Komfortabler Zugang zu schwer erreichbaren Stellen durch elektrisch höhenverstellbare Arbeitsbühnen

Die elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsbühnen von HYMER-Steigtechnik sind eine innovative Lösung für den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen und erleichtern Wartungsarbeiten erheblich. Durch die individuelle Konfigurierbarkeit und die Wahl zwischen Kabel- oder Akku-Betrieb bieten sie maximale Flexibilität. Die ortsunabhängige Nutzung der Plattform oder Wartungsbühne ermöglicht effizientes Arbeiten an verschiedenen Einsatzorten.



Präzises Heranfahren dank ausfahrbaren Schubladen an Arbeitsbühnen

Die neuen Arbeitsbühnen von HYMER-Steigtechnik ermöglichen ein präzises Heranfahren an den Arbeitsplatz. Dank der manuell oder elektrisch betriebenen, ausfahrbaren Schubladen an der Plattform wird der Abstand zur Maschine oder zum zu wartenden Fahrzeug deutlich verringert. Dadurch wird das Risiko von Verletzungen oder Herunterfallen von Werkzeugen minimiert. Zusätzlich sorgen sensorgesteuerte Schaltleisten dafür, dass der Elektroantrieb sofort gestoppt wird, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Gefahrenbereich befindet. Die digitale Steuerung über eine App ermöglicht zudem eine einfache Übernahme von voreingestellten Daten für wiederkehrende Wartungsaufgaben.

Die Arbeitsbühnen von HYMER-Steigtechnik bieten optional erhältliche Salontüren zwischen Aufstieg und Plattform, die automatisch schließen und so die Sicherheit erhöhen. Zudem sorgen ausziehbare, konturangepasste Geländer und extra breite, rutschfeste Treppenstufen für einen sicheren Aufstieg. Je nach individuellen Anforderungen können Kunden zwischen verschiedenen Stufen- und Laufbelägen wählen.

Die Arbeitsbühnen von HYMER-Steigtechnik ermöglichen effizientes Handeln in engen Räumen dank der achsialen Bremse am Aufstieg und den Bockrollen am Stützteil. Dadurch wird eine schnelle Positionierung ermöglicht, ohne dass dabei die Stabilität beeinträchtigt wird. Selbst in Situationen mit Zeitdruck und begrenztem Raum können Wartungsarbeiten effizient durchgeführt werden.

Die elektrisch höhenverstellbaren Arbeitsbühnen von HYMER-Steigtechnik sind die perfekte Lösung für herausfordernde Arbeitsumgebungen. Mit ihrer hohen Flexibilität und Sicherheit bieten sie eine ideale Plattform für Industrie- und Wartungseinsätze, bei denen Techniker und Wartungspersonal sicher und stabil auf die erforderliche Höhe gebracht werden müssen.

