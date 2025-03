Effiziente Temperaturregelung mit dem EtecPro Universalregler von Elec-Con

Der EtecPro Universalregler von Elec-Con ermöglicht eine effiziente und zuverlässige Kühlung von Peltier-Elementen bis zu einer Leistung von 240 W. Dank ihrer geräuschlosen Funktion und dem Fehlen bewegter Teile sind diese Elemente ideal für den Einsatz in verschiedenen Einbaulagen. Zudem sind sie leicht und kommen ohne brennbare Gase und Flüssigkeiten aus, was ihren Einsatz in Fahr- und Flugzeugen ermöglicht. Der EtecPro arbeitet wie eine thermisch geregelte Stromquelle und kann sowohl an 110-V- als auch 230-V-Netze angeschlossen werden.



Effiziente Temperaturregelung für Mini-Kühlschränke und Gewebe

Der EtecPro Universalregler von Elec-Con gewährleistet eine präzise Temperaturkontrolle auf einem festgelegten Niveau, unabhängig von den Umgebungstemperaturen. Dadurch können Getränke in Mini-Kühlschränken immer optimal gekühlt bleiben und Gewebe sowie Organe können effektiv konserviert werden.

Der EtecPro Universalregler nutzt einen Temperatursensor, um das gewünschte Temperaturniveau präzise zu regeln. Dadurch können Peltier-Elemente als Ersatz für Absorber in Minibars oder mobilen Büros verwendet werden. Sogar mit einfachen einstufigen Elementen lässt sich eine beeindruckende Temperaturdifferenz von bis zu 70 K zwischen der warmen und kalten Seite erreichen.

Effizient und platzsparend: Peltier-Elemente überlegen in kleinräumigen Anwendungen

Peltier-Elemente bieten trotz ihres eher begrenzten Wirkungsgrads in kleineren Anwendungen oft eine überlegene Lösung im Vergleich zu Kompressor- oder Absorber-Methoden. Zusätzlich entfällt bei der Verwendung von Peltier-Elementen der Aufwand zur Leckerkennung im Kühlkreislauf.

Der EtecPro Universalregler von Elec-Con bietet die Möglichkeit, optionale Kommunikationsschnittstellen zu integrieren. Dadurch kann das Regelverhalten des Reglers an die spezifische Anwendung angepasst werden. Zusätzlich bietet Elec-Con kundenspezifisch gefertigte Anschlusskabel an, um eine einfache Integration in komplexe Umgebungen zu ermöglichen. Mit ihrem pre-compliance EMV-Labor unterstützt Elec-Con Kunden bei der Systemintegration und gewährleistet die Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV).

Sicherer Betrieb dank Kühlmittelfreiheit: Peltier-Elemente statt Ammoniak-Kühlelemente

Im Vergleich zu herkömmlichen Kühlelementen, die Ammoniak verwenden, bieten Peltier-Elemente eine sichere Alternative. Ammoniak kann gefährlich sein, wenn es aus einem Kühlschrank austritt und zu Vergiftungen oder Erstickungsgefahr führen kann. Peltier-Elemente hingegen arbeiten ohne Kühlmittel und sorgen für eine zuverlässige und geräuschlose Kühlung.

Effiziente Kühl- und Heizlösung für Peltier-Elemente – Der EtecPro Universalregler

Der EtecPro Universalregler von Elec-Con ermöglicht eine effiziente und präzise Steuerung von Peltier-Elementen zur Kühlung oder zum Heizen. Die Vorteile der Peltier-Elemente, wie geräuschloser Betrieb und zuverlässige Funktion in jeder Einbaulage, machen sie zu einer attraktiven Alternative zu herkömmlichen Kühlmethoden. Elec-Con bietet zusätzlich individuelle Anpassungen und unterstützt Kunden bei der Integration in komplexe Systeme.