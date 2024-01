Robuste Tablets der YR-Serie: Leistungsstark und widerstandsfähig für Industrie und Medizin

Die robusten Tablets der YR-Serie von DT Research erfreuen sich großer Beliebtheit bei Concept International. Mit den Intel-Core-i-CPUs der 13. Generation „Raptor Lake“ bieten sie im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine deutliche Leistungssteigerung. Durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit sind sie ideal für den Einsatz in industriellen, logistischen oder medizinischen Umgebungen sowie im Freien geeignet. Dank der abnehmbaren Tastatur sind sie eine flexible und mobile Alternative zu fest verbauten Panel-PCs und Laptops.



YR-Serie von DT Research: Leistungssteigerung durch Generationenübersprung

Die YR-Serie von DT Research bietet eine erhebliche Leistungssteigerung gegenüber den Vorgängermodellen durch den Einsatz aktueller Intel-Prozessoren der 13. Generation. Durch das Überspringen mehrerer Generationen, wie beispielsweise von der 8. auf die 13. Generation, wird diese Steigerung noch deutlicher. Die Serie umfasst die Modelle DT301YR, DT311YR, DT313YR und DT340T, die alle über eine hohe Flexibilität dank umfangreichem Zubehör, insbesondere der abnehmbaren QWERTZ-Tastatur, verfügen. Zudem zeichnen sich die Tablets durch ihre Robustheit gegenüber widrigen Umgebungsbedingungen wie Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Stürze und elektromagnetische Störungen aus. Unterschiede innerhalb der Serie bestehen in der Größe und der internen Hardware.

Leistungsstarkes High-End-Tablet: DT340T der YR-Serie im Fokus

Das High-End-Modell DT340T der YR-Serie ist mit bis zu 14 Kernen und bis zu 64 GB RAM ausgestattet. Der Festplattenspeicher variiert zwischen 256 GB und 2 TB und basiert auf der NVMe-Technologie. Dank dieser Technologie bietet das Tablet schnellere Zugriffszeiten, höhere Datentransferraten, einen geringeren Energieverbrauch und eine erhöhte Schockresistenz. Mit diesen Leistungsmerkmalen eignet sich das DT340T besonders gut für anwendungsintensive Bereiche wie 3D-Grafik oder Forensik. Zudem lässt es sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen mit Windows 10/11 IoT Enterprise integrieren.

Robuste Tablets der YR-Serie für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen

Die Modelle der YR-Serie von DT Research zeichnen sich durch ihre Robustheit aus und sind ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen, Baustellen, im medizinischen Bereich und im Freien unter extremen Wetterbedingungen geeignet. Sie sind nach IP65 zertifiziert und können daher bei Kälte, Hitze, Frost sowie in feuchten und staubigen Umgebungen verwendet werden. Die Tablets sind sturzfest und erfüllen die elektromagnetische Verträglichkeit gemäß MIL-STD-810G und MIL-STD-461F. Zusätzlich sind sie mit einer antimikrobiellen Oberfläche ausgestattet, die im Gesundheitswesen von großer Bedeutung ist.

Die robusten Tablets der YR-Serie von DT Research finden in verschiedenen Branchen Anwendung, darunter die Fahrzeugproduktion, der Maschinenbau, das Militär und die Medizin. Sie eignen sich sowohl für den mobilen Einsatz zur Maschinensteuerung als auch für den direkten Einsatz in Docking-Stationen. Mit einem Gewicht von 1,3 bis 2,9 kg sind sie äußerst tragbar und bieten die Flexibilität eines Industrie-Laptops. Zusätzliche Halterungen ermöglichen eine stabile Montage an Wänden oder Fahrzeugen und erhöhen so die Einsatzmöglichkeiten.

Tastatur mit Docking-Station verwandelt Tablet in mobilen Laptop

Die YR-Serie von DT Research bietet für jedes Modell eine ansteckbare Tastatur mit integrierter Docking-Station, die eine einfache Umwandlung des Tablets in einen Laptop ermöglicht. Die Tastatur wird fest mit dem Tablet verbunden und kann auf das Display geklappt werden. Dadurch kann das Tablet flexibel und mobil eingesetzt werden und bietet die Funktionalität eines vollwertigen Laptops.

Vielseitige Industrie-Schnittstellen ermöglichen flexible Kommunikation mit externen Geräten

Die YR-Serie der robusten Tablets unterstützt eine Vielzahl wichtiger Industrie-Schnittstellen wie Ethernet (GB-LAN), USB-C und USB 3.0. Dadurch können Benutzer problemlos externe Geräte wie Drucker oder Scanner anschließen und Daten schnell und zuverlässig übertragen. Zusätzlich ermöglicht die Integration von Bluetooth 5.2 die drahtlose Verbindung von Peripheriegeräten wie Headsets oder Tastaturen. Mit der Unterstützung von Wi-Fi 6e und dem 802.11ax-Protokoll bietet die YR-Serie auch in stark frequentierten Netzwerken schnelles und stabiles WLAN.

Die Tablets der YR-Serie bieten eine hohe Konnektivität und Sicherheit durch ihre verschiedenen integrierten Technologien. Mit den großformatigen Slots können Chipkarten nahtlos eingesetzt werden, während der integrierte Smart Card/CAC-Leser eine sichere Anmeldung ermöglicht. Zusätzlich können optional UHF RFID-Tag-Reader integriert werden. Damit können Benutzer sich problemlos und sicher mit gängigen Zugangskarten, wie induktiven Mifare- oder Legic-Karten, am Tablet anmelden. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, ein optionales LTE/5G-Modul und ein GPS-Modul einzubauen, um beste Konnektivität zu gewährleisten.

Große Auswahl: Tablets der YR-Serie in vier verschiedenen Größen

Die robusten Tablets der YR-Serie von DT Research sind in vier verschiedenen Größen erhältlich, von 10,1 über 11,6 und 13,6 bis zum High-End-Tablet DT340T mit 14 Zoll. Die Touchscreens dieser Tablets bieten eine beeindruckende Helligkeit von bis zu 1.000 cd/m² (High-Brightness) und liefern eine Full-HD-Bildqualität mit hohen Kontrasten. Dadurch ist eine erstklassige Lesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet. Für die präzise Eingabe von Unterschriften oder handschriftlichen Notizen steht optional ein Digitizer-Stift zur Verfügung. Zusätzlich ist das Display gegen Feuchtigkeit und Regen sowie die Bedienung mit Handschuhen geschützt.

Die YR-Serie der robusten Tablets von DT Research überzeugt mit einer herausragenden Energieversorgung. Mit einem Akku von wahlweise 60 oder 90 Wh ermöglichen die Tablets Laufzeiten von bis zu acht bzw. 14 Stunden. Besonders beeindruckend ist der fest integrierte Puffer-Akku, der einen Akkuwechsel im laufenden Betrieb ermöglicht. Dadurch wird ein unterbrechungsfreies Arbeiten gewährleistet, was vor allem in Fertigungsumgebungen oder im medizinischen Bereich von lebenswichtiger Bedeutung sein kann.

Die YR-Serie der robusten Tablets von DT Research bietet zusätzliche Optionen wie einen 2D-Barcodescanner, ein präzises U-blox M8 GNSS-Modul und Kameras mit unterschiedlichen Auflösungen auf der Vorder- und Rückseite. Diese Kombination ermöglicht eine äußerst genaue Dokumentation von Schadstellen in Produktionsanlagen. Das GNSS-Modul sorgt für eine präzise Standortbestimmung, während der Barcodescanner die schnelle Erfassung von Informationen ermöglicht. Die Kameras mit Autofokus und LED-Licht ermöglichen hochwertige Bilder für eine detaillierte Analyse.

Robuste Tablets der YR-Serie jetzt bei Concept International erhältlich

Die robuste YR-Serie von Tablets ist ab sofort bei Concept International erhältlich. Mit einem Einstiegspreis von 2.340 Euro netto bietet sie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Vertriebspartner profitieren von Sonderkonditionen und Services wie der Roll-out-Unterstützung im Rahmen des Total Preparation Services. Optional kann eine verlängerte Garantie von bis zu fünf Jahren abgeschlossen werden, was im Vergleich zur üblichen Garantiedauer von zwei Jahren eine deutliche Mehrleistung darstellt. Zudem bietet Concept zusätzlichen Versicherungsschutz für Leasing und Kauf an.

Die YR-Serie der Rugged Tablets von DT Research zeichnet sich durch ihre robuste Konstruktion und leistungsstarken Intel-Prozessoren aus. Mit umfangreichem Zubehör und hoher Zukunftssicherheit bieten sie eine ideale Alternative zu fest verbauten Panel-PCs und Laptops. Dank ihrer Flexibilität, Mobilität und hohen Leistungsfähigkeit eignen sie sich perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen, Logistik, im Freien oder in der Medizin. Unternehmen, die zuverlässige und strapazierfähige Tablets benötigen, treffen mit der YR-Serie eine ausgezeichnete Wahl.