Nr. 36 verschiedene Module des DIREKT RFID Kanban Systems vor. Mit dem DIREKTtrenner, dem DIREKTbestellknopf und der DIREKTmatte bietet das System eine einfache und schnelle Bedarfsübermittlung. Besonders herausragend ist das Steuerungsmodul DIREKTsteuerung 10“ mit einem 10-Zoll-Touchscreen, der eine kontraststarke Darstellung ermöglicht.

Das Unternehmen DRESSLEHAUS hat sein Produktangebot im Bereich Werkzeug & Technik erweitert und ist nun ein Vollsortimenter für Industrie und Handel. Mit über 6.100 neuen Produkten, insbesondere im Bereich Oberflächentechnik, Industriebedarf/Betriebseinrichtung, Schraub- und Handwerkzeuge sowie Arbeitsschutz, bietet DRESSLEHAUS spannende neue Artikel an. Der neue Dresselhaus-Katalog Werkzeug & Technik mit über 2.300 Seiten ist ab dem 1. September erhältlich. Zudem können Kunden und Partner von Dresselhaus das aktuelle OrangeOffer nutzen und von Sonderkonditionen profitieren.

Die SchraubTec Bochum ist eine regionale Fachmesse, die am 4. September 2024 im RuhrCongress in Bochum stattfindet. Von 9 bis 15.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in der Intralogistik und im Bereich Werkzeug & Technik zu informieren. Die Messe richtet sich vor allem an IoT-Enthusiasten, die sich für die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung in der Industrie interessieren.

