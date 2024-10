Innovative Kennzeichnungslösungen: Elried auf der Fachpack 2024

Elried präsentiert auf der Fachpack 2024 in Nürnberg eine Vielzahl von Kennzeichnungslösungen für die industrielle Anwendung. Besucher des Standes 1-348 haben die Möglichkeit, die neuesten Produkte kennenzulernen und sich über zukunftsweisende Technologien zu informieren. Elried ist bekannt für seine Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität in der Kennzeichnungstechnologie und bietet maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen. Besuchen Sie den Stand und entdecken Sie die innovativen Lösungen von Elried!



Effiziente und zuverlässige Kennzeichnungslösungen von Elried

Elried bietet innovative Kennzeichnungslösungen an, die durch ihre Effizienz, Zuverlässigkeit und Flexibilität überzeugen. Das Portfolio des Unternehmens ermöglicht es Unternehmen, ihre Kennzeichnungsprozesse auf das nächste Level zu heben und somit ihre Produktivität zu steigern. Besonders die leistungsstarken edding Kennzeichnungslösungen stehen dieses Jahr im Fokus und bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der industriellen Kennzeichnung.

Perfekte Lösungen für nahtlose Integration in Produktionslinien

Die edding in-line Serie von Elried ist die ideale Lösung für Unternehmen, die eine nahtlose Integration ihrer Kennzeichnungsprozesse in ihre Produktionslinien suchen. Die Drucker dieser Serie sind äußerst vielseitig und eignen sich perfekt für den Einsatz in automatisierten Produktionsumgebungen. Egal ob Karton, Kunststoff oder Metall – die edding in-line Drucker liefern stets ein sauberes und präzises Druckergebnis, selbst bei hohen Geschwindigkeiten. Dank ihrer einfachen Integration, intuitiven Bedienung und hohen Zuverlässigkeit sind sie ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen Fertigung.

Neue Maßstäbe in der Druckinnovation: Der edding in-line Pro

Der edding in-line Pro ist ein innovatives Drucksystem, das neue Maßstäbe in der Druckinnovation setzt. Mit seinem 10,2″ Touch Panel ermöglicht es eine intuitive Bedienung der bis zu vier kompakten Druckköpfe und kann problemlos in bestehende Produktionslinien integriert werden. Das System liefert hochpräzise Kennzeichnungsergebnisse und beeindruckt mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 78 Drucken pro Sekunde. Mit einer erstklassigen Druckqualität in einer Größe von bis zu 100 mm auf nahezu allen Flächen ist der edding in-line Pro die ideale Wahl für industrielle Anwendungen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.

Der edding in-line IP67: Robust und zuverlässig

Der edding in-line IP67 ist ein äußerst robuster und zuverlässiger Drucker, der durch seine Schutzklasse IP67 komplett staubdicht ist. Selbst unter extremen Bedingungen, wie in staubigen Lagerhallen oder feuchten Umgebungen, liefert dieser Drucker stets perfekte Ergebnisse. Er hält sogar einer Hochdruckreinigung mühelos stand, was eine langlebige und zuverlässige Kennzeichnung garantiert.

Flexibel und mobil: Die innovative Kennzeichnungslösung von edding

Die edding portable Serie bietet eine innovative Lösung für flexible und mobile Kennzeichnungsmöglichkeiten. Mit den mobilen Kennzeichnungssystemen können standardisierte Texte, Logos, Barcodes und individuelle Daten schnell und präzise auf nahezu allen Oberflächen aufgebracht werden. Die edding portable Serie ermöglicht maximale Flexibilität und Individualität bei der Beschriftung und ist ideal für Unternehmen, die mobil, effizient und vielseitig arbeiten möchten. Durch die kompakte Bauweise und einfache Handhabung sind diese Kennzeichnungssysteme besonders benutzerfreundlich.

Flexibilität und Mobilität in neuer Dimension: Der edding portable 50

Der edding portable 50 Kompakt-Drucker ist ein innovatives Gerät, das Flexibilität und Mobilität auf ein neues Level bringt. Mit seinem einzigartigen Kartuschensystem ermöglicht er eine Druckhöhe von bis zu 50 mm in hoher Auflösung. Durch sein kompaktes Design und einen leistungsstarken Akku ist er der perfekte Begleiter für mobile Anwendungen, sei es auf Baustellen oder in entlegenen Produktionsbereichen.

Besuchen Sie den Stand von Elried auf der Fachpack 2024 und erleben Sie innovative Kennzeichnungslösungen, die durch ihre Flexibilität, Leistungsstärke und Robustheit überzeugen. Kommen Sie vorbei und besprechen Sie individuelle Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen mit den Experten von Elried. Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Termin und lassen Sie sich von den bahnbrechenden Produkten begeistern.