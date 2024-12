Elmos präsentiert innovative Motor Control-Lösungen für e-Mobilität

Elmos Semiconductor SE präsentiert auf der CES 2025 in Las Vegas ihre neuesten technologischen Innovationen für die Mobilität der Zukunft. Das Unternehmen konzentriert sich dabei auf effiziente und intelligente Lösungen für e-Mobilität, Fahrerassistenzsysteme, Lichtsteuerung und Cyber-Security. Besucher der Messe können Elmos am Stand 1530 im Renaissance Las Vegas Hotel treffen.



Intelligente Motor Control ICs für effizientes Thermal Management

Elmos Semiconductor bietet in Zeiten der e-Mobilität intelligente Motor Control ICs an, die eine effiziente Steuerung von Lüftern, Pumpen und anderen Aktuatoren ermöglichen. Die Lösungen umfassen den BLDC-Controller E533.06 für hohe Leistungsklassen sowie die E523.6x-Familie für kleinere und mittlere Antriebe. Zusätzlich bietet Elmos die MotCoS-Plattform an, eine qualifizierte Softwarelösung, die die Entwicklungszeiten verkürzt und einen schnelleren Markteintritt ermöglicht.

Neue Sicherungslösungen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen

Elmos Semiconductor SE reagiert auf die Herausforderungen der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen und bietet mit dem IC E138.02 eine innovative Sicherungslösung an. Dieses IC unterstützt nicht nur die Messung von Strom, sondern auch von Spannung und Temperatur. Im Jahr 2025 plant das Unternehmen die Einführung weiterer eFuse-Produkte mit erweiterten Analysefunktionen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Elmos präsentiert High-Side-OLED-Treiber für dynamische Fahrzeugbeleuchtung

Der High-Side-OLED-Treiber E522.96 von Elmos ist eine beeindruckende Lösung, um Fahrzeugbeleuchtung zu steuern. Mit der Möglichkeit, bis zu 48 OLED-Segmente oder LEDs gleichzeitig zu steuern, können komplexe Lichtdesigns und Animationen realisiert werden. Durch die kaskadierbare Funktion können noch anspruchsvollere Beleuchtungseffekte erzielt werden. Die integrierte CAN-FD-Schnittstelle gewährleistet eine schnelle Ansteuerung und eröffnet neue Möglichkeiten für eine dynamische Fahrzeugbeleuchtung.

Elmos kombiniert Ultraschallsensor-ICs mit LiDAR-ICs für Fahrerassistenzsysteme

Elmos präsentiert auf der CES Demonstratoren seines Sensor-Portfolios, die die gestiegenen Anforderungen an die Umfelderfassung in modernen Fahrzeugen erfüllen. Durch die Kombination seiner Ultraschallsensor-ICs, die als Weltmarktführer gelten, mit den LiDAR-ICs bietet Elmos innovative Lösungen für Fahrerassistenzsysteme. Besucher der Messe können die Demonstratoren, wie den E524.17 und den E521.42, live erleben und sich von der Leistungsfähigkeit und Präzision der Ultraschall-Lösungen überzeugen.

Elmos stellt IC für Brake-by-Wire-Systeme vor

Der E520.47 von Elmos ist ein speziell für Brake-by-Wire-Systeme entwickelter IC, der herkömmliche Bremstechnologien in Fahrzeugen ersetzt und die Sicherheit erhöht. Mit optimaler Kontrolle und kurzen Reaktionszeiten gewährleistet er eine zuverlässige Bremsfunktion. Der IC erfüllt die Sicherheitsanforderungen gemäß ISO26262 für ASIL-D-Anwendungen und bietet somit höchste Sicherheit im Straßenverkehr.

QRNG-IC von Elmos: Echte Zufallszahlengenerierung für Cyber-Sicherheit

Der QRNG-IC von Elmos nutzt quantenmechanische Prinzipien, um echte Zufallszahlen zu generieren und bietet damit einen wirksamen Schutz vor Cyber-Angriffen. Dieser IC kann problemlos in Anwendungen wie IoT, Automotive und Car-to-X-Kommunikation integriert werden. Er zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit, Kostenersparnis, einfache Implementierung und langfristige Sicherheit aus.

Besuchen Sie den virtuellen Showroom von Elmos Semiconductor SE, um detaillierte Informationen über ihre Produkte zu erhalten. Der Virtual Booth bietet Ihnen die Möglichkeit, mehr über die innovativen Lösungen des Unternehmens zu erfahren und sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen.

Elmos Semiconductor SE präsentiert wegweisende Technologien für die Mobilität der Zukunft

Elmos Semiconductor SE präsentiert auf der CES wegweisende Technologien für die Mobilität der Zukunft. Das Unternehmen bietet innovative Lösungen in den Bereichen e-Mobilität, Fahrerassistenzsysteme, Lichtsteuerung und Cyber-Security. Mit intelligenten Motor Control-Lösungen, wie dem optimierten BLDC-Controller E533.06 und der E523.6x-Familie, ermöglicht Elmos eine effiziente Steuerung von Aktuatoren. Die eFuses von Elmos bieten modernen Fahrzeugarchitekturen eine sichere Lösung für die Elektrifizierung. Die dynamische Fahrzeugbeleuchtung wird durch den High-Side-OLED-Treiber E522.96 ermöglicht, der eine simultane Steuerung von bis zu 48 OLED-Segmenten oder LEDs ermöglicht. Elmos kombiniert seine Ultraschallsensor-ICs mit LiDAR-ICs, um den Anforderungen an die Umfelderfassung gerecht zu werden. Der hochpräzise Bremsdruck-IC E520.47 gewährleistet optimale Kontrolle und kurze Reaktionszeiten für Brake-by-Wire-Systeme. Der kleinste Quantenzufallszahlengenerator-IC (QRNG) der Welt bietet eine effektive Cyber-Security-Lösung für Anwendungen in den Bereichen IoT, Automotive und Car-to-X-Kommunikation. Besucher der CES haben die Möglichkeit, die wegweisenden Technologien von Elmos live zu erleben und sich von den zahlreichen Vorteilen zu überzeugen.