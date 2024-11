Effizienzsteigerung durch Automatisierung: Change-Management als Erfolgsfaktor

Die Automatisierung in der Lagerlogistik gewinnt immer mehr an Bedeutung. Unternehmen wie WITRON unterstützen ihre Kunden bei der Schaffung hochautomatisierter Produktionsbetriebe. Dabei steht nicht nur die Bereitstellung von Software und Maschinen im Fokus, sondern auch ein effektives Change-Management, das den Kunden während des gesamten Projektverlaufs begleitet. Von der Analyse der Arbeitsprozesse bis zur Schulung der Mitarbeiter werden Transparenz und Effizienzgewinne entlang der gesamten Supply Chain erreicht.



Anpassung von Prozessen und Aufgaben: Herausforderungen der Automatisierung

Die Implementierung von Automatisierungssystemen erfordert umfassende Anpassungen der betrieblichen Prozesse. Es müssen neue Wege der Zusammenarbeit mit Lieferanten gefunden werden und der Umgang mit Transportvolumina muss neu gestaltet werden. Gleichzeitig müssen die Mitarbeiter neue Aufgabenbereiche übernehmen und sich weiterqualifizieren, um den Anforderungen gerecht zu werden. Eine effektive Kommunikation mit den Lieferanten ist entscheidend, um gemeinsame Vorteile zu erzielen. WITRON unterstützt seine Kunden dabei, diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen und eine reibungslose Umstellung der Arbeitsprozesse zu erreichen.

Erfolgreiche Automatisierung im Lebensmitteleinzelhandel dank WITRON und FPM

Durch den Einsatz der Flow Picking Machinery (FPM) wurde der Frische-Bereich eines französischen Lebensmitteleinzelhändlers erfolgreich automatisiert. Das System erstellt filialgerechte Paletten „just-in-time“ für die Kunden und erreicht eine automatische Depalettierquote von über 80 Prozent. In Zusammenarbeit mit den Lieferanten wurden neue Verpackungs-Standards entwickelt und der Anteil der Uniform-Case-Paletten erhöht, um die Effizienz weiter zu steigern. Der intensive Austausch und die Kommunikation mit den Lieferanten spielten eine entscheidende Rolle für den Erfolg dieses Projekts.

Erfolgreiches Change-Management in Schweizer Omnichannel-Logistikzentrum der MVB

Die Migros Verteilbetrieb AG (MVB) in Neuendorf hat ihr Logistiksystem im Omnichannel-Logistikzentrum in der Schweiz erfolgreich automatisiert und dabei das Change-Management als entscheidenden Erfolgsfaktor genutzt. Die Mitarbeiter wurden aktiv in den Veränderungsprozess eingebunden und Ängste konnten durch regelmäßige Informationen über den Fortschritt der Baustelle und zukünftige Aufgaben abgebaut werden. Transparenz und Erleichterung der Umstellung wurden durch eine Mitarbeiter-App und große Screens an den Eingängen erreicht.

WITRON ermöglicht Erfahrungsaustausch bei Logistikprojekten für Kunden

WITRON bietet seinen Kunden die Möglichkeit, an Referenzbesuchen und Workshops teilzunehmen, um sich intensiv mit den Verantwortlichen bereits realisierter Logistikzentren auszutauschen. Durch diesen Austausch können Kunden von den Erfahrungen und Best Practices anderer Unternehmen profitieren, sowohl innerhalb ihres Landes als auch über Landesgrenzen hinweg. WITRON begleitet seine Kunden während des gesamten Projektverlaufs und verdeutlicht ihnen die Effizienzgewinne, die durch die Umstellung auf automatisierte Logistikprozesse erzielt werden können. Eine erfolgreiche Umstellung erfordert jedoch die Bereitschaft des Kunden zur Veränderung, da ohne diese Bereitschaft das Projekt nicht erfolgreich sein kann.

CEO Karl Högen: Schulungen und Commitment für erfolgreichen Logistikwandel

Karl Högen, CEO von WITRON, betont die Wichtigkeit von Schulungen und einem starken Engagement für die neuen Anlagen. Er erkennt, dass der Wandel in der Logistik nicht nur technische Anpassungen erfordert, sondern auch die Schulung der Mitarbeiter und die Optimierung der Prozesse. Durch den engen Dialog mit den Kunden können Schwachstellen im Change-Management erkannt und behoben werden. Die Menschen spielen eine entscheidende Rolle in den Logistikprozessen und sollten von Anfang an in den Veränderungsprozess einbezogen werden.

Effizienzsteigerung und Arbeitsentlastung: Die Vorteile der Logistikautomatisierung

Die Automatisierung der Logistikprozesse ermöglicht eine signifikante Effizienzsteigerung und eine Reduzierung der Arbeitsbelastung. Durch die Automatisierung können Mitarbeiter sich von manuellen Kommissionierprozessen befreien und ihre Zeit auf Service-, Steuerungs- und Controlling-Aufgaben konzentrieren. WITRON ist bestrebt, die Bedienoberflächen seiner Systeme kontinuierlich zu verbessern und die Komplexität zu reduzieren, um die Akzeptanz und den Erfolg der Automatisierung zu maximieren.

Effizienzsteigerung und optimierte Arbeitsprozesse durch Lagerlogistik-Automatisierung

Die Automatisierung der Lagerlogistik ermöglicht Unternehmen zahlreiche Vorteile. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie WITRON können Arbeitsprozesse optimiert und die Effizienz gesteigert werden. Das Change-Management spielt dabei eine entscheidende Rolle, um die Mitarbeiter auf die neuen Aufgaben vorzubereiten und den Erfolg des Projekts sicherzustellen. Transparenz, Kommunikation und ein intensiver Austausch mit Referenzkunden sind dabei erfolgsentscheidend. Die Automatisierung der Logistikprozesse stellt einen bedeutenden Schritt für Unternehmen dar und schafft zukunftsorientierte Arbeitsplätze.