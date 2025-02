EcoCcompact L und XL: Kosteneffiziente Reinigungslösungen für die Industrie

Die Firma Ecoclean hat ihr Produktportfolio um die Modelle L und XL der EcoCcompact erweitert, um den steigenden Anforderungen der allgemeinen Industrie gerecht zu werden. Diese kosteneffizienten Reinigungsanlagen bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Reinigungskapazität und -leistung individuell anzupassen. Mit sorgfältig durchdachten Ausstattungsdetails, effektiver Waschmechanik und hoher Energieeffizienz können die Reinigungsstückkosten auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Darüber hinaus ermöglicht die einfache Umstellung der Anlagen von Kohlenwasserstoff auf modifizierten Alkohol eine flexible Nutzung.



EcoCcompact: Kostengünstige und flexible Reinigung für die Industrie

Die EcoCcompact-Reinigungsanlagen der Modellvarianten L und XL wurden speziell entwickelt, um den hohen Sauberkeitsanforderungen der allgemeinen Industrie gerecht zu werden. Dabei ermöglichen sie Unternehmen eine kostengünstige und flexible Reinigung, ohne dass dabei Umbauarbeiten im laufenden Betrieb erforderlich sind. Diese Anlagen bieten zudem die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln wie Kohlenwasserstoffen und modifizierten Alkoholen zu wechseln, was die Vielseitigkeit und Effizienz der Reinigung weiter erhöht.

Die neuen Modelle der EcoCcompact-Reinigungsanlagen sind mit Arbeitskammern ausgestattet, die Durchmesser von 650 mm (L) bzw. 750 mm (XL) aufweisen. Dies ermöglicht die Reinigung von Chargengrößen von bis zu 650 x 470 x 300 mm bzw. 650 x 470 x 400 mm. Mit einer maximalen Belastung von 150 kg können große Teile problemlos gereinigt werden. Die leistungsstarken Flutpumpen ermöglichen ein schnelles Befüllen und Entleeren der Arbeitskammer und sorgen für einen effektiven mechanischen Reinigungseffekt.

EcoCcompact L- und XL-Varianten: Hohe Kapazität und Performance

Die EcoCcompact-Modelle L und XL zeichnen sich durch eine hohe Kapazität und Performance aus. Mit einer beeindruckenden Destillatleistung von bis zu 180 l/h und einem kontinuierlichen Ölaustrag ermöglichen sie verlängerte Standzeiten der Reinigungsbäder und reduzieren somit die Betriebskosten. Durch die senkrechte Integration der Flutbehälter wird die Bildung von Schmutznestern verhindert und die Sumpfbildung verringert. Dadurch wird die Reinigungsleistung optimiert und eine höhere Effizienz erreicht.

Energieeffiziente Reinigung mit EcoCcompact-Anlagen: Geringer Verbrauch, optimierte Technik

Die EcoCcompact-Produktfamilie überzeugt durch ihre umweltfreundliche und energieeffiziente Anlagentechnik. Dank der Nutzung von zurückgewonnener Wärme aus der Destillation werden die Flutbehälter und der optionale dritte Tank beheizt. Zudem ermöglichen die L- und XL-Varianten der EcoCcompact die Reinigung von Bauteilen aus verschiedenen Werkstoffen in einer einzigen Anlage. Dies ist besonders vorteilhaft in Regionen, in denen der Wasserverbrauch und die Abwasserentsorgung strengen Reglementierungen unterliegen.

Kosten- und ressourceneffiziente Reinigungslösungen für die Industrie

Die neuen Modelle L und XL der EcoCcompact-Reinigungsanlagen erfüllen die Anforderungen der allgemeinen Industrie und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Reinigungsprozesse. Mit ihrer hohen Kapazität und Leistungsfähigkeit ermöglichen sie eine flexible Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse und tragen zur Senkung der Betriebskosten bei. Die Anlagen sind zudem äußerst flexibel in Bezug auf die Materialverträglichkeit und erlauben den Einsatz in Regionen mit strengen Vorschriften bezüglich Wasser- und Abwasserverbrauch.