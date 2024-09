ECOOLTEC präsentiert innovative Flachverdampfer und Fernbedienung auf der IAA TRANSPORTATION 2024

Die diesjährige IAA TRANSPORTATION 2024 bietet ECOOLTEC die perfekte Plattform, um seine neuesten Innovationen im Bereich der nachhaltigen Transportkältemaschinen vorzustellen. Durch die Einführung der neuen Flachverdampfer und der innovativen Fernbedienung hat das Unternehmen die Möglichkeit geschaffen, die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Kühlung zu optimieren. Gleichzeitig wurden das Transportkältesystem weiter verbessert, um den steigenden Anforderungen an Flexibilität und Energieeffizienz gerecht zu werden. Mit diesen Innovationen setzt ECOOLTEC neue Maßstäbe in der Transportkältetechnologie und bietet seinen Kunden somit nachhaltige und zukunftssichere Lösungen für den Transport von Gütern.



Neue Flachverdampfer von ECOOLTEC ermöglichen flexible Auslegung von Multitemp-Fahrzeugen

Die neuen Flachverdampfer E1312 und E1221 von ECOOLTEC ermöglichen eine flexible Auslegung von Multitemp-Fahrzeugen. Der E1312 ist ideal für Aufbauten, die durch eine Längstrennwand im Verhältnis eins zu zwei geteilt sind, da er ein Drittel der Laderaumbreite misst. Dadurch können Frisch- und Tiefkühlwaren gleichzeitig transportiert werden. Dank seiner zwei Ausblasrichtungen kann der E1312 auch in der Fahrzeugmitte installiert werden. Der E1221 hingegen eignet sich für eine Längsteilung im Verhältnis eins zu eins oder den Einsatz von Quertrennwänden. Beide Verdampfer bieten eine optimierte Konstruktion, die eine höhere Leistung und Energieeffizienz ermöglicht.

Neues Gehäuse optimiert Luftfluss und senkt Energiebedarf

Die Transportkälteanlage TM182 von ECOOLTEC hat mit ihrem neuen Gehäuse eine wesentliche Verbesserung erfahren. Durch eine optimierte Luftführung und eine vorteilhafte Geometrie kann die Anlage nun 20 Prozent mehr Luft für eine verbesserte Wärmeabfuhr aufnehmen. Dadurch steigt die Energieeffizienz und der Energieverbrauch wird im Vergleich zu herkömmlichen Systemen reduziert. Zusätzlich konnte das Gewicht des Gehäuses um 25 Kilogramm verringert werden, was zu einer Gesamtgewichtsreduktion der Anlage auf unter 200 Kilogramm führt.

Neue Fernbedienung ermöglicht komfortable Bedienung von Transportkälteanlagen

Die Fernbedienung von ECOOLTEC wurde speziell für den temperaturgeführten Transport entwickelt und erfüllt alle Anforderungen dieser anspruchsvollen Branche. Mit ihrem hochauflösenden grafischen Display ermöglicht sie eine einfache und intuitive Bedienung aller Funktionen der Transportkälteanlagen. Die Montagemöglichkeiten sind vielfältig und ermöglichen eine optimale Positionierung sowohl in der Fahrerkabine als auch außen am Koffer oder im Heckbereich des Aufbaus. Egal in welchem Temperaturbereich gearbeitet wird, die Fernbedienung ist darauf ausgelegt, eine schnelle und komfortable Bedienung zu gewährleisten.

ECOOLTEC: Nachhaltige Transportkälte mit natürlichen Kältemitteln und elektrischem Antrieb

ECOOLTEC präsentiert mit seinen neuesten Innovationen einen überzeugenden Beweis dafür, dass umweltverträgliche Transportkälte bereits heute realisierbar ist. Das Unternehmen setzt auf natürliche Kältemittel und einen rein elektrischen Antrieb, um eine nachhaltige Lösung für leichte bis schwere Nutzfahrzeuge anzubieten. Angesichts der geltenden EU-F-Gas-Verordnung und den damit verbundenen Verboten und Verknappungen fluorierter Kältemittel ist der Wechsel zu nachhaltigen Alternativen unausweichlich. ECOOLTEC hat diesen Wandel bereits vollzogen und ermöglicht seinen Kunden dadurch bedeutende CO2-Einsparungen und eine sichere Verfügbarkeit der Kältemittel.

Die neuen Flachverdampfer, das optimierte Gehäuse und die innovative Fernbedienung von ECOOLTEC bieten eine Vielzahl von Vorteilen für den Transportkühlungsbereich. Durch ihre optimierte Konstruktion ermöglichen die Flachverdampfer eine flexible Auslegung von Mehrkammerfahrzeugen und somit eine effiziente Nutzung des Laderaums. Das neue Gehäuse optimiert den Luftfluss und reduziert den Energiebedarf, was zu einer höheren Energieeffizienz führt. Die innovative Fernbedienung ermöglicht eine einfache und komfortable Bedienung der Transportkälteanlagen. Insgesamt zeigen diese Innovationen, dass nachhaltige Lösungen bereits heute umsetzbar sind und setzen neue Maßstäbe in der Transportkältetechnologie.