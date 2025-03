ELVIS SEAL: Neue Verkehrslösung für Containerverkehre zwischen Europa und Südostasien

Das Verkehrskonzept ELVIS South East Asia Link (SEAL) ermöglicht es Partnerunternehmen, Containerverkehre zwischen Europa und Südostasien durchzuführen. Dabei profitieren sie von festen Frachtpreisen, transparenter Nachverfolgung und der Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen. Export-Services nach Thailand, Malaysia, Singapur und Vietnam sowie importseitige Transporte aus ganz Südostasien nach Europa werden angeboten. Zusätzlich besteht die Option, Sendungen bei Bedarf per Luftfracht abzuwickeln.



ELVIS SEAL ermöglicht Speditionen den Zugang zu neuen Märkten

ELVIS SEAL ermöglicht es Speditionen, neue Märkte zu erschließen, ihr Leistungsportfolio zu erweitern und neue Kunden zu gewinnen. Dadurch werden ihre Widerstandsfähigkeit gestärkt und sie erhalten einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil in der Logistikbranche. Die Vorstandsvorsitzende der ELVIS AG, Nikolja Grabowski, betont, dass Südostasien eine der wirtschaftlich dynamischsten und wachstumsstärksten Regionen der Welt ist.

Effizienter Transport: Transparente Door-to-Door-Preise für Speditionen

Das innovative Konzept des Speditionsverbunds ermöglicht eine einfache Abwicklung von Export- und Importverkehren für Partnerspeditionen. Durch klare Door-to-Door-Preise bei Teilcontainerladungen wird Transparenz geschaffen und unvorhergesehene Zusatzkosten vermieden. Dies ist besonders relevant, da neben den üblichen Seefrachtkosten oft weitere schwer nachvollziehbare Nebenkosten anfallen.

ELVIS SEAL ermöglicht einfache und transparente Export- und Importverkehre

ELVIS SEAL bietet Partnerunternehmen die Möglichkeit, Exporte nach Thailand, Malaysia, Singapur und Vietnam sowie Importe aus ganz Südostasien nach Europa durchzuführen. Dabei profitieren sie von der umfangreichen Erfahrung von APX Logistics Solutions, die sich auf die Verzollung, Weiterleitung und pünktliche Zustellung spezialisiert haben. Die Partnerunternehmen können die Sendungen dank innovativer IT-Lösungen jederzeit live verfolgen und von täglichen Anschlüssen in die Nachbarländer profitieren.

Effizienter Transport nach Südostasien: ELVIS bietet innovative Lösungen

Um Sendungen nach Südostasien zu transportieren, werden sie zunächst zum ELVIS Zentralhub im hessischen Knüllwald gebracht und dort konsolidiert. Anschließend erfolgt der Transport nach Hamburg, von wo aus die Fracht verschifft wird. Nach einer Laufzeit von etwa 30 Tagen erreichen die Container ihr Ziel in Südostasien. Dank des engmaschigen Netzwerks von APX Logistics Solutions vor Ort wird eine pünktliche Zustellung in Thailand, Malaysia, Vietnam und Singapur gewährleistet. Für besonders zeitkritische Transporte besteht zudem die Möglichkeit, Transporte per Luftfracht ab allen europäischen Flughäfen durchzuführen.

APX Logistics Solutions: Pionier in der Logistik Südostasiens

APX Logistics Solutions ist ein innovatives Unternehmen, das im Jahr 2021 gegründet wurde und sich seitdem als Vorreiter in der Logistik Südostasiens etabliert hat. Mit einem vollständig digitalisierten Transportnetz für Sammelgut- und LTL-Sendungen bietet das Unternehmen seinen Kunden zuverlässige und effiziente Lösungen. Durch feste Fahrpläne und ein spezielles Hub-and-Spoke-System ist APX Logistics Solutions das am schnellsten wachsende Logistiknetzwerk in der gesamten Wirtschaftsregion.

Das Verkehrskonzept ELVIS South East Asia Link (SEAL) von ELVIS AG und APX Logistics Solutions ermöglicht Partnerunternehmen kosteneffiziente Import- und Exportlösungen für Südostasien. Durch die Zusammenarbeit wird eine maximale Transparenz entlang der Transportkette gewährleistet, während flexible Zustellungsmöglichkeiten zusätzliche Flexibilität bieten. Dieses innovative Konzept stärkt die Resilienz der Speditionen und verschafft ihnen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in der herausfordernden Logistikbranche.