Effizient und grün: Duvenbeck prüft vollelektrische Terminalzugmaschine

Duvenbeck demonstriert seinen Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz durch den erfolgreichen Praxistest einer vollelektrisch angetriebenen Terminalzugmaschine. Die vielversprechenden Ergebnisse könnten den Weg zu einer emissionsfreien Flotte ebnen, was eine Reduzierung der Umweltauswirkungen und potenzielle betriebliche Effizienzgewinne bedeuten würde. Dieser Fortschritt unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, innovative Lösungen für eine nachhaltige Zukunft der Logistikbranche einzusetzen.



Effizient und umweltfreundlich: Elektrische Terminalzugmaschine erfolgreich im Test

Der Wandel zu umweltfreundlichen Lösungen in der Transport- und Logistikbranche wird durch Duvenbeck vorangetrieben. Im Juli wurde erfolgreich eine vollelektrische Terminalzugmaschine am Standort Rastatt getestet. Diese wegweisende Technologie ermöglicht die reibungslose Bewegung von Trailern auf dem Werksgelände eines Fahrzeugherstellers und unterstreicht den Beitrag von Elektromobilität zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Logistik.

Logistik im Wandel: Elektromotor punktet mit nahtloser Integration

Die vollelektrische Terminalzugmaschine hat im Praxistest überzeugt. Volker Mürb, Niederlassungsleiter bei Duvenbeck in Rastatt, betonte, dass die Terberg-Maschine den alltäglichen Anforderungen spielend gerecht wurde. Die Leistung des Elektromotors steht der traditionellen Dieselmotorleistung in keiner Weise nach. Erstaunlicherweise war es der Maschine möglich, eine komplette Tagesschicht mit lediglich einer einzigen Batterieladung zu absolvieren.

Umweltfreundliche Logistik: Traileryard setzt auf Elektrifizierungskraft

Duvenbeck übernimmt eine Schlüsselrolle bei der Verwaltung des Traileryards eines namhaften Fahrzeugherstellers. Der Traileryard stellt eine ausgedehnte Fläche dar, auf der beladene Lkw-Anhänger und Wechselbrücken für den Transport zum Werk bereitgestellt werden. In diesem Prozess werden Umsetzfahrzeuge eingesetzt, von denen Duvenbeck bereits zehn elektrisch betriebene Modelle im Einsatz hat. Täglich erfolgen hier zahlreiche Umsetzbewegungen. Die erfolgreiche Erprobung der emissionsfreien E-Variante ist eine unmittelbare Reaktion auf die wachsenden Nachhaltigkeitsanforderungen der Automobilindustrie.

Blick in die Zukunft: Logistik setzt auf Nachhaltigkeit

Gemeinsam mit seinen Kunden erwägt Duvenbeck, den erfolgreichen Test auf eine einjährige Langzeitphase auszuweiten. Bisherige dieselbetriebene Zugmaschinen waren für das Trailer-Versetzen im Einsatz. Die getestete E-Variante, Terberg YT203-EV, besitzt 150 kWh Batteriekapazität und ist etwas kostspieliger als die Dieseloption. Trotz höherer Anfangsinvestitionen in die Ladeinfrastruktur könnten die ökologischen Vorteile eine Umstellung auf elektrische Terminalzugmaschinen rechtfertigen.

Der erfolgreiche Praxistest der vollelektrischen Terminalzugmaschine von Duvenbeck stellt einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und effizienteren Logistikbranche dar. Die herausragende Leistung des Elektromotors und die Fähigkeit, eine komplette Schicht mit nur einer Batterieladung zu bewältigen, untermauern das vielversprechende Potenzial dieser Technologie. Trotz der höheren anfänglichen Investitionskosten und der erforderlichen Ladeinfrastruktur könnten die langfristigen ökologischen Vorteile und die Emissionsreduktion den Weg für eine breitere Implementierung solcher elektrisch angetriebener Fahrzeuge ebnen. Duvenbeck zeigt eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit und Innovation in der Logistik in perfekter Symbiose existieren können.