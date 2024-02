Effizienter Druckverstärker senkt Energieverbrauch und CO2-Emissionen

Der VBA-X3145 von SMC ist ein Druckverstärker, der speziell für pneumatische Anwendungen entwickelt wurde. Im Vergleich zu herkömmlichen Druckverstärkern zeichnet er sich durch einen deutlich reduzierten Luftverbrauch aus, was zu einer energieeffizienteren Lösung führt. Darüber hinaus bietet der VBA-X3145 weitere Vorteile wie eine verkürzte Füllzeit, eine kompakte Bauform und eine lange Lebensdauer. Mit diesem Druckverstärker können Anwender eine optimale Druckversorgung erreichen und gleichzeitig Energie und Kosten sparen.



Druckverstärker senkt CO2-Emissionen und spart Energie

Der VBA-X3145 bietet eine effiziente Lösung zur Senkung des Druckniveaus des gesamten Netzdrucks, indem er den lokalen Netzdruck gezielt erhöht. Eine Absenkung um 1 bar führt zu erheblichen Einsparungen von ca. 6-10 Prozent und reduziert somit auch die CO2-Emissionen. Die innovative Energierückführung des VBA-X3145 reduziert den Luftverbrauch im Vergleich zum Vorgänger um bis zu 40 Prozent, was zu erheblichen Kostenersparnissen bei der Drucklufterzeugung führt und den CO2-Fußabdruck verringert.

Druckverstärker VBA-X3145 verkürzt Füllzeit und steigert Produktivität

Durch die innovative Energiesparfunktion des VBA-X3145 wird die Füllzeit bei pneumatischen Anwendungen erheblich verkürzt. Dank des bereits vorhandenen Basisvolumens in der Kammer muss nur noch die Differenz befüllt werden. Dadurch erreicht der Druckverstärker den benötigten Druck bereits in der Hälfte der Zeit, was die Zykluszeit reduziert und die Produktivität steigert. Mit einem maximalen Durchfluss von 230 bzw. 1000 l/min und einer Erhöhung des lokalen Netzdrucks um das 1,7-Fache bietet die Serie VBA-X3145 eine hohe Leistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Die lange Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen und mehr gewährleistet eine langanhaltende Produktivität.

Platzsparender Druckverstärker mit reduzierter Geräuschemission und verbessertem Arbeitsschutz

Der VBA-X3145 Druckverstärker von SMC ist mit einem integrierten Schalldämpfer ausgestattet, der Platz bei der Montage spart. Durch das innovative Design wurden die Geräuschemissionen um beeindruckende 15 dB (A) reduziert. Mit einem Betriebsgeräusch von nur 65 dB (A), vergleichbar mit einem normalen Gespräch oder einem Fernseher auf Zimmerlautstärke, wird die Belastung am Arbeitsplatz deutlich verringert und der Arbeitsschutz verbessert.

Der VBA-X3145 von SMC ist ein Druckverstärker, der bei pneumatischen Anwendungen eine optimale Druckversorgung ermöglicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Modellen reduziert er den Luftverbrauch um bis zu 40 Prozent und verkürzt die Füllzeit um 50 Prozent. Zudem ist der Druckverstärker kompakt gebaut, hat geringe Geräuschemissionen und eine hohe Lebensdauer. Durch diese Eigenschaften bietet er eine energieeffiziente Lösung, steigert die Produktivität und verbessert das Arbeitsumfeld der Anwender.