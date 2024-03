Neue Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs mit Intel i-Core Prozessoren der 13. Generation

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs von Acturion Datasys GmbH sind mit den neuesten Intel(R) i-Core(TM) Prozessoren der 13. Generation (Raptor Lake) ausgestattet. Die Modelle YR bieten wahlweise Intel(R) i-Core(TM) i5 oder i7 Prozessoren und bis zu 64GB DDR4 Arbeitsspeicher, was eine herausragende Leistung gewährleistet. Zudem stehen schnelle Solid State Drives (SSDs) im M.2 Format von 256GB bis zu 2TB für das Betriebssystem und Daten zur Verfügung.



Hervorragende Sonnenlichtlesbarkeit und optimale Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs bieten dank ihrer bewährten Outdoor-Bildschirme eine hervorragende Sonnenlichtlesbarkeit. Mit einer Bildschirmgröße von 10,1 Zoll bis zu 14 Zoll ermöglichen sie eine optimale Ablesbarkeit unter allen Lichtverhältnissen und einem weiten Ablesewinkel von bis zu 175°. Die Bedienung erfolgt über den integrierten 10-Finger Multi-Touch-Screen, der auch bei nassen Fingern und Handschuhen reibungslos funktioniert. Zusätzlich verfügen alle Modelle über einen eingebauten Digitizer, der eine präzise Steuerung ermöglicht. Für noch mehr Präzision ist optional auch ein Digitizer Bedienstift erhältlich.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten: USB, Mikrofon, Lautsprecher, LAN, SmartCard Reader

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs bieten eine breite Palette von Anschlüssen, darunter zwei bis vier USB-Schnittstellen, ein eingebautes Mikrofon, einen Lautsprecher, einen DC-Stromanschluss, einen Audio-Anschluss, einen Gigabit LAN-Anschluss mit RJ45-Buchse und einen Full-Size (CAC) SmartCard Reader. Mit Bluetooth 5.2 und WLAN 802.11 ax als drahtlose Schnittstellen ermöglichen die Tablets eine bequeme Verbindung zu anderen Geräten und bieten somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Individuelle Einstellungen und Steuerung über das DT Control Center

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs bieten mit dem DT Control Center eine individuelle Voreinstellung der Modelle. Über das Control Center können Luft- und 4G/LTE WWAN-Schnittstellen bequem ein- oder ausgeschaltet werden. Zudem ermöglicht das Control Center die Programmierung der Funktionstasten an der Frontblende des Tablets. Dank der zwei eingebauten Tasten lässt sich die Helligkeit des Bildschirms ganz einfach regulieren, was eine komfortable Bedienung gewährleistet.

Robuste Durios DTR3xxYR Tablets für den Outdoor-Einsatz geeignet

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs sind durch ihre Schutzklasse IP65 perfekt für den Einsatz im Freien geeignet. Sie können Stürze aus einer Höhe von 1,2 Metern standhalten und bei extremen Temperaturen von -10°C (mit Heatpad sogar -30°C) bis zu +60°C funktionieren. Darüber hinaus erfüllen sie die amerikanischen Militärnormen MIL-STD810H und MIL-STD461G, was ihre Robustheit und Zuverlässigkeit zusätzlich unterstreicht.

Kompatibilität mit Vorgängermodellen – keine zusätzliche Investition nötig

Die Durios DTR3xxYR Modelle sind kompatibel mit dem Zubehör der Vorgängermodelle, sodass keine zusätzlichen Kosten für Dockingstations, Stromversorgungen oder Bedienstifte entstehen. Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, Upgrades wie 4G/LTE WWAN Modems, GPS, 1D/2D Barcode Reader und Front- und Back Kameras hinzuzufügen, um die Funktionalität weiter zu erweitern.

Der Durios DTR340T – Größter Tablet PC der Durios DTR3xx Baureihe

Der Durios DTR340T ist das Flaggschiff der Durios DTR3xx Baureihe und besticht mit seinem großartigen 14-Zoll-Bildschirm, der eine hervorragende Darstellung und höchsten Bedienkomfort bietet. Dank der optionalen Nvidia RTX A1000 Grafik mit 4 GB GDDR6 Videospeicher können anspruchsvolle Grafikanwendungen problemlos ausgeführt werden. Darüber hinaus verfügt der DTR340T über GPS, 4G/LTE-Konnektivität und eine hochwertige Rückkamera, was ihn zu einem vielseitigen Tablet PC für den Einsatz unterwegs macht.

Vielseitige Nutzung im Freien: Vorteile der Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs bieten eine optimale Leistung im Freien. Dank der leistungsstarken Intel i-Core Prozessoren der 13. Generation und dem großzügigen DDR4 Arbeitsspeicher von 8GB bis zu 64GB können Sie reibungslos arbeiten und anspruchsvolle Aufgaben bewältigen. Die brillanten Outdoor-Bildschirme bieten eine hervorragende Sonnenlichtlesbarkeit und ermöglichen eine optimale Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Mit zahlreichen Schnittstellen und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung ist dieses Tablet äußerst vielseitig einsetzbar.

Die Durios DTR3xxYR Outdoor Tablet PCs bieten eine hohe Kompatibilität zum Zubehör der Vorgängermodelle, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Zudem bieten sie zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Der Durios DTR340T ist die ideale Wahl für Anwender, die einen großen Bildschirm und erweiterte Funktionen benötigen. Insgesamt zeichnen sich die Durios DTR3xxYR Modelle durch ihre Zuverlässigkeit und Robustheit aus, sodass sie in anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen bestens funktionieren.