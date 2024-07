Revolutionäre Automatisierung: fahrerlose Transportfahrzeuge optimieren Intralogistikprozesse

Die deutsche Großbrauerei hat in Zusammenarbeit mit ek robotics eine innovative Intralogistiklösung eingeführt. Sechs fahrerlose Transportfahrzeuge der Serie VARIO MOVE übernehmen die Automatisierung der Intralogistikprozesse, insbesondere der Leergutsortierung. Durch spezielle Lastaufnahmemittel ermöglichen die Transportroboter einen effizienten und präzisen Transport zwischen verschiedenen Stationen. Diese Lösung ist das Ergebnis der langjährigen Innovationsbereitschaft des 200-jährigen Unternehmens.



Das fahrerlose Transportsystem von ek robotics übernimmt die Intralogistikprozesse in der Leergutsortierung der deutschen Großbrauerei. Dieser bahnbrechende Automatisierungsprozess ersetzt den bisher manuell durchgeführten Staplertransport von unsortiertem und sortiertem Leergut. Die Lösung besteht aus sechs leistungsstarken Transportrobotern der modularen Baureihe VARIO MOVE, die eine effiziente und zuverlässige Durchführung der Transporte gewährleisten.

Die fahrerlosen Transportroboter der modularen Serie VARIO MOVE sind mit einer einzigartigen Kombination aus zwei Lastaufnahmemitteln ausgestattet. Sie gewährleisten einen reibungslosen und effizienten 24-Stunden-Betrieb, indem sie den Transport von Leergut zwischen verschiedenen Fördertechniken, Roboterzellen und Übergabestationen übernehmen. Zusätzlich bedienen sie zwei Blocklager und bringen dort bereitgestelltes Neuglas zu den Übergabestationen der Fördertechniken. Durch die Geräteklammer und das höhenverstellbare Gabelpaar ermöglichen die Fahrzeuge eine separate Verteilung von Leergut und Paletten, was die Prozesse weiter optimiert.

