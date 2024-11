Elec-Con bietet innovative Lösungen für unterschiedliche Bord-Spannungsebenen bei Sonder-KFZ

Elec-Con bietet eine innovative Lösung für die Herausforderung der unterschiedlichen Bord-Spannungsebenen bei der Entwicklung von Systemen für Sonder-KFZ. Mit einem breiten Sortiment an Hoch- und Tiefsetzstellern ermöglicht Elec-Con die Entwicklung eines Geräts für die 24-Volt-Ebene, das mit allen gängigen Bordspannungen zwischen 6 und 42 V DC kompatibel ist. Durch den Einsatz von Buck-Boost-Wandlern mit einem breiten Eingangsspannungsbereich von 6,5…48 V DC können stabilisierte Spannungen von 12, 24 oder 28 V mit geringer Restwelligkeit bereitgestellt werden. Die kompakte Form und die gleichen Befestigungsbohrungen ermöglichen einen einfachen Austausch, selbst bei bereits entwickelten Lösungen.



Elec-Con bietet innovative Lösung zur Reduzierung der Variantenvielfalt bei Sonder-KFZ

Buck-Boost-Wandler: Ideale Lösung für die Entwicklungsphase von Sonder-KFZ

In der Entwicklungsphase sind Buck-Boost-Wandler von Elec-Con aufgrund ihres breiten Eingangsspannungsbereichs und der stabilisierten Ausgangsspannung ideal geeignet. Mit einer Leistung von 120 Watt können auch höhere Leistungsbedarfe durch das Parallelschalten mehrerer Geräte kurzfristig bewältigt werden. Die Wandler bieten eine geringe Restwelligkeit und sorgen für eine zuverlässige Stromversorgung in Sonder-KFZ-Systemen. Durch ihre Flexibilität stellen sie eine kostengünstige Lösung für die Entwicklung und Integration dar.

Einfacher Austausch von Buck-Boost-Wandlern ermöglicht Marktflexibilität für Elec-Con

Der Buck-Boost-Wandler von Elec-Con bietet die Möglichkeit, bei Bedarf auf einen günstigen Tiefsetzsteller umzusteigen, falls sich der 12-V-Markt als attraktiver erweist. Durch den kompakten Formfaktor von 79 × 44,5 mm gestaltet sich der Austausch besonders einfach. Die Befestigungsbohrungen und Anschlüsse sind identisch, so dass auch bei bereits entwickelten Lösungen ein unkomplizierter Wechsel gewährleistet ist.

Hoher Wirkungsgrad und Schutz vor Überlast und Übertemperatur

Die DC/DC-Wandler von Elec-Con zeichnen sich durch ihren hohen Wirkungsgrad von bis zu 98% aus, was auch bei Teillast eine effiziente Energieumwandlung gewährleistet. Durch diesen hohen Wirkungsgrad wird eine Erwärmung der Baugruppe vermieden, was die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Wandler erhöht. Mit einem Einsatz-Temperaturbereich von -20 bis +70 °C sind die Wandler für den Betrieb in verschiedenen Umgebungen geeignet. Darüber hinaus bieten sie einen zuverlässigen Schutz vor Überlast, Übertemperatur und Kurzschluss.

Erweiterbare DC/DC-Wandler von Elec-Con für flexible Anwendungsbereiche

Die DC/DC-Wandler von Elec-Con bieten die optionale Möglichkeit, mit einem Enable-Eingang ausgestattet zu werden. Dadurch können sie noch flexibler in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Zusätzlich zum Wandler selbst bietet Elec-Con passende Überspannungs-Ableiter, (Common-Mode-)Filter und applikationsspezifisch gefertigte Anschlusskabel an. Somit kann das Angebotsspektrum von Elec-Con individuell an die Bedürfnisse des Kunden angepasst werden. Das EMV-Labor in Passau unterstützt dabei die Systemintegration und gewährleistet eine hohe Qualität.

Elec-Con bietet innovative Lösungen für unterschiedliche Bord-Spannungsebenen in Sonder-KFZ

