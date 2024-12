Verbesserte Logistikprozesse: Flexiblere und schnellere Batterielieferungen

Das neu eröffnete Battery-Storage-Center von E3/DC in Wetter an der Ruhr hat eine herausragende Bedeutung für die Optimierung der Logistikprozesse. Dank der verbesserten Lagerkapazitäten und der digitalisierten Abläufe können Batterien nun noch flexibler und schneller an Fachpartner und Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden geliefert werden. Gleichzeitig wurde die Lagerzeit der Batteriemodule minimiert und die Verfügbarkeit maximiert, was zu einer effizienteren Lieferkette führt.



Innovatives Lagergebäude für effiziente Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien

Das neue Lagergebäude von E3/DC in Wetter an der Ruhr ist speziell für die sichere und effiziente Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien konzipiert worden. Durch den Einsatz einer innovativen schienengeführten Verschieberegalanlage können etwa 30.000 Batteriemodule auf einer Fläche von 12,25 Metern Höhe optimal verstaut werden. Dank der individuellen Steuerung der Gänge ist eine hohe Flexibilität in der Lagerhaltung gewährleistet, während eine softwaregestützte Lagerlogistik für eine genaue Nachverfolgbarkeit und schnelle Kommissionierung der Produkte sorgt.

Effiziente Lieferkette: Neues Batterielager in Wetter optimiert Prozesse

Das neue Batterielager in Wetter ist ein bedeutender Schritt zur Effizienzsteigerung der Lieferleistung von E3/DC. Es verdeutlicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen „Made in Germany“. Durch gezielte Investitionen in den deutschen Wirtschaftsstandort werden kürzere Wege und schnellere Prozesse für Kunden realisiert. Die Implementierung intelligenter Prozesse und moderner Technik trägt zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. Das Lager und die damit verbundene Logistik ermöglichen eine effiziente und flexible Lieferkette für E3/DC Hauskraftwerke.

Optimale Bedingungen für Produktion, Lagerung und Vertrieb in Wetter an der Ruhr

Der Standort Wetter an der Ruhr ist ideal gelegen, um Produktion, Lagerung und Vertrieb miteinander zu verbinden. Mit dem geplanten Auslieferungslager, das voraussichtlich Mitte 2025 fertiggestellt wird, wird die wirtschaftliche Stärke der Region weiter gestärkt.

Effiziente Lieferung von Batterien durch modernes Auslieferungslager

Das neue Auslieferungslager von E3/DC in Wetter an der Ruhr bietet zahlreiche Vorteile, da es optimierte Logistikprozesse ermöglicht und somit Batterien flexibler und schneller geliefert werden können. Zudem gewährleistet die hochmoderne Lagertechnik eine maximale Kapazität und Effizienz. Durch das klare Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“ setzt E3/DC ein positives Zeichen. Mit dem Standort Wetter an der Ruhr als logistischem Knotenpunkt wird die gesamte Lieferkette gestärkt.