KI im Einzelhandel: ZukunftDenken mit fashionconsult

Am 11. Juni 2024 startet fashionconsult unter dem Motto „ZukunftDenken“ eine Veranstaltungsreihe, die sich mit dem Thema „Künstliche Intelligenz (KI) im Einzelhandel“ beschäftigt. Die Veranstaltung wird von Professor Oliver Janz von der DHBW in Heilbronn moderiert und versammelt namhafte Experten wie Dr. Andre Claassen von Deloitte, Lars Rülander von L&T und Marilyn Repp von der HDE Retail Garage. Auch Simon Engelhorn und weitere Persönlichkeiten werden vor Ort sein.



Historisches Einsteinhaus: Inspirierender Veranstaltungsort für Zukunftsdenken im Einzelhandel

Das historische Einsteinhaus in Caputh bei Potsdam, einstige Wohnstätte von Albert Einstein und seiner Familie von 1929 bis 1932, dient als inspirierender Veranstaltungsort. In diesem außergewöhnlichen Holzhaus können bis zu 10 exklusive Teilnehmer an dem Meeting teilnehmen und von der einzigartigen Atmosphäre profitieren. Neben den inspirierenden Räumlichkeiten werden die Teilnehmer auch von innovativen Ideen und Denkanstößen für eine nachhaltige Zukunft profitieren.

Die Veranstaltung „ZukunftDenken“ von fashionconsult bietet ein hybrides Format, das den Teilnehmern die Wahl zwischen einer persönlichen Teilnahme vor Ort oder einer virtuellen Teilnahme ermöglicht. Interessierte können sich kostenlos für die virtuelle Teilnahme anmelden und am Dienstag, den 11. Juni 2024, ab 10:00 Uhr an dieser spannenden Veranstaltung teilnehmen.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz im Einzelhandel ermöglicht eine effiziente Datenanalyse großer Datenmengen, um Trends und Kundenbedürfnisse besser zu erkennen. Dadurch können Händler ihr Angebot gezielter auf die Wünsche der Kunden ausrichten.

Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ist eine effiziente Datenanalyse möglich, wodurch große Datenmengen im Einzelhandel schnell und präzise analysiert werden können. Dies ermöglicht eine verbesserte Erkennung von Trends und Kundenbedürfnissen Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz ermöglicht Händlern, personalisierte Empfehlungen und Angebote zu erstellen, die genau auf die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dies führt zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und einem gesteigerten Umsatz Künstliche Intelligenz im Einzelhandel ermöglicht eine effiziente Automatisierung von Prozessen wie Bestandsverwaltung und Lieferkette, wodurch Ressourcen optimal genutzt und Kosten gesenkt werden können Durch den Einsatz von KI-Technologien im Einzelhandel wird die Sicherheit verbessert. Verdächtige Verhaltensmuster werden erkannt und Sicherheitslücken schneller geschlossen, um Betrug und Diebstahl zu reduzieren. Überwachungsvideos werden analysiert, um Maßnahmen zu ergreifen Einzelhändler können ihren Kunden dank Künstlicher Intelligenz einen rund um die Uhr verfügbaren Kundenservice bieten. Durch den Einsatz von Chatbots und virtuellen Assistenten werden Kundenanfragen schnell und effizient beantwortet

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Einzelhandel ermöglicht eine effiziente Analyse großer Datenmengen, um Trends und Kundenbedürfnisse besser zu erkennen. Die Veranstaltungsreihe #ZukunftDenken bietet eine einzigartige Möglichkeit, sich über die Möglichkeiten und Herausforderungen von KI im Einzelhandel zu informieren und von Experten zu lernen. Melden Sie sich jetzt kostenlos für die virtuelle Teilnahme an und seien Sie dabei, wenn die Zukunft des Einzelhandels gedacht wird.