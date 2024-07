BWI präsentiert neue Technologien zur Steigerung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr

Die BWI hat während der innoXperience und der AFCEA Fachausstellung gezeigt, wie sie die Einsatz- und Führungsfähigkeit der Bundeswehr durch den Einsatz von IT-Technologien unterstützt. Durch ihre Transformation konnte die BWI den gestiegenen Bedarf an IT-Lösungen und -Dienstleistungen der Bundeswehr im Kontext der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen. Auf den Veranstaltungen wurden die vielfältigen Aufgabenfelder der BWI präsentiert.



BWI präsentiert neue Technologien zur Verbesserung der Einsatzfähigkeit der Bundeswehr

Die BWI präsentierte den Vertretern der Bundeswehr im Rahmen der innoXperience verschiedene technologische Anwendungen, die das Potenzial haben, die Einsatz- und Führungsfähigkeit zu verbessern. Ein konkretes Beispiel ist das Projekt Kalmar, bei dem durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die Unterwasseraufklärung erheblich verbessert werden kann. Solche Projekte verdeutlichen das enorme Potenzial der Digitalisierung für den Erfolg militärischer Operationen.

BWI präsentiert Anwendungsbeispiele: 5G Campusnetz für militärische Vernetzung

Auf der AFCEA Fachausstellung stellt die BWI verschiedene Anwendungsbeispiele vor, die den Einsatz von 5G-Technologie in der Bundeswehr demonstrieren. Das 5G Campusnetz ermöglicht die autonome und unabhängige Vernetzung von Wirkverbänden in militärischen Einsätzen, ohne auf das öffentliche Mobilfunknetz angewiesen zu sein. Zusätzlich präsentiert die BWI die virtuelle Fernunterstützung, die es ermöglicht, Spezialkenntnisse schnell verfügbar zu machen, indem ein Fachmediziner per VR-Brille Sanitäter in einer Mixed-Reality-Umgebung anleitet.

Die BWI überzeugt mit IT-Leistungen und Verständnis für Bundeswehrbedarf

Die BWI hat auf der innoXperience und der AFCEA Fachausstellung eindrucksvoll demonstriert, dass sie die Anforderungen der Bundeswehr erkennt und sich aktiv den neuen Aufgaben stellt. Mit ihren IT-Lösungen, die direkt im Einsatz genutzt werden können, trägt sie maßgeblich zur Einsatz- und Führungsfähigkeit der Bundeswehr bei. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, um militärische Operationen effizienter und erfolgreicher zu gestalten.