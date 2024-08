Hochdynamischer Servoverstärker für rotative und lineare Niedervolt-Servomotoren

Der Drive Controller SD4B von SIEB & MEYER ist ab sofort in einer Hochstromvariante erhältlich, was bedeutet, dass er eine größere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten für Servomotoren bietet. Egal ob rotative oder lineare Niedervolt-Servomotoren, der SD4B kann sie dynamisch verstärken. Zusätzlich kann er auch als Frequenzumrichter für hochdrehende Niedervolt-Synchron- und Asynchronmotoren eingesetzt werden. Mit dieser vielseitigen Funktionalität ist der SD4B ein leistungsstarker und flexibler Controller für Motor-Enthusiasten.



Hochstromvariante des Drive Controllers SD4B: Kompakt und vielseitig einsetzbar

Der Drive Controller SD4B von SIEB & MEYER zeichnet sich trotz einer Erhöhung des Nennstroms auf 13 A bei der Hochstromvariante durch seine äußerst kompakte Bauweise aus. Mit einer Breite von nur 25 mm passt er in nahezu jede Anwendung. Das IP20-Gehäuse bietet nicht nur Schutz, sondern auch eine Vielzahl von Funktionalitäten. Mit der integrierten Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) und den Schnittstellen für CANopen und Modbus TCP ist der SD4B optimal ausgestattet. Optional steht zudem eine Multiprotokoll-Echtzeit-Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung, die eine flexible Kommunikation mit übergeordneten Steuerungen ermöglicht. Der Anwender hat außerdem Zugriff auf einen TTL-Encoder-Ein- und Ausgang, fünf digitale Ein-/Ausgänge sowie eine Ethernet-Schnittstelle zur einfachen Parametrierung.

Hochgeschwindigkeitsbetrieb von Synchron- und Asynchronmotoren mit dem SD4B

Mit dem SD4B Drive Controller von SIEB & MEYER können sowohl Synchron- als auch Asynchronmotoren mit hohen Drehzahlen betrieben werden. Dank einer Taktfrequenz von bis zu 32 kHz unterstützt der Controller den sensorlosen Betrieb von Synchronmotoren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 240.000 1/min und von Asynchronmotoren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 360.000 1/min. Darüber hinaus bietet der Controller die Möglichkeit einer sensorbehafteten Regelung mittels TTL-Gebern.

Präzise Überwachung von Motorlasten durch integrierten Lastindikator

Der integrierte Lastindikator des SD4B ist eine herausragende Funktion, die den drehmomentbildenden Strom des Motors analysiert und dabei akustische Körperschallsensoren ersetzt. Durch diese genaue Auswertung können Laständerungen des Motors präzise erkannt werden, was wiederum Rückschlüsse auf Werkzeugbrüche oder Verschleiß ermöglicht. Zusätzlich erkennt der Lastindikator Berührungen zwischen Werkzeug und Werkstück, was eine flexible Anpassung der Bearbeitungsvorschübe ermöglicht.

Hochstromvariante des SD4B erweitert Einsatzmöglichkeiten für Servomotoren

Der Drive Controller SD4B von SIEB & MEYER ist eine ideale Lösung für Motor-Enthusiasten, die eine größere Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten für ihre Servomotoren suchen. Mit seiner kompakten Bauweise und den vielfältigen Funktionalitäten ermöglicht er eine präzise Überwachung und Steuerung von Maschinen und Werkzeugen. Der integrierte Lastindikator bietet zusätzliche Sicherheit und ermöglicht eine flexible Anpassung der Bearbeitungsvorschübe.